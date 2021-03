Lo ficharon en Malasia, fue presentado como una celebridad y a los 23 días firmó con Independiente: la insólita historia de Jonathan Herrera

Jonathan Herrera dejó Malasia y se volvió a la Argentina para jugar en Independiente (@Independiente - @OfficialJohor)

Hace menos de un mes, las redes sociales oficiales del club Johor, de la primera división del fútbol de Malasia, sorprendieron con una lujosa presentación que tuvo como protagonista a un futbolista argentino. En una espectacular limusina que rodea al estadio Sultan Ibrahim Larkin se lo puede ver cómodamente sentado, de traje, a Jonathan Herrera, el atacante que supo hacer historia por ser goleador en cuatro categorías diferentes de la disciplina en Argentina.

Una vez que ingresó a las instalaciones del club malayo, el ex atacante de San Lorenzo firmó su vínculo con la institución que viene de ganar los últimos siete títulos de la Superliga local. “Creemos que Herrera fue el jugador más adecuado para su edad y porque juega nuestro estilo de fútbol”, fueron las palabras que utilizó para presentar al goleador argentino su compatriota Martín Prest, el director deportivo de la institución fundada hace casi 50 años en la ciudad de Pasir Gudang.

Eso sucedió el pasado 8 de febrero. Pero para sorpresa de muchos, menos de 20 días tras su desembarco en Malasia, Herrera se convirtió en nuevo jugador de Independiente. ¿Qué ocurrió con el ex delantero de Deportivo Riestra, Ferro Carril Oeste y Central Córdoba de Santiago del Estero?

Presentación de Jonathan Herrera en Malasia

Una vez que regresó al país, fue el propio Herrera el que expresó lo que lo impulsó a tomar la decisión de volver a Argentina. “Me costó mucho llegar a Independiente y aprovecharé esta chance”, dijo en diálogo con TyC Sports.

“Es complicado vivir allá. Las nenas y la familia no la pasaron bien y había que tomar una decisión. Mi representante me dijo que estaba esta posibilidad y le dije que si estaba todo bien, le diéramos para adelante. Cuando salió esto de Independiente me puse muy contento. Tenía ganas de estar acá, con la familia”, sumó el atacante, dejando en claro que su elección de volver al país tuvo que ver con cuestiones personales.

Más allá de las declaraciones de Herrera, fue el propio presidente del club el que dio detalles del por qué el Johor prefirió liberarse del argentino. “Nosotros lo fichamos por 800.000 dólares. Pero ahora apareció una oferta por ese préstamo con la opción de venderlo por una cifra más alta de lo que lo pagamos. Y no podemos negarnos. El club necesita más dinero que cualquier trofeo actual. Eso es lo que pasó. Este no es un asunto personal: es sólo un negocio”, fueron las palabras que utilizó el dueño de la entidad, Tunku Ismail Sultan Ibrahim.

Jonathan Herrera con la camiseta de Independiente (@Independiente)

Según trascendió, el delantero firmó hasta diciembre de 2021 con el Rojo de Avellaneda, que abonará 200 mil dólares por el préstamo que tendrá una opción de compra de 1.300.000 de la moneda estadounidense. De esta manera, Julio César Falcioni sumó un nuevo jugador en la zona de ataque.

La historia del Johor está estrechamente vinculada con el fútbol argentino. El actual entrenador del primer equipo es Luciano Figueroa, ex jugador surgido de Rosario Central y que tuvo paso por River y Boca. En el cargo desde 2018, el ex número 9 se consagró campeón como jugador y ahora es el encargado de buscar la gloria internacional para el conjunto de mayor poderío económico en Malasia, que en su pasado supo contar entre sus filas a un jugador de reconocimiento mundial como Pablo Aimar.

