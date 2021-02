La Copa de la Liga sigue hoy con cuatro partidos: Aldosivi-Godoy Cruz, Talleres-Patronato, Vélez-Newell’s y San Lorenzo-Arsenal

Aldosivi-Godoy Cruz, Talleres-Patronato, Vélez-Newell's y San Lorenzo-Arsenal, los partidos del día (fotobaires)

Este sábado se vivirá una nueva jornada del fútbol grande de la Argentina. Tras el triunfo de Banfield ante Racing, sumado a la goleada de Colón ante Central Córdoba y el empate agónico de Unión ante Atlético Tucumán, cuatro serán los partidos del día. En primer turno, desde las 17.10, jugarán Aldosivi-Godoy Cruz y Talleres-Patronato. A las 19.20, Vélez recibirá a Newell’s y en el cierre del sábado, San Lorenzo se enfrentará a Arsenal desde las 21.30.

Aldosivi-Godoy Cruz

(fotobaires)

No será un partido más para ninguno de los dos equipos. En el caso de los locales, porque contarán con el debut como entrenador de Fernando Gago. La ex figura de Boca, y que también pasó por el Real Madrid, se retiró como jugador hace poco tiempo y comenzará su carrera como DT acompañado por un ex compañero y amigo, Federico Insúa.

En lo relacionado al equipo, a la llegada de Lautaro Guzmán, proveniente de Talleres, y de Gastón Lodico, ex Lanús, en las últimas horas se confirmó que los hermanos Insúa, Emiliano y Emanuel. El primero viene de jugar en Los Ángeles Galaxy de la MLS, mientras que el otro tuvo su último paso en el AEK Atenas, de la liga de Grecia.

Por su parte, Godoy Cruz también contará con nuevo entrenador. Sebastián Méndez, ex ayudante de Diego Maradona en Gimnasia, firmó su regreso al club que hace siete días vivió uno de los peores días de su historia reciente cuando se conoció la muerte de Sebastián Morro García. El delantero uruguayo se quitó la vida en su casa en Mendoza y generó conmoción en todo el ambiente del fútbol argentino.

Entre las nuevas caras del Tomba están el arquero Juan Espínola, que llegó de Nacional de Uruguay, Jeison Chalá, Ezequiel Cirigliano y los defensores de River Elías López y Augusto Aguirre. Ambos juveniles llegaron a préstamo al club mendocino.

Posibles formaciones

Aldosivi: Luciano Pocrnjic; Emanuel Iñíguez, Jonathan Schunke, Fernando Román Villalba y Federico Milo; Gastón Lódico, Gastón Gil Romero y Leandro Maciel; Malcom Braida, Federico Andrada y Lautaro Guzmán. DT: Fernando Gago.

Godoy Cruz: Juan Ángel Espínola; Hugo Silva, Gianluca Ferrari, Leonel González y Damián Pérez; Wilder Cartagena, Gonzalo Abrego, Renzo Tesuri y Ezequiel Bullaude; Martín Ojeda y Tomás Badaloni. DT: Sebastián Méndez.

Árbitro: Ariel Penel

Hora: 17.10

Estadio: José María Minella, de Mar del Plata.

TV: TNT Sports

Talleres-Patronato

(fotobaires)

El equipo de Alexander Medina es uno de los que menos tocó la estructura que lo llevó a ser uno de los protagonistas en la Copa Diego Maradona. A la espera de los que sucederá con la posible transferencia de Nahuel Tenaglia a Boca -al parecer el Xeneize tendría apuntado a un lateral colombiano de Millonarios-, Talleres buscará un triunfo en casa para iniciar el nuevo torneo local.

Con Guido Herrera y Franco Fragapane como estandartes, sin su capitán Juan Cruz Komar, que todavía se recupera de una lesión, y con el alejamiento de Tomás Pochettino, que fue vendido al Austin FC de la Major League, el conjunto cordobés se enfrentará a Patronato.

El equipo de Iván Delfino, otro que volvió a sentarse en un banco de suplentes conocido, intentará mejorar la actuación del certamen pasado en el que sólo pudo ganar un partido.

Posibles formaciones

Talleres: Guido Herrera; Nahuel Tenaglia, Piero Hincapié, Rafael Pérez y Enzo Díaz; Juan Méndez y Federico Navarro; Franco Fragapane, Joel Soñora y Diego Valoyes; Carlos Auzqui o Mateo Retegui. DT: Alexander Medina.

