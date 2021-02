El inesperado contratiempo que pone en riesgo la llegada de Sebastián Driussi a River

¿Se desvanece la ilusión? La llegada de Driussi a River se truncó (REUTERS/Anton Vaganov)

En la conferencia de prensa previa al partido de Copa Argentina contra Defensores de Pronunciamiento que simbolizó el inicio de la nueva temporada para River, Marcelo Gallardo confirmó los rumores del acercamiento con Sebastián Driussi para que reforzara al plantel de cara a lo que se viene. Sin embargo una situación inesperada puede llegar a hacer caer definitivamente su retorno al club.

“Vengo hablando con él hace un mes. Es un jugador que a nosotros nos encantaría tener acá. Dependemos de que el equipo ruso termine de definir la situación y, si eso se da, lo podríamos tener. No lo podemos confirmar porque no está cerrado”, fueron las palabras que empleó el Muñeco sobre la particular situación del atacante que acaba de cumplir 25 años y arribaría a préstamo por un año.

¿Por qué se alejó en las últimas horas de Núñez? El martes pasado el Zenit disputó un amistoso con la selección de Jordania y el delantero brasileño Malcom sufrió una lesión que lo alejará de las canchas por varias semanas. El ex atacante del Barcelona es una baja sensible para el conjunto de San Petersburgo, que se prepara para retomar la actividad en la Premier League de su país (el sábado 27 de febrero defenderá la punta del certamen como local ante el Rostov) y mañana tendrá un nuevo amistoso ante la selección de Uzbekistán.

El delantero de 25 años sueña con volver a River pero su préstamo está trabado (NA)

El Zenit no participa actualmente en copas internacionales pero en la institución consideran un valor importante de su patrimonio al ex Millonario y por eso todavía no habían dado el visto bueno para dejarlo ir. Y ahora la cuestión se complicó aún más ante la lesión de otro hombre de ataque y las reducidas opciones de las que dispone el DT Serguei Semak.

Gallardo soñaba con incluir a Driussi en su once ideal para la nueva campaña que lo tendrá al frente del proyecto futbolístico riverplatense por sexto año consecutivo pero todo quedó en veremos. En las últimas horas apareció en el radar otro nombre importante como el de Radamel Falcao García, aunque esa tratativa parece tener un mayor grado de complejidad que la de Driussi.

Driussi está realizando un esfuerzo sideral para volver a ponerse la banda roja e ir en busca de más títulos con el equipo que lo vio nacer, después de haber alzado 8 (tres locales y cinco internacionales, incluida la Libertadores 2015). La voluntad que muestre su actual club es lo que definirá su salida.

El Muñeco dispone actualmente en la faz ofensiva de Matías Suárez, Rafael Santos Borré y los juveniles Julián Álvarez, Federico Girotti, Lucas Beltrán y Benjamín Rollheiser. Por eso el líder del cuerpo técnico considera fundamental el alta de Driussi para jerarquizar ese sector y aportar algo más de experiencia.

