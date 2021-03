El profundo mensaje de Matías Almeyda tras la muerte de su padre por coronavirus

Oscar Almeyda, el padre de Matías, tenía 78 años

La familia Almeyda vive horas de profundo dolor tras conocerse la noticia de la muerte de Oscar, el padre del ex futbolista Matías, que actualmente es entrenador en el fútbol norteamericano. El hombre de 78 años estaba internado al igual que su esposa tras haber contraído ambos coronavirus, pero el martes 2 de marzo se conoció la triste noticia de su fallecimiento.

El Pelado utilizó sus redes sociales para hacerle una despedida a su padre: “Agradezco profundamente a cada una de las personas que me estuvieron consolando durante este triste momento; por la fe que tengo sé que mi papá está felizmente descansando en paz. Dios lo tiene en la palma de su mano”.

El mensaje de Almeyda tras la muerte de su padre

Lo ocurrido con Oscar Almeyda se conoció luego de que su esposa, Silvia Calgacno, publicara un mensaje en sus redes sociales para relatar el doloroso momento que está pasando mientras ella permanece en el hospital tras haber sido diagnosticada con COVID-19. “Mientras estoy en la cama del hospital recuperándome de COVID-19, aquí pegadito a mí se murió mi marido Oscar Almeyda; toda una vida juntos y no puedo despedirlo como quisiera, pero Dios dispone las cosas. Qué decir, estoy destrozada, quisiera estar con toda mi familia, pero no se puede. Oscar, por siempre estarás en mi corazón, te amé y te amaré hasta el día que nos volvamos a encontrar, amor de mi vida”, escribió la mujer en su perfil virtual.

Oscar había transitado una delicada operación del corazón durante el 2017, mientras el Pelado era entrenador de las Chivas de México, club donde dejó una huella. Matías le había dedicado varios posteos de profundo amor en sus redes sociales a lo largo de los años. “Feliz cumple al mejor asador del mundo y mejor persona también. Te quiero mucho felicidades”, le escribió en el 2018 junto con una foto de ellos al mando de una parrilla. “Feliz cumple papi, gracias por enseñarme a disfrutar la vida. Por muchos más momentos juntos, te amo”, fue el saludo que le hizo en el 2020.

Una de las tantas fotos que Matías compartió con su padre

El ex mediocampista, de 46 años, se encuentra actualmente al mando de los San José Earthquakes de la MLS luego de haber permanecido durante tres temporadas en las Chivas de Guadalajara de México, club donde conquistó cinco títulos. Previamente, inició su carrera como entrenador en River y Banfield.

Oscar, su padre, siempre lo acompañó en cada trabajo y tras un título en el fútbol azteca se expresó sobre el orgullo que tenía: “Siento mucho orgullo, no me lo voy a borrar nunca. No esperaba tanto amor para mi hijo; en Argentina lo tiene, en Italia lo tuvo, y aquí había que probar y gracias a Dios se llama Jesús y México lo ama”.

SEGUIR LEYENDO