Patronato: Matías Ibáñez; Leandro Marín, Dylan Gissi, Oliver Benítez y Gustavo Canto; Gabriel Gudiño, Brian Nievas, Damián Lemos y Nicolás Delgadillo; Lautaro Comas y Germán Rivero. DT: Iván Delfino.

Árbitro: Néstor Pitana

Hora: 17.10

Estadio: Mario Alberto Kempes, de Córdoba

TV: Fox Sports Premium

Vélez-Newell’s

(fotobaires)

El conjunto de Liniers también se presenta como uno de los candidatos a luchar en la Zona B. Después de alcanzar las semifinales de la pasada Copa Sudamericana, el equipo que dirige Mauricio Pellegrino buscará ser regular en la competencia doméstica.

De cara al duelo de esta tarde, es importante remarcar que Thiago Almada ni Miguel Brizuela estarán disponibles por haber sido apartados del plantel profesional luego de haber sido imputado por una causa de abuso sexual que ocurrió a fines del año pasado. El club confirmó que no estarán con el grupo hasta que se resuelva su situación judicial.

En el caso de la Lepra, el equipo de Frank Kudelka logró la vuelta de Fernando Belluschi tras 15 años. Otro de los apuntados es Cristian Lema, que jugó los últimos meses en el fútbol de Arabia Saudita. Por su parte, la dirigencia de los rosarino intentará repatriar al delantero Sebastián Palacios, que volvió a Independiente luego de su préstamos. Una de las bajas sensibles que sufrió Newell’s fue la de Aníbal Moreno, una de las joyas de la cantera, que se mudó a Racing.

Posibles formaciones

Vélez: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Lautaro Giannetti, Emiliano Amor y Francisco Ortega; Agustín Mulet y Federico Mancuello; Ricardo Centurión, Pablo Galdames o Ricardo Álvarez y Luca Orellano; Juan Martín Lucero. DT: Mauricio Pellegrino.

Newell’s: Alan Aguerre; Facundo Nadalin, Manuel Capasso, Yonathan Cabral y Mariano Bittolo; Brian Rivero o Julián Fernández, Jerónimo Cacciabue y Pablo Pérez; Alexis Rodríguez, Ignacio Scocco y Maxi Rodríguez. DT: Frank Kudelka.

Árbitro: Patricio Loustau

Hora: 19.20

Estadio: José Amalfitani

TV: Fox Sports Premium

San Lorenzo-Arsenal

(fotobaires)

Comienza un nuevo ciclo en conjunto de Boedo. Después de completar una gran campaña en Argentinos Juniors, Diego Dabove desembarcó en el Ciclón con el objetivo de mejorar el presente de un equipo que jugará la fase preliminar de la Copa Libertadores con la intención de sumarse a la fase de grupos.

Además de la llegada del nuevo DT, también se sumaron algunas caras nuevas como las de Diego Braghieri, que será titular esta noche, Jalil Elías -Dabove lo tuvo en Godoy Cruz-, el delantero Lucas Melano y Franco Troyansky, proveniente de Unión de Santa Fe. Más allá de las incorporaciones, la nota saliente para hoy será que los hermanos Romero, tanto Ángel como Oscar, serán suplentes en el equipo local.

En el caso de Arsenal, los dirigidos por Sergio Rondina buscarán seguir siendo un conjunto difícil para cada rival. El arquero Nicolás Navarro, que quedó libre de Tigre, se sumó como el refuerzo más reconocido y será el arquero titular en el comienzo de la Copa de la Liga.

Posibles formaciones

San Lorenzo: Fernando Monetti; Gino Peruzzi, Federico Gattoni, Diego Braghieri y Bruno Pittón; Jalil Elías, Diego Rodríguez y Juan Ramírez; Lucas Melano, Franco Di Santo y Nicolás Fernández. DT: Diego Dabove.

Arsenal: Nicolás Navarro; Julián Navas, Emiliano Méndez, Gastón Suso y Emiliano Papa; Jesús Soraire, Leonel Picco, Nicolás Castro y Alan Ruiz; Bruno Báez y Jhonatan Candia. DT: Sergio Rondina.

Árbitro: Fernando Espinoza

Hora: 21.30

Estadio: Pedro Bidegain

TV: TNT Sports