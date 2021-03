Russo también sacó chapa, luego de la gran actuación en Liniers: “Boca fue campeón hace un año y hace dos meses volvimos a lograrlo”

Velez vs Boca

Miguel Ángel Russo aseguró que a pesar de tener malos partidos que tenía Boca, el equipo no perdía y afirmó que en esta goleada por 7 a 1 sobre Vélez Sarsfield encontraron su “nivel de juego”.

“Boca, a pesar de los malos partidos no había perdido, y ahora estamos encontrando el nivel. Son momentos para seguir trabajando. Fue un día especial el de este domingo por la goleada, pero nosotros salimos campeones hace un año y y hace dos meses volvimos a lograrlo”, destacó quien fuera entrenador campeón con Vélez.

“En este partido los colombianos (Edwin) Cardona y (Sebastian) Villa estuvieron bien, porque encontraron el partido. Es mérito de ellos no bajar los brazos. Y es importante que hayan concretado en la red lo que estamos buscando. Hay cosas que mejorar, pero valoro el nivel de superación”, enfatizó el DT xeneize.

También se refirió a Gonzalo Maroni, quien como Villa convirtió dos goles. “Le pedí a Maroni que juegue tranquilo y aproveche sus momentos y sus situaciones”, reveló.

La cómoda victoria le sirvió para dedicársela al presidente Jorge Ameal, que está en su casa aislado junto con su esposa, ambos con Covid-19, y al lesionado Eduardo Salvio, que será operado este lunes de los ligamentos cruzados de la rodillla izquierda.

“Les quiero mandar un gran saludo a Jorge (Ameal) y su esposa, deseando que se recuperen pronto para estar entre nosotros. Y respecto del Toto (Salvio), él sabe que es parte de nosotros y cuenta con nuestro apoyo. Sufrimos con él porque el plantel lo quiere mucho y yo también. Le deseamos toda la suerte del mundo esta semana”, completó el entrenador boquense, que celebró mucho el primer tanto de su equipo marcado por Cardona con un tiro libre que pasó por debajo de la barrera cuando sus integrantes saltaron.

Por su parte, Sebastián Villa, otras de las grandes figuras del equipo y autor de dos goles, habló sobre la presión y la responsabilidad de jugar en Boca y dijo que aquel que no la afronta “debe dedicarse a otra cosa”.

”Somos futbolistas de élite que a veces jugamos bien y otras no, y entonces es cuando al hincha no le gusta. Tratamos de dar lo mejor y cada partido es diferente. Si no afrontas la presión hay que dedicarse a otra cosa. Estoy contento con lo que hizo el equipo”, remarcó. ”Hoy fuimos a buscar el partido y por eso nos consideramos justos ganadores. Yo jugué donde el profesor (Miguel Russo) me puso y estaré donde me toque estar. Hay que dar lo mejor en el puesto de cada uno. De eso se trata”, afirmó a la transmisión oficial del juego.

A su lado, su compatriota Edwin Cardona, la otra figura del bicampeón argentino, destacó que para “todo jugador, cuando se le da la continuidad y el ritmo, es muy importante. Hoy me siento apoyado por el cuerpo técnico y por eso estoy aprovechando este momento”.

”Esta noche fuimos superiores en todas las líneas desde el primer minuto, a buscar el resultado, porque sabíamos el equipo al que nos íbamos a enfrentar. Y para los que estaban hablando tanto de nosotros por lo hecho en los últimos tres partidos, les demostramos hoy como vestimos esta camiseta”, subrayó Cardona en la despedida.

