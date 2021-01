Novak Djokovic se defendió con una profunda carta en medio del escándalo por la cuarentena en el Australia Open

Novak Djokovic está cumpliendo con la cuarentena en Melbourne en vísperas del Australian Open (Foto: REUTERS)

No son días sencillos para los tenistas que van a participar del Australian Open, ya que todos deben someterse a una cuarentena absolutamente estricta. Hasta Novak Djokovic, quien intentó convencer a los organizadores de relajar algunas restricciones pero recibió una contundente respuesta negativa. Esta moción el número 1 del mundo generó muchas críticas, por lo que decidió escribir una profunda carta para expresar su punto de vista.

El jugador serbio de 33 años, ocho veces campeón en Melbourne, utilizó sus redes sociales para compartir un extenso escrito en el que intenta zanjar la polémica que surgió a partir de su mensaje a Craig Tiley, el director ejecutivo de Tennis Australia, para pedirle que mejores condiciones de los tenistas durante el aislamiento.

“Mis buenas intenciones para mis compañeros competidores en Melbourne se han interpretado durante minutos como egoístas, difíciles e ingratas. Esto no podría estar más lejos de la verdad”, escribió Nole al inicio.

Djokovic explicó que sus exigencias a las autoridades del Australian Open eran para ayudar a todos los tenistas (Foto: REUTERS)

Según argumenta Djokovic, su idea era tratar de ayudar a sus colegas desde su posición, siendo uno de los jugadores más importantes del circuito profesional: “Realmente me preocupo por mis compañeros jugadores y también entiendo muy bien cómo se maneja el mundo y quién se hace más grande y mejor y por qué. Me he ganado mis privilegios por las malas, y por eso me resulta muy difícil ser un mero espectador sabiendo lo mucho que me importaba cada ayuda, gesto y buena palabra cuando era pequeña e insignificante en el orden jerárquico mundial. Por lo tanto, utilizo mi posición de privilegio para servir tanto como pueda donde y cuando sea necesario.”

Si bien aseguró que es no es fácil no poder entrenar bien en la previa de un Grand Slam en las condiciones de aislamiento, el ganador de 20 títulos de Grand Slams también agradeció a las autoridades tenísticas y gubernamentales por el trabajo realizado. Y lógicamente a los fanáticos por el apoyo.

Novak Djokovic ha ganado ocho veces el Australian Open (Foto: REUTERS)

Nole y otras estrellas del circuito -como Nadal, Thiem, Simona Halep, Naomi Osaka o Serena Williams– gozan de mejores instalaciones. Lo reconoció el propio Craig Tiley, quien en un principio había declarado que las condiciones iban a ser las mismas para todos, luego se contradijo. “Son los mejores jugadores del mundo. Si estás en la cima, si sos campeón de Grand Slam, vas a conseguir un mejor trato. Es la naturaleza del negocio”, argumentó el directivo en diálogo con el medio australiano Nine.

Uno de los más críticos con Djokovic fue Nick Kyrgios. El jugador australiano, actual número 47 de la clasificación de la ATP, citó en Twitter un video de noticiero que hablaba de las exigencias del serbio y escribió “Djokovic es un inútil”. Él también había sido de los más ofensivos cuando se desató el brote de COVID-19 por el tour en tierras balcánicas.

LA CARTA COMPLETA DE NOVAK DJKOVIC AL AUSTRALIAN OPEN

Australia,

A la luz de las recientes críticas de los medios y las redes sociales por mi carta a Craig Tiley (director del torneo del Abierto de Australia), me gustaría aclarar algunas cosas. Mis buenas intenciones para mis compañeros competidores en Melbourne se han interpretado durante minutos como egoístas, difíciles e ingratas.

Esto no podría estar más lejos de la verdad. No todos los actos se toman al pie de la letra y, en ocasiones, cuando veo las consecuencias de las cosas, tiendo a preguntarme si debería simplemente sentarme y disfrutar de mis beneficios en el lugar de prestar atención a las luchas de otras personas. Sin embargo, siempre elijo hacer algo y ser útil a pesar de las desafiantes consecuencias y los malentendidos.

Realmente me preocupo por mis compañeros jugadores y también entiendo muy bien cómo se maneja el mundo y quién se hace más grande y mejor y por qué. Me he ganado mis privilegios por las malas, y por eso me resulta muy difícil ser un mero espectador sabiendo lo mucho que me importaba cada ayuda, gesto y buena palabra cuando era pequeña e insignificante en el orden jerárquico mundial.

Por lo tanto, utilizo mi posición de privilegio para servir tanto como pueda donde y cuando sea necesario. Siempre he tenido una muy buena relación con Craig, y respeto y aprecio todo el esfuerzo que hace para hacer del Abierto de Australia un lugar al que esperar volver cada año. En nuestro intercambio de correo electrónico, aproveché la oportunidad para intercambiar ideas sobre las posibles mejoras que se podrían hacer en la cuarentena de jugadores en Melbourne que estaban completamente bloqueados.

Hubo algunas sugerencias e ideas que obtuve de otros jugadores de nuestro grupo de chat y no hubo ningún daño con la intención de ayudar. Sabía que había pocas posibilidades de que se aceptara alguna de nuestras sugerencias, al igual que mi solicitud de cuarentena con mi equipo en Melbourne en lugar de Adelaida fue denegada antes de nuestro viaje, debido a las estrictas regulaciones gubernamentales. Como no podía estar con otros jugadores en Melbourne, me puse a disposición de ellos si era necesario.

Entiendo que la organización de eventos deportivos internacionales durante una pandemia plantea riesgos para la salud de la comunidad local y de los propios jugadores. Por lo tanto, me gustaría expresar mi agradecimiento total a Tennis Australia, al gobierno australiano y a los ciudadanos locales por estar dispuestos a correr este riesgo con nosotros por amor al juego y las múltiples oportunidades que brinda a la economía del país y su gente.

Nos sentimos honrados y todos haremos nuestro mejor esfuerzo para seguir las pautas y protocolos establecidos. Esperamos poder nutrir nuestros cuerpos y estar radiantes para las pruebas de resistencia y fuerza física y mental que tenemos por delante una vez que comience la competencia. Las cosas en los medios de comunicación se intensificaron y hubo una impresión general de que los jugadores (incluyéndome a mí) son ingratos, débiles y egoístas debido a sus sentimientos desagradables en la cuarentena.

Lamento mucho que haya llegado a eso porque sé lo agradecidos que están muchos. Todos vinimos a Australia para competir. No poder entrenar y prepararse antes de que comience el torneo no es nada fácil. Ninguno de nosotros cuestionó nunca 14 días de cuarentena a pesar de lo que dicen los medios de comunicación. Tengo muchas ganas de jugar frente a la gente y unirme al frenesí del tenis y la energía de la ciudad que siempre me ha llevado a muchas victorias. También estoy deseando ver a todos mis compañeros jugadores juntos en Melbourne.

Estoy impresionado por los numerosos mensajes de agradecimiento y amor que recibió durante estos últimos días.

Deseándoles salud y amor,

Novak.

