“Sos un mentiroso”: el ataque de furia de Marcelo Gallardo con el juez de línea

Marcelo Gallardo, furioso con el cuarto árbitro

La Fecha 4 de la Copa de la Liga terminó con un encuentro en donde se elevó por demás la temperatura a raíz de las polémicas decisiones tomadas por el árbitro Nicolás Lamolina. Con un golazo de Gabriel Florentín, Argentinos Juniors venció por 1 a 0 a River en el Monumental y sumó sus primeros puntos en la competencia.

Promediando la media hora del complemento se produjo una de las grandes polémicas de la noche en Núñez. El chileno Paulo Díaz le propinó un planchazo al futbolista del Bicho Franco Moyano. El juez, pese al uso de fuerza excesiva y contactar a su contrincante con la suela, decidió no expulsar al defensor, lo que desató el enojo del conjunto visitante.

En medio de las protestas contra Lamolina, Marcelo Gallardo confrontó con vehemencia a Javier Uziga, el árbitro asistente 1. Gracias a la falta de público en los estadios producto de la pandemia del coronavirus, los micrófonos de ambiente tomaron a la perfección los dichos del Muñeco. “Sos un mentiroso, sos muy mentiroso, muy mentiroso. Sos muy mentiroso” , esbozó. Pese a su airado reclamo, el entrenador no recibió ningún tipo de sanción o albertencia.

El pedido de Gallardo a Borré

Aunque el director técnico no se expresó públicamente una vez finalizado el partido, se cree que el enojo viene a raíz de lo sucedido a los 14 minutos del segundo tiempo, cuando Lamolina decidió no sancionar un penal a favor del Millonario por una falta de Carlos Quintana sobre el colombiano Rafael Santos Borré. Con la intención de que el goleador siga concentrado, Gallardo lanzó: “Olvidate del árbitro. No te quiero escuchar más, Rafa”.

Vale mencionar que esta no es la primera vez que el DT tiene un encontronazo con alguna de las autoridades de los partidos. Por ejemplo, en el choque ante Independiente por la Copa Diego Armando Maradona, tildó de “payaso” al línea Hernán Maidana durante su reclamo por una falta de Alexander Barboza a Matías Suárez.

Marcelo Gallardo le dijo payaso a un árbitro

“No te hagás el bol..., lo cubre con el brazo así. No ves un carajo... Te hacés el guapo conmigo, payaso”, soltó el oriundo de Merlo, lo que le valió ver la tarjeta roja.

En la conferencia de prensa previa al partido contra Palmeiras Marcelo Gallardo se mostró mucho más cauto y reflexivo sobre lo acontecido en el Florencio Sola con una de las autoridades del partido. “Creo que más allá de los enojos momentáneos que tenemos los entrenadores, creo que tienen que ver con situaciones del partido que no pasan de ahí. No tengo nada para decir respecto a la labor de los árbitros con relación a Maidana. Lo conozco hace un tiempo porque no es la primera vez que compartimos campo de juego. Me sacan algunas situaciones que tienen que ver con las contestaciones y las formas”, manifestó. Y luego, añadió: “Él me habrá dicho algo de una manera que no me gustó, me sacó y me fui de lugar a lo que yo tengo que demostrar. A veces nos equivocamos. No tengo nada en contra de Hernán Maidana ni de la terna arbitral. Es más, me parece que Abal hizo un buen partido”.

SEGUIR LEYENDO: