El día que Menem y Reutemann corrieron juntos y se subieron al podio

Menen festejando en el podio del Autódromo de Buenos Aires (Archivo CORSA).

Con ganas y entusiasmo Carlos Saúl Menem fue un amante del deporte. Uno de los que practicó de verdad fue el automovilismo. Llegó a correr fechas de mundialistas del rally en nuestro país y también formó dupla con Carlos Alberto Reutemann en el denominado “Primer Encuentro de los Famosos”. Fue una iniciativa del propio Menem, quien se la propuso a Franco Macri, por entonces a cargo de SEVEL. El evento se cristalizó y tuvo dos fechas, una en La Rioja y otra en Buenos Aires. Todos los competidores emplearon el flamante Duna SCX. El ex presidente y el subcampeón de Fórmula 1 de 1981 completaron el podio en la suma de tiempos.

Si bien Reutemann se retiró de la F1 en la segunda fecha de 1982 corrida en Brasil (abandono por un toque), en 1985 tuvo su despedida por los puntos en la fecha del Mundial de Rally en Córdoba donde fue tercero con un Peugeot 205 que hoy está en la Argentina. En tanto que Menem cumplía con sus primeros meses como presidente.

Desde sus primeros meses como presidente estuvo involucrado con el automovilismo. Incluso hubo una carrera del TC que se llamó “Gran Premio de la Solidaridad”, el 27 de agosto de 1989 en Buenos Aires, donde la Asociación Corredores Turismo Carretera (publicó un breve comunicado por su fallecimiento) canjeó cada entrada por un alimento no perecedero. Menem fue invitado y estuvo en el Palco de Honor, hoy llamado José Froilán González.

En el Palco de Honor del Autódromo de Buenos Aires comiendo una empanada de la mano de Zulema (Archivo CORSA).

Más tarde, el “Primer Encuentro de los Famosos”, en particular tuvo la presencia de ex pilotos como el caso de Lole, Juan Manuel Bordeu (campeón de TC en 1966), Rubén Daray (campeón de TC 2000 en 1986 y ya dedicado al periodismo), Gastón Perkins (campeón de TC en 1969), José “Pepe” Migliore (tricampeón de TN), y otras figuras de décadas pasadas como tiempos como Néstor Jesús García Veiga, Jorge Ternengo, Ricardo Zunino (ex F1) y Benedicto Caldarella (único argentino ganador en 500 cm3 en el Mundial de Motos).

Para completar el total de 32 participantes en los 16 autos, se sumaron algunos en actividad como Gabriel Raies (múltiple campeón de rally), Juan Manuel Fangio II (bicampeón de IMSA en 1992 y 1993 en USA), Guillermo “Yoyo” Maldonado (cuádruple campeón de F2 Codasur y TC 2000 en 1994), Silvio Oltra (campeón de TC 2000 en 1987) y Ernesto “Tito” Bessone (campeón de TC en 2003 y TC 2000 en 1996, entre varios laureles), entre otros.

Lole en acción en el Autódromo de La Rioja, con Menem como acompañante (Archivo CORSA).

El 5 de noviembre se hizo la primera presentación en el Autódromo de la Rioja (3.275 metros) que desde 1985 no tenía un evento a nivel nacional. Aunque por cuestiones de agenda y por recomendación de sus asesores, Menem no corrió y fue reemplazado al volante por Juan Manuel Massey, que manejó en la primera serie el coche que llevó el número 11. Largó séptimo y culminó quinto. Pero el presidente quiso darse el gusto delante de los suyos (asistieron 7.000 personas) y fue de acompañante en la manga donde corrió Reutemann, quien se quejó: “Tuve mala suerte, pues me tocó un auto que casi se arrastraba”.

