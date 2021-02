Ayuda divina, emoción y gloria: Agustín Canapino ganó en la carrera de TC que homenajeó a su padre

Agustín Canapino y la inscripción que llevó en su auto (Prensa ACTC).

Un impacto emotivo se vivió en el mediodía del domingo, donde el recientemente fallecido Alberto Canapino tuvo merecidos homenajes. El preparador, que murió el lunes pasado por COVID-19, tuvo reconocimientos hoy en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, donde el Turismo Carretera abrió su campeonato. Este arranque tuvo el triunfo más esperado y correspondiente a la memoria del chasista que ganó once campeonatos en la categoría y fue la de su hijo Agustín Canapino que lo honró con todo: pole positions, serie y final.

En el inicio de la transmisión televisiva se le dedicó un clip que resumió los éxitos del preparador Canapino. Antes de la final giraron cuatro autos que alistó Alberto y que se consagraron: el Ford de Juan Manuel Silva (2005), que lo manejó el actual campeón, Mariano Werner; el Dodge de Norberto Fontana (2006), y los Chevrolet de Christian Ledesma (2007) y el primero con el que se consagró Agustín en 2010, que se llevó todo lo que hubo en disputa en el circuito platense.

El arrecifeño de 31 años hizo la pole positions, ganó la serie más veloz, y en la final se impuso de punta a punta y también marcó el récord de vuelta. Se quedó con los 47 puntos que hubo en disputa. Fue el piloto a batir el fin de semana en el escenario platense donde su Chevrolet llevó la inscripción en el parabrisas “Por siempre Pa”.

Luego de su éxito, el segundo al hilo contando su victoria en la última fecha de la temporada 2020, se abrazó muy fuerte con su hermano Matías, que debutó en el TC Pista donde resultó octavo. Luego se saludó con todos los integrantes de su equipo que pasó a llamarse Squadra Canapino y con esta denominación ya consiguió la primera victoria.

Em primer plano el Chevrolet de Christian Ledesma de 2007 y a su derecha el Ford de Juan Manuel Silva de 2005. Ambos campeones y preparador por Alberto Canapino.

Luego de la carrera, el ex piloto Marcos Di Palma (actual diputado provincial por el Frente de Todos) le entregó a Agustín el trofeo con el rostro de Juan Manuel Fangio y la competencia se denominó “Gran Premio Alberto Canapino”.

“Decirle gracias a mi viejo. Es difícil decir algo, porque esta carrera ganada, los campeonatos, todo es tan secundario... Quería ganar. Con mi viejo, por estrategia, no hubiésemos ganado hoy (N. de la R: el ganador carga lastre en el auto para la siguiente carrera). Fue muy difícil en el final con Josito (Di Palma) y la mancha de aceite que hubo y de costado...”

“Antes de largar le pedía fuerzas a él (a su padre). Crean realmente que hay algo más. Realmente yo lo sentí. El pace car me lo mandó él. Josito ya me estaba empujando, es como que se nos dio todo. Solo puedo decir gracias a mi viejo. Ya no quiero llorar más, ya lloré mucho. No soy ni cerca lo que fue él, pero voy a tratar de sacar todo adelante y ayudar a mis hermanos como me pidió él antes que lo durmieran”, agregó. Sobre todos los reconocimientos hacia su padre, concluyó que “yo sabía que mi viejo era un groso, pero no sabía que tanto”.

Alberto Canapino, de 57 años, falleció el lunes 15 por las complicaciones en su cuadro de COVID-19. Estuvo internado diez días.

En tanto que Agustín fue escoltado por el propio Josito Di Palma (Ford) y Esteban Gini (Torino). Esto le permite liderar el campeonato que seguirá en dos semanas en el Autódromo de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez, donde es posible que se permita la presencia de 2.700 personas en quince tribunas. Sería la vuelta del público desde la segunda fecha de 2020 disputada el 8 de marzo en Neuquén.

Seguí leyendo





"