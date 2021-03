Cambio clave en las inferiores de River: quién sería el nuevo director general y cómo es su vínculo con Gallardo

Gustavo Grossi renunció a su puesto como cabeza en el desarrollo de los juveniles de River

Una noticia sacudió al Mundo River en la previa a la final de la Supercopa Argentina ante Racing en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Por la tarde del jueves Gustavo Grossi anunció públicamente su salida como director del proyecto infanto-juvenil que puso en marcha Marcelo Gallardo en 2016 y que le dio grandes resultados al club en la producción de talentos de primer nivel para el equipo del Muñeco.

“Han sido cinco años de aprendizaje, mucho trabajo, profesionalismo, vocación, honestidad, evolución, y construcción de un proyecto colectivo, liderado por una excelente Comisión Directiva, el mejor DT de la historia y un mánager modelo. Gracias por el respaldo para haber podido gestionar el talento joven en el mejor proyecto futbolístico de América. Hasta la vuelta”, escribió junto a una imagen con la palabra “gracias” con los colores representativos de la institución. Su decisión radica por una cuestión personal, ya que anhela manejar un proyecto similar en el exterior.

Grossi, que también supo ser parte importante en proyectos de inferiores en instituciones como Rosario Central y Racing, recaló en el Millonario por expreso pedido del Muñeco para que sea el encargado de recuperar el ADN futbolístico característico del semillero del club de Núñez y promover interesantes prospectos al entrenador del primer equipo.

Durante este proceso se asentaron en Primera y luego fueron vendidos al exterior jugadores como Emanuel Mammana (al Olympique Lyon -actualmente se encuentra a préstamo en el Sochi de Rusia-), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina) y Santiago Sosa (Atlanta United). También se destacan las presencias dentro del plantel de Gonzalo Montiel, Héctor David Martínez, Julián Álvarez, Federico Girotti, Lucas Beltrán, Benjamín Rollheiser, Tomás Castro Ponce y Santiago Simón, entre otros.

El apuntado para reemplazar a Gustavo Rossi sería Hernán Díaz (@hernanediaz4)

Uno de los cambios importantes que se hicieron desde su desembarco hace aproximadamente cinco años fue que se comenzó a hacer un mayor foco en los aspectos nutricionales y se brindó más apoyo psicológico y social a los jóvenes.

Aunque desde el club aún no hicieron oficial quién será la nueva cabeza de este proyecto, según le confiaron a Infobae una de las principales opciones es la de ascender al puesto vacante a Hernán Díaz. El ex futbolista de River y ex ayudante de campo de Leo Astrada desde hace un tiempo trabaja dentro del área de Fútbol Amateur.

La Hormiga, de 56 años, era el coordinador de las categorías más grandes (Reserva, Cuarta, Quinta y Sexta). El ex futbolista trataba de ser uno de los nexos directos con Marcelo Gallardo, a quien conoce desde su estreno en la máxima categoría del fútbol argentino (fue quien lo bautizó como Muñeco).

Hernán Díaz junto a Enzo Francescoli y Marcelo Gallardo (@hernanediaz4)

Una de las claves para su nombramiento, además de por su conocimiento futbolístico, es su muy buena relación tanto con el entrenador como con el manager Enzo Francescoli. Por ejemplo, hace dos semanas, subió a su cuenta de Instagram una imagen de los tres sonriendo y con la leyenda: “Amigos. Unidos y creyendo siempre”.

“No es normal que un entrenador sepa que el lateral derecho de la Octava tiene problemas con el cierre o que el zaguero central de la Quinta por ahí no usa el parietal derecho. No es algo común. Está permanentemente preocupado por las Divisiones Inferiores, por la idea, el estilo y el ADN riverplatense. El tipo está metido, no es de la boca para afuera”, reconoció Hernán Díaz durante un vivo de Instagram con Atilio Costa Febre a mediados del año pasado.

En sus dos ciclos como jugador de la institución, la Hormiga conquistó 10 títulos: cinco Torneo Apertura, dos Torneo Clausura, un Torneo de Primera División, una Copa Libertadores y una Supercopa Sudamericana. También defendió la camiseta de Rosario Central, Los Andes, Colón y la Selección Argentina (integró el plantel del Mundial de Estados Unidos 1994).

Vale destacar que la premisa de este proyecto, según le confesó Gabriel Rodríguez a este sitio, es que la mitad del plantel profesional en diciembre de este año esté conformado por jugadores surgidos de las inferiores millonarias. “El objetivo primordial de este modelo tiene como punto preponderante tener en su plantel profesional jugadores formados en la cantera del club y, en especial, si fueron formados desde el Fútbol Infantil, ya que estos jugadores tendrán el arraigo a la institución a flor de piel”, esbozó.

Marcelo Gallardo fue protagonista de una de las videoconferencias con los jugadores de divisiones inferiores (@RiverPlate)

Una de las principales reglas a cumplir es la de “el que no corre, no juega”. River cuenta con una escuela que pregona el buen fútbol, la cual se aggiornó a los tiempos modernos: al ADN clásico de River se le agregó más dosis de entrega. “El fútbol actual es muy dinámico, tiene mucho vértigo. Hay muy poco tiempo para resolver determinadas jugadas, décimas de segundo. Además de apostar por jugadores técnicos, hábiles y creativos, debemos exigirles una mayor contracción en lo físico, exigencia máxima en el entrenamiento. Si equiparamos al rival en ese aspecto, después el jugador de River hace la diferencia con su juego”, añadió Rodríguez.

Durante el inicio de la pandemia provocada por el coronavirus, Gallardo dialogó con los jugadores de inferiores del club y también trasladó una de sus modalidades a los más jóvenes: la videoteca. Algunos de los principales referentes del primer equipo analizaron jugadas con futbolistas que se mueven en su misma posición para que vean de primera mano qué es lo que pide el Muñeco. El primero en dictar estas clases fue Javier Pinola.

El organigrama de las Divisiones Inferiores de River:

Presidente: Fernando Guarini

Director General: Cargo vacante que asumiría Hernán Díaz

Director de Captación: Daniel Brizuela

Coordinador de preparadores físicos: Pablo Lorenzo

DT de Reserva: Juan José Borrelli

DT de Cuarta División: Jonathan La Rosa

DT de Quinta División: Marcelo Escudero

DT de Sexta División: Javier Alonso

DT de Séptima División: Alejandro Montenegro

DT de Octava División: Jorge Gordillo

DT de Novena División: Martín Pellegrino

Director del departamento de arqueros: Ubaldo Matildo Fillol

