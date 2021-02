Roger Federer confirmó su fecha de regreso al circuito tras cumplir más de un año sin jugar

Roger Federer estableció su fecha de regreso al circuito tras más de un año sin jugar (Foto: REUTERS)

Ya ha pasado más de un año desde que el suizo Roger Federer pisó por última vez una cancha de tenis. No ha vuelto a jugar desde su caída ante Djokovic en las semifinales del Australian Open 2020. Pero la cuenta regresiva para verlo otra vez en acción ha comenzado: el tenista suizo de 39 años confirmó que su intención es volver en el torneo de Doha, que comenzará el próximo 8 de marzo.

En diálogo con la emisora de radio suiza SRF Sport, Federer confirmó que está listo para retomar su exitosa carrera, truncada por dos cirugías en su rodilla derecha el año pasado y por retrasos en su rehabilitación a causas de la pandemia de coronavirus.

“Llevo mucho tiempo pensando en cuándo y dónde volver. Australia llegó demasiado pronto para mi rodilla. Y eso duele. Es uno de los lugares donde más amo jugar. Pero quería regresar a un torneo más pequeño para no estar completamente concentrado y donde el estrés también fuese un poco menor. No jugaré torneos porque sí. Si la familia o el cuerpo no funcionan, pararé”, comentó.

Federer no juega desde el 30 de enero del 2020, cuando fue eliminado en las semifinales en el Australian Open ante Djokovic (EFE)

Este sería el primer paso para un Federer que después de Doha tiene pensado jugar algunos torneos más, incluso los de polvo de ladrillo, pese a que su prioridad es el césped y los torneos más importantes: “Intentaré volver a jugar en tierra batida. Todo, por supuesto, sabiendo que lo importante es Halle, Wimbledon, los Juegos Olímpicos y el US Open”

Su hambre de gloria sigue intacto. Con 39 años, tras haber ganado 20 títulos de Grand Slam y después de haber sido número uno durante 310 semanas, Su Majestad dijo que estaba “deseando volver a celebrar grandes victorias” y que “preparado para afrontar el largo y duro camino” de volver a ganar partidos.

De hecho, en su charla con este medio de su país, Federer confesó que durante su periodo de inactividad ha estado más pendiente que nunca de los resultados de los torneos disputados. “En este tiempo pensé que no seguiría mucho el deporte y estaría más ocupado con mis hijos y mi rehabilitación. Pero me sorprendió seguir comprobando resultados y viendo partidos. Y normalmente no hago eso si no participo en un torneo”, reveló.

Roger Federer dijo que su prioridad este año son Halle, Wimbledon, los Juegos Olímpicos y el US Open (Foto: REUTERS)

Todos los focos ahora estarán puestos en Doha, un torneo de categoría ATP 250 que Federer ya ha ganado en tres ocasiones: 2005, 2006 y 2011. Actualmente, el jugador suizo ocupa el quinto lugar de la clasificación mundial por detrás de Djokovic, Nadal, Thiem y Medvedev, quienes saben que sus lugares de privilegio están bajo amenaza con el regreso de uno de los más grandes tenistas de todos los tiempos.

