Matías Rossi, tras los pasos de Traverso: logró su quinto título de Súper TC 2000 y está a solo dos del Flaco

Rossi en acción con su Toyota Corolla (Prensa GCBA).

Era casi cantado el título de Matías Rossi en el Súper TC 2000, pero con Agustín Canapino detrás nunca se sabe. El corredor de Chevrolet ganó en la última fecha de la temporada 2020 (su calendario se cambió por la pandemia de COVID-19) corrida este domingo en el Autódromo de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez. Aunque al piloto del Toyota Gazoo Racing Argentina, gracias a la gran diferencia de puntos a favor, con terminar tercero le valió para obtener su quinto campeonato en el Súper TC 2000 y quedar a solo dos del máximo campeón, Juan María Traverso, quien lidera las estadísticas generales de la categoría.

En la fecha anterio,r Canapino venció en la carrera del domingo y consolidó la mejora de Chevrolet luego de la prueba que hubo antes de las dos últimas fechas. El sábado 6 de febrero su compañero de equipo, Bernardo Llaver, se impuso y al otro día fue el turno del Titán de Arrecifes. Esto estiró la definición de la corona para este fin de semana donde uno de los compañeros de Rossi, Julián Santero, hizo la pole positions y se quedó con el mejor lugar de partida para la competencia decisiva.

Con Canapino largando segundo y Rossi tercero, era prometedora la lucha directa entre ambos por el campeonato. Sumado a que si bien la relación entre ambos mejoró un poco en los últimos años, sin llegar a ser amigos, son archirrivales en la pista. Sin embargo, Agustín hizo una gran largada y desde el inicio dejó atrás a Santero, que antes de la tercera curva le cedió su lugar a Rossi en una clara estrategia de equipo.

Aunque Canapino la tuvo muy difícil: necesitaba ganar y que Rossi termine octavo o peor en el clasificador. Si bien el Misil no tuvo un auto ganador, corrió pensando en el cetro y, como se dio cuenta de que su Corolla no era tan rápido como el de Santero, le devolvió su posición para que fuera buscar la victoria de la carrera.

Agustín Canapino ganó la carrera, pero no le alcanzó para ser campeón (Prensa GCBA).

Fueron 24 largas vueltas en el Circuito número 6, que salvo por el uso de la Bajada del Tobogán, es una variante similar a la que empleó la Fórmula 1 entre 1995 y 1998. Santero no pudo alcanzar a Canapino y Rossi se mantuvo tranquilo en el último lugar del podio. Así terminaron y el Misil pudo celebrar su quinta consagración en la categoría si se consideran las dos de la etapa del TC 2000, en 2006, 2007 y 2011, las dos primeras con Chevrolet y la tercera ya con Toyota, y la de 2013, en el segundo año como Súper TC 2000. Traverso ostenta siete estrellas, seis con Renault y una con Peugeot.

Hace diez temporadas que el piloto de Del Viso está en la estructura de la marca japonesa que el sábado ya obtuvo el campeonato de equipos. “Estoy muy emocionado y feliz. Es espectacular la sensación que uno siente. Se lo dedico a todo el equipo y hacía rato que no salíamos campeones”, contó Rossi.

“Este campeonato creo que no lo podíamos perder. No por mí, si no por la contundencia que tuvo el equipo: en diez eventos, haber sido superior en ocho, es muy difícil que te corran un campeonato así. Chevrolet y Renault mejoraron al final y si ellos hubiesen estado mejor antes habría sido un campeonato muy luchado. El equipo Toyota logró una mejor interpretación del nuevo reglamento y las primeras carreras fueron claves”, agregó el campeón.

“Lo felicito a Rossi y a su equipo. Este triunfo se lo dedico a mi viejo. Ahora solo espero poder volver a verlo”, dijo Canapino, en referencia a su padre Alberto Canapino, responsable técnico de su equipo, quien contrajo COVID-19 y se está recuperando.

El top diez de la carrera lo completaron el campeón saliente, Leonel Pernía (Renault), Facundo Ardusso, que dejó Renault y es un hecho su llegada a Honda para 2021; Rubens Barrichello (Toyota), el propio Llaver, Matías Milla (Renault), y dos competidores de Honda, Fabian Yannantuoni y Nicolás Moscardini.

La temporada 2021 arrancará el 14 de marzo y seguirá el fin de semana siguiente. Ambas presentaciones serán otra vez en el Autódromo de Buenos Aires, donde Rossi se consagró otra vez campeón y empezará a defender su corona. A sus casi 37 años (nació el 02/04/1984), tiene hilo en el carretel para ir por más y sigue soñando en la búsqueda de igualar al Flaco Traverso, al menos en cantidad de campeonatos.

