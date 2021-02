Sin Marcos Rojo, con dos bajas importantes y sorpresas en el equipo: la lista de Boca para debutar ante Gimnasia

Russo quiere arrancar con el pie derecho mañana por la tarde noche contra Gimnasia (@BocaJrsOficial)

La pelota vuelve a rodar de manera oficial y Boca se las verá contra un rival con el que celebró no hace mucho. Fue en marzo de 2020 cuando le extirpó el título de Superliga a River en la última fecha disputada en la Bombonera ante el Gimnasia La Plata de Diego Maradona. Tras el parate por la pandemia, pisó las semifinales de la Libertadores y se quedó con la Copa local que llevó el nombre del eterno Diez. Mañana enfrentará al Lobo por la primera fecha del campeonato y hay novedades de todo tipo entre los convocados por Miguel Ángel Russo.

Lo primero que hay que decir es que Marcos Rojo no será de la partida y ni siquiera forma parte de la nómina de citados para el primer compromiso oficial de la nueva campaña xeneize. El ex Manchester United se pone a punto desde lo futbolístico y físico antes de saltar a la cancha. El cuerpo técnico lo lleva de a poco para que no sufra lesiones, algo que le sucedió durante su última estadía a préstamo en Estudiantes de La Plata, a principios del año pasado.

Sobre un total de 24 futbolistas que se concentrarán de cara al match de mañana hay dos bajas resonantes: Ramón Ábila y Jorman Campuzano. Quizás la menos sorpresiva es la de Wanchope, quien se entrena de forma diferenciada después de haberse sometido a una intervención quirúrgica de hernia inguinal el día siguiente a la conquista de la Copa Maradona. Al cordobés le restan por lo menos dos semanas más de rehabilitación para estar a tope en lo físico. En cuanto al colombiano, arrastra molestias en su isquiotibial izquierdo, una lesión que sufrió en el Superclásico con River justo antes de ser expulsado y que lo obligó a salir en la final contra Banfield. Russo optó por no arriesgarlo en esta ocasión.

Casi a modo de premio, el juvenil Luis Vázquez, autor del doblete con el que la Reserva derrotó 2-0 a Gimnasia el viernes pasado en el predio de Ezeiza, fue llamado y tiene chances de ocupar un lugar entre los suplentes.

Respecto a las novedades que llaman la atención entre los titulares, el DT podría llegar a concederle la titularidad a Carlos Zambrano en lugar de Lisandro López; sacaría a Eduardo Salvio; y le daría la oportunidad desde el minuto cero a Mauro Zárate, quedando relegado el discutido Franco Soldano. Ante la baja de Campuzano en la mitad de cancha, el chico Alan Varela actuará junto a Nicolás Capaldo.

Los once con los que Boca recibirá al Tripero mañana desde las 19:20 en la Bombonera (arbitrará Pablo Echavarría) serían: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Sebastián Villa, Alan Varela, Nicolás Capaldo, Edwin Cardona; Carlos Tevez y Mauro Zárate .