“Correr junto al presidente fue un gran halago, pero también un compromiso tremendo”, agregó el Lole que junto a Menem resultaron séptimos en la segunda batería. “Me divertí bastante, al lado de un pilotazo como el Lole, fue un paseo veloz”, dijo Menem. “Por sobre todas las cosas traté de evitar las situaciones comprometidas, que en una carrera de autos son bastantes. Lo importante era terminar sin problemas y lo conseguí”, redondeó Reutemann, que volvió a subirse a un Fiat como en sus inicios en el Turismo Nacional cuando corrió con un 1500 y fue bicampeón de la categoría en 1966 y 1967.

Los participantes e invitados del Desafío de los Valientes. Abajo a la derecha aparece Franco Macri. Detrás suyo Rubén Daray, campeón de TC 2000 en 1985 y a la derecha de éste, Silvio Oltra, coronado en la misma categoría en 1987 (Archivo CORSA).

La carrera la ganó Carlos Garro, por entonces figura del rally, quien compartió la conducción de auto con Perkins, que fue segundo en el primer parcial. Ésa pareja empezó a postularse como candidata a la victoria ya que se fueron de la capital provincial como ganadores en la suma de tiempos. En el global Reutemann y Menem culminaron cuartos.

La segunda y última fecha fue el 2 de diciembre en Buenos Aires. Se empleó el Circuito número 9 (3.345 metros) y si bien en las dos mangas manejó Reutemann, Menem lo acompañó en la primera de ellas donde tuvieron una falla eléctrica y debieron parar en boxes porque se les levantó el capot. No obstante, culminaron segundos en el primer parcial. En el segundo, donde Lole ya estuvo solo en el auto, fue el vencedor. Estos resultados les permitieron completar el podio al cabo de las cuatro carreras y dos fechas.

Reutemann bloqueando en la Horquilla del Autódromo de Buenos Aires (Archivo CORSA).

“Durante la serie que corrió conmigo, el doctor Menem no me habló. Sí lo hizo en las vueltas que dimos a modos de entrenamiento, en las que iba preguntando las velocidades que se debían colocar en los diferentes sectores del circuito”, relató Reutemann. Un detalle, en La Rioja usaron un coche de color negro y en Buenos Aires uno de color gris.

En tanto que los ganadores fueron Perkins-Garro, que ratificaron su condición de favoritos luego de que ganaron el primer parcial en el escenario porteño y fueron segundos en el otro. Sus escoltas fueron Carlos Bescham (otro referente del rally) y Carlos “Cascote” Juárez.

Asistieron unas 1.500 personas que también vieron la penúltima fecha del Club Argentino de Pilotos, una categoría que supo ser una de las más importantes en el primer lustro de los ochenta, pero a finales de la década entró en su ocaso.

Esos fines de semana, más allá de compartir el auto, se los vio muy cerca a Menem y Reutemann, que tal vez aquellas charlas fueron el puntapié inicial de su carrera política. En 1991 fue electo Gobernador de Santa Fe. Hoy Lole aún es Senador Nacional por la misma provincia.

En la butaca derecha del Fiat Duna. Fue en La Rioja, donde acompañó a Reutemann (Archivo CORSA).

Por último, Menem no eludió un tema al que se refirió antes de llegar a la primera magistratura: la vuelta de la F1. “Invité a Bernie Ecclestone en marzo para tratar el tema. La idea es hacer algo parecido a lo de Brasil, con lo que él se encargaría de los arreglos que son necesarios en el Autódromo de Buenos Aires y de otras condiciones. Es apresurado fijar plazos, pero siendo realistas podemos hablar en función de 1992”, señaló entonces. La Máxima retornó en 1995 y hasta 1998, pero por una gestión y capitales privados.

Menem murió este domingo a la edad de 90 años luego de estar dos meses internado en el sanatorio Los Arcos, donde había sido ingresado por una infección urinaria. A mediados del año pasado, el ex mandatario había pasado 15 días en el Instituto del Diagnóstico y Tratamiento por una neumonía bilateral.

De izquierda a derecha: Menem Jr., Zulema Yoma, Carlos Saúl Menem y Zulemita, en la confitería del Autódromo de Buenos Aires (Archivo CORSA).

