Platense y Estudiantes de Río Cuarto lucharán por un lugar en Primera: hora, TV y formaciones

Platense, que suma 22 años sin jugar en la máxima categoría, y Estudiantes de Río Cuarto, que solo participó en los torneos Nacionales de 1983, 1984 y 1985, jugarán la final por el segundo ascenso de la Primera Nacional a la Liga Profesional, acompañando al campeón Sarmiento de Junín.

El encuentro se desarrollará, a puertas cerradas, en el estadio de Newell’s, desde las 21.30, con el arbitraje del misionero Néstor Pitana. De finalizar empatado al término de los 90 minutos, la final se definirá con remates desde el punto penal.

El Calamar es un grande de la divisional y pese a ello es la primera vez que está próximo a lucha por el ascenso con la intención de recuperar un lugar en el cual estuvo durante 74 años. El equipo del barrio porteño de Saavedra (aunque tiene su cancha en Vicente López), descendió en la temporada 1998/1999 y su último partido en primera división fue el 20 de junio de 1999, cuando superó a Estudiantes en La Plata por 2 a 0 con tantos de Cristian Verón y Walter Coyette.

Son muchos los años del Marrón en el ascenso, incluso le tocó descender a la Primera B Metropolitana en dos ocasiones, 2001/02 y 2009/10, para luego regresar a la segunda división y hoy de la mano de Juan Manuel Llop buscar un soñado ascenso.

Platense estuvo muy cerca de jugar la final ante Sarmiento, ya que terminó primero junto a Estudiantes de Río Cuarto, pero