“¿No tenés otra pregunta?”: el fastidio de Gallardo cuando le preguntaron si rechazó al Barcelona

Gallardo se fastidia cuando le preguntan si rechazó al Barcelona

Marcelo Gallardo tomó una postura taxativa cuando le preguntaron por algo que no estaba referido al Superclásico que se disputará el próximo domingo en la Bombonera (desde las 18 con arbitraje de Facundo Tello). El entrenador de River está enfocado 100% en el compromiso por la quinta jornada de la Copa de la Liga que le puede llegar a servir a los suyos para recuperarse del traspié sufrido el lunes pasado ante Argentinos Juniors.

Una de las consultas en conferencia fue por las supuestas ofertas que había rechazado en el pasado. Específicamente una del Barcelona de España y otra de Arabia Saudita (se mencionó que Al-Hilal le ofreció un contrato de 10 millones de dólares por temporada con una extensión de tres años y la chance de contratar a dos figuras de renombre internacional). El Muñeco se disgustó por la pregunta, según su óptica, desubicada.

“No estoy para contestar cosas en las cuales no estoy pensando. Tengo un partido importante el domingo como para pensar algo que pasó meses o no sé cuánto tiempo atrás”, respondió el DT millonario, sin darse cuenta que en definitiva confirmó que existió el contacto con el club catalán. El mismo periodista se quedó con el micrófono y luego de indagar por su “no” al Barça trató de verificar si estuvo cerca de irse a Asia. “¿Tenés otra pregunta? ¿No tenés otra pregunta, en serio?” , fue la fastidiosa contraconsulta.

Entre lo más destacado del discurso del estratega de los de Núñez tras la última práctica matutina en Ezeiza estuvo el deseo de no anunciar la formación inicial para visitar a Boca pese a que ya la tiene confirmada puertas adentro (mañana se la comunicará a los jugadores), su explicación de por qué no la comparte antes de los compromisos y las dudas que le genera que en el Xeneize se hable de las lesiones de Carlos Tevez y Edwin Cardona.

“No me dejo llevar por la información que no sea oficial. En general lo hago”, mencionó sobre las hipotéticas bajas en el rival de toda la vida, mientras que sobre su idea de mantener bajo llave el 11 deslizó: “No es que lo hago para esconder. No me gusta darle la posibilidad al otro de darle todavía más información cuando hoy todo se sabe”.

SEGUIR LEYENDO: