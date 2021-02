El argentino Nicolás Kicker volvió a jugar tras la suspensión de 32 meses por el arreglo de partidos: “Pude disfrutar del tenis”

Foto de archivo del argentino antes de ser sancionado (Crédito: EFE)

En junio de 2018 el tenista argentino Nicolás Kicker fue suspendido por tres años y multado con 25 mil dólares por la Unidad de Integridad del Tenis, TIU según sus siglas en inglés (Tennis Integrity Unit) tras haber sido encontrado culpable de arreglar partidos en los Challengers de Padua y Barranquilla, ambos en 2015.

El tiempo pasó y el singlista volvió a la actividad con un triunfo en la primera ronda del Argentina Open Pre-Qualy, lo que significó su regreso al profesionalismo tras una suspensión definitiva de dos años y ocho meses.

Kicker, de 28 años, superó al joven Lucio Carnevalle (de 19) con un doble 6-0 en el Buenos Aires Lawn Tennis Club y se mostró emocionado con su segunda oportunidad en el circuito.

“Esperé mucho para esto. Con todo lo que pasé, me emocioné. Estaba muy ansioso porque hace dos años y ocho meses que no compito, pero me fui soltando y pude disfrutar de volver a jugar al tenis. Estoy muy contento de poder competir en algo”, declaró ante la prensa oficial del torneo.

Kicker fue acusado de dejarse perder un partido de primera ronda en el Challenger de Barranquilla, en septiembre de 2015, ante el ecuatoriano Giovanni Lapentti. El de Merlo estaba en el puesto 171 del ranking ATP en ese momento y con un apremio económico.





La Unidad de Integridad también lo encontró responsable de arreglar el resultado de un partido del Challenger de Pádova, Italia, en junio de 2015, mientras que el de Colombia se dio en septiembre del mismo año. Los investigadores descubrieron movimientos extraños en las casas de apuestas y ello disparó el expediente.

En el primer caso, se trató de un encuentro de primera ronda con el coreano Duckhee Lee, con quien perdió 6-1 y 6-2 en primera ronda. El segundo partido, por la misma instancia, fue ante el local Lapentti, quien perdió 6-2 el primer set pero finalmente logró la victoria con parciales de 6-2 y 7-5.

Y justamente con imágenes de ese juego ante Lapentti, Kicker admitió en su momento que “estaba muy nervioso” porque los apostadores le pedían que hiciera “ciertas cosas” durante el partido que lo incomodaban. “Le decía, estoy muy nervioso, dejame. Me pedía que perdiera. Cuando estaba jugando el partido también me acuerdo que fue terrible porque tenía que tirar la pelota afuera a propósito. Mi actitud no era con la que yo jugaba naturalmente. Miraba en todo momento al árbitro para ver si sospechaba, fue horrible, la pasé muy mal”, reconoció unos meses más tarde.

Partido sospechado de arreglo entre Nicolás Kicker y Giovanni Lapentti





Cuando se concretó su sanción el tenista venía con un buen rendimiento: había llegado a las terceras rondas del Abierto de Australia y del Masters 1000 de Indian Wells, y había debutado en el equipo argentino de Copa Davis.

Cabe señalar que el singlista logró una reducción de cuatro meses del castigo original, por contribuir en la investigación.

