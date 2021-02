Las profundas reflexiones de Sebastián Domínguez tras la muerte del Morro García: “La salud mental no se compra con guita o prestigio”

Ayer el Morro García apareció muerto en su departamento (Foto NA: DELFO RODRIGUEZ).

Desde su incursión en los medios y en particular como panelista, el ex futbolista Sebastián Domínguez intentó abarcar temas tebúes de este deporte. Suele plantear sus posturas en la televisión (ESPN) y en sus redes sociales, en especial en Twitter y en este oportunidad se refirió a la muerte de Santiago Morro García y a la salud mental de los deportistas. El fallecido delantero atravesó por un tratamiento psiquiátrico por una depresión.

Domínguez, que también comenta partidos en la mencionada cadena televisiva, desde su rol de panelista no se limita a solo hablar de fútbol. A veces suele romper los esquemas y con temas que no suelen tratarse ni debatirse y es en esas ocasiones que apunta al lado humano del futbolista. Por eso se sintió muy golpeado por lo ocurrido con el Morro a quien despidió sin haberlo conocido, pero como un colega y principalmente como persona.

“La salud mental no distingue posiciones en la cancha, ni se compra con guita, prestigio o reconocimiento. Lamento mucho tu partida Morro. Sin conocerte me duele a mi también. Ojalá estés en paz. Mucha fuerza para tu familia”, escribió el ex defensor de la selección argentina, Newell’s y Vélez Sarfield, entre otros clubes.

“El futbolista profesional es admirado, generalmente. Mucho dinero en poco tiempo. Mucho reconocimiento en poco tiempo. Mucho poder en poco tiempo. Mucho de todo, y a veces todo de nada. El Morro no le encontró la vuelta y al igual que otros pibes algo le faltaba para ser más feliz”, agregó.

El ambiente sintió consternación por la pérdida de García. Aunque es posible que el dolor sea más grande por la forma. Un joven de apenas 30 años y con toda una vida por delante y que contagió con su forma descontracturada de ver el fútbol a pesar de ser su trabajo. Pero su sonrisa y buena onda escondieron su pesar interno.

Fue así que Domínguez también opinó sobre un tuit de otro usuario que afirmó que el 38 por ciento de los futbolistas sufren de depresión. “Cuatro de cada diez. A veces no tenemos todos las mismas herramientas y no todos sabemos pedir ayuda”, sostuvo Domínguez sobre este asunto que no tiene un análisis profundo de forma pública al ser también algo muy reservado por el protagonista.

Y completó su idea con la siguiente afirmación: “Dame más, dame más, si ganas sos crack, si perdés sos ladrón. A este ritmo, triunfan pocos y sufren muchos. Ganar, ganar, ganar, rendir, rendir, rendir... Métanse la exigencia en el centro del orto un rato. Hay señales por todos lados. Miremos para adentro antes de señalar”.

No es la primera vez que Domínguez se refiere a cuestiones que no salen salir a la luz en la vida de los futbolistas. Hace un tiempo también planteó el debate de otro asuntos tabúes como la homosexualidad y el de los “buchones” en el fútbol, de los que definió como temas de los que no se vuelve cuando se lo señala a un futbolista. En una entrevista con Infobae amplió sus pensamientos al respecto.

A un día de conocerse el fallecimiento del Morro García las repercusiones no cesan, como las reflexiones de quienes sintieron su pérdida, tal el caso de Sebastián Domínguez.

