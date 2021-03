Los secretos de la dieta de Sergio Ramos: cuáles son sus permitidos y el “prohibido” que lo enloquece

Sergio Ramos luce un impactante físico producto de sus entrenamientos y cuidados en las comidas (Instagram)

Sergio Ramos es, desde hace años, uno de los mejores defensores del mundo. El capitán del Real Madrid no solamente ostenta sus cualidades futbolísticas dentro de la cancha sino que fuera de ella luce un físico escultural. Todo es gracias al trabajo diario basado en entrenamientos con su club y de forma particular más los estrictos cuidados en su dieta.

“Voy cambiando pero sí es verdad que tengo un criterio muy definido. Cuando algo te da resultado, lo modificas muy poco”, le explicó la figura del Madrid al reconocido streamer Ibai Llanos en una entrevista que dejó mucha tela para cortar.

¿Cómo se comporta día a día? Realiza tres ayunos a la semana, entrena sin desayunar y luego consume un batido de proteínas. Y a la hora de los almuerzos y cenas alterna la ensalada con pescado y carne. “Hay que tener un complemento de equilibrio a nivel dieta muy importante porque al final no somos robots, no somos máquinas. El cuerpo necesita esos nutrientes que después te van a dar mejor rendimiento”, reveló.

Para lograr los objetivos es fundamental estar fuerte mentalmente para evitar tentarse con los alimentos prohibidos según el defensor de 34 años: “Es tu propia voluntad la que lucha y tiene que decir que no. La verdad que es jodido pero al final es lo que te va a hacer marcar la diferencia con el otro que se lo come. Tenés que decir que no y es no”.

La alimentación es fundamental para el defensor de 34 años (Instagram)

Sin embargo hasta el mismísimo Ramos se deja llevar cada tanto con algún comestible no recomendado. Es así que cada 15 días se reúne con un amigo en día domingo para merendar churros con chocolate. Eso sí, después suprime la cena. “Tú vives para y por tu trabajo y sufres como un cabrón tanto en el gimnasio, en la pileta de agua fría y comiendo. Al final hay que saber diferenciar lo que es comer, que es disfrutar, y alimentarte. Alimentarte es lo que necesita tu cuerpo, eso es lo que tienes que hacer. Alimentarte es lo que necesita tu cuerpo para rendir; comer es el disfrute”, diferenció el astro de la Casablanca.

LA MÁXIMA TENTACIÓN DE SERGIO RAMOS

“A mis niños les encanta el Mc Donald’s y a mí me gustaría que no les gustase porque a mí también me encanta, pero lo como una vez al mes. Si lo haces una vez al mes no pasa nada porque ya llevas 29 días cuidándote muchísimo para poderte pegar tu homenaje, tu alegría”, confesó el emblemático futbolista del Real y la selección española sobre sus espaciadas excursiones en familia a la reconocida casa de comidas rápidas.

Cuando se sienta en la mesa Ramos se pide una gaseosa light doble, las papas fritas tamaño extra grande y debe controlarse para no abusar de un condimento que lo enloquece: la mayonesa. “A mí me de joven me decían mayonesa porque era un obseso de la mayoens, me flipa. Yo cojo la hamburguesa y le doy vueltas y vueltas poniéndole. Me queda entre el bigote y la barba y parezco Papá Noel. Me encanta y bueno, un día lo puedes hacer”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: