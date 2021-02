Millonarios le hizo nuevos estudios a Felipe Román y no coincidieron con el diagnóstico que hizo caer su pase a Boca

Felipe Román, futbolista de Millonarios de Colombia (@MillosFCoficial)

El caso de Felipe Román dio un giro inesperado. Luego de que Boca y Millonarios anunciaran que el pase se cayó debido a que no superó la revisión médica con el Xeneize, el elenco colombiano le hizo nuevos estudios al futbolista de 25 años y los mismos no coincidieron con el primer diagnóstico.

El comunicado que dio a conocer Millonarios a través de sus redes sociales señala que tras los “exámenes especializados de valoración médica cardiológica” realizados a Felipe Román “no se puede concluir un diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica” como sugirieron desde Argentina, sino que “el diagnóstico más probable es que se trate de un corazón de atleta”.

“No se cumplen otros criterios imagenológicos igualmente característicos, además que el paciente no ha tenido síntomas cardiovasculares de ningún tipo durante su desempeño deportivo, así como tampoco tiene antecedentes familiares de la enfermedad, ni de muerte súbita de causa no clara”, precisaron.

Asimismo, informaron que el defensor suspenderá la práctica deportiva de alto rendimiento por tres meses y continuarán con los exámenes genéticos en el exterior, “para encontrar mutaciones de secuencias del ADN... con exámenes adicionales cardiovasculares y físicos”, que les permitan “alcanzar una conclusión definitiva”.

EL COMUNICADO DE MILLONARIOS FC

El comunicado de Millonarios FC sobre la salud del futbolista que pretende Boca, Felipe Román

“Millonarios FC informa que se le practicaron exámenes especializados de valoración médica cardiológica a nuestro jugador Andrés Felipe Román, que incluyen electrocardiograma, ecocardiograma y cardioresonancia, en la Fundación Clínica Shaio.

El concepto de la Junta Médica de Especialistas informó que con los resultados de los exámenes no se puede concluir un diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica. Complementó que “no se cumplen otros criterios imagenológicos igualmente característicos, además que el paciente no ha tenido síntomas cardiovasculares de ningún tipo durante su desempeño deportivo, así como tampoco tiene antecedentes familiares de la enfermedad, ni de muerte súbita de causa no clara”.

Los exámenes tomados el pasado lunes concluyen que “el diagnóstico más probable es que se trate de un corazón de atleta”.

Se realizarán exámenes genéticos en laboratorios especializados en el exterior, para encontrar mutaciones de secuencias del ADN, que sumados a la consideración de los especialistas de suspender el ejercicio de alto rendimiento por 3 meses (desacondicionamiento controlado) y con exámenes adicionales cardiovasculares y físicos, se permita alcanzar una conclusión definitiva.

Millonarios FC, siguiendo las prácticas y protocolos de su DCARF (Departamento de Ciencias Aplicadas al Rendimiento en el Fútbol) hará el acompañamiento integral multidisciplinario durante este proceso.

Esta es la información autorizada por el jugador para su manejo público.

Atentamente, Millonarios FC”.

Así recibieron a Felipe Román en Colombia luego de que se cayera su pase a Boca

El pasado 18 de febrero, Andrés Felipe Román estuvo cerca de convertirse en el segundo refuerzo de Boca, tras la llegada de Maros Rojo. Sin embargo, los estudios previos a la firma del contrato, que lo iba a ligar con el xeneize por tres temporadas tras la compra del 80% del pase en 2 millones de dólares, no arrojaron los resultados esperados y el Xeneize así lo comunicó a través de las redes sociales: “Boca Juniors y Millonarios Fútbol Club de Colombia informan que el jugador Andrés Felipe Román no superó los estándares médicos requeridos por el Departamento Médico de Boca, requisito indispensable para la realización de la transferencia”.

Por su parte, Millonarios FC informó como primera medida que en los exámenes realizados al plantel “en el puntual de Román sus resultados no presentaron inconvenientes ni signos de alerta para la práctica de fútbol profesional”. Sin embargo, anticipó que “adelantará en las próximos días los exámenes complementarios que los especialistas consideren necesarios”.

Fueron horas muy tristes para el futbolista colombiano, quien con toda la frustración a cuestas, emprendió el regreso a su país, donde fue recibido de un modo conmovedor. El último sábado, Román aterrizó en el aeropuerto de Bogotá y, al bajar del avión, allí lo esperaba un numeroso grupo de personas. Desde sus padres, familiares y amigos, hasta dirigentes y sus propios compañeros del club Millonarios. Decenas de personas se movilizaron hasta el lugar para darle una cálida bienvenida al defensor en un momento tan complejo de su vida personal y profesional.

En primer término, el jugador se dio un fuerte abrazo con su madre. Luego fue el turno de cada uno de el resto de los allegados de acercarse y de saludarlo. A Román se lo vio apesadumbrado, pero agradecido por tamaña muestra de cariño. Es que la razón por las que no pudo concretarse su llegada a Boca no es para nada liviana: es un delicado tema de salud que requerirá de un atento seguimiento y que hasta podría poner punto final a su carrera como jugador.

El crudo relato del Patrón Bermúdez sobre el fallido arribo de Felipe Román a Boca

“Todo el mundo dice qué lástima, qué dolor… imagínense el dolor mío que estuve todo el día con él”, contó Jorge Bermúdez, integrante de la secretaría técnica de Boca, sobre cómo fueron las horas de Román en la Argentina. “Vi la felicidad que tenía cuando llegó, cuando ya terminábamos los exámenes y nos íbamos para el club, el nerviosismo cuando le empezaron a decir que las situaciones no estaban bien”, agregó en diálogo con ESPN Colombia y reveló que estuvo presente cuando el jugador llamó llorando a su madre para contarle lo que había sucedido. “Es muy duro”, concluyó.

