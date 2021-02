La madre del Morro García apuntó contra el presidente de Godoy Cruz: “Se murió por el negocio”

Claudia Correa es la madre de Santiago García, el delantero de Godoy Cruz que fue encontrado muerto en su departamento este sábado (aunque los forenses determinaron que falleció en la madrugada del jueves). Junto con otro de sus hijos viajó a Mendoza para participar del velatorio y, al mismo tiempo, brindó su declaración testimonial ante la fiscal Claudia Ríos. Con la voz quebrada, dio una conferencia de prensa en la que responsabilizó al presidente José Mansur por la decisión que tomó el futbolista: “Nos vamos con las ilusiones de mi hijo adentro de un cajón gracias a Mansur”.

La madre del futbolista, de 30 años, señaló que la situación contractual del jugador, que había sido apartado del plantel en medio de un cuadro de depresión, fue determinante. Sus palabras contradicen el comunicado que emitió la Comisión Directiva del Tomba, en el que advierte que “nos vimos en la obligación, ante las noticias y posteos en redes sociales, de comunicar, tal como surge de algunos medios periodísticos y como lo sabe su entorno íntimo, que su drástica decisión fue motivada por problemas personales que arrastraba desde hace tiempo, totalmente ajenos a la relación con esta institución”.

“Mansur lo iba a hacer correr por el pasto durante 6 meses y eso es lapidario para la emoción, la estima y el deporte”, subrayó Correa. “El peso de Santiago aumentaba dependiendo de si firmaba o no el contrato; estaba deprimido. No tenía entusiasmo por lo que hacía porque estaba solo. Le digo a Mansur que así la vida no es. Hay que tener más respeto por el sufrimiento del otro”, agregó.

“Este señor que no se cansó de despreciarlo, manosearlo y humillarlo nunca me contestó. Está en Carilo pasando sus vacaciones y ni siquiera me envió sus condolencias”, fustigó la madre de García, quien con sus declaraciones evocó las críticas vertidas por el titular del club mendocino en diciembre, cuando tomó la decisión de no contar más con sus servicios.

“Vos no podés ser un líder y no ir al gimnasio, no cumplimentar los regímenes de peso, estar en rojo con todas las mediciones. Lamentablemente hay un problema de interrelación personal que a los chicos hay que apoyarlos, fomentarlos, levantarles el ego y vos no se lo podés tirar abajo. Hay una situación de jugadores que profesionalmente no han cumplido, y si no cumplen no pueden estar”, había expresado Mansur sobre el futbolista, que había arribado en 2016 y tenía vínculo vigente hasta el 30 de junio. “Mansur hizo la declaración de que mi hijo era un líder negativo y debería haberlo limpiado; le quiero decir que era un chiquilin que ayudó a todo gurí que encontró y nunca le faltó el respeto a nadie”, le respondió Claudia.

En las últimas semanas parecía encaminarse el regreso del ariete a Nacional de Montevideo. Así incluso se lo había dado a entender a su mamá: “Me llamó el lunes para mí cumpleaños y me dijo que el sábado estaba en casa, pero a Mansur se le ocurrió pedir el otro 50% de su pase, que lo tenía alguien llamado Daniel Fonseca, que le debe miles de dólares a mi nieto por los pases que nunca pagó. Sabía que Santiago estaba desesperado por irse y lo tenía muy mal. Y en esta pandemia no habíamos podido cruzar nunca ni a Buenos Aires ni a Mendoza”.

“Sé que la gente lo quería, siempre lo respetó y supo que dio todo por la camiseta. Santiago se enamoró de la ciudad, del club y de los hinchas. Cuando se habla de la depresión no es algo que uno tenga que decir: ‘Está triste’... Estaba deprimido, estaba tratado y Mansur como presidente del club tendría que haber tomado las cosas de otra manera”, insistió. “Mi hijo se murió por un negocio. Hay gente que vive para hacer dinero con las habilidades de otras personas”, concluyó.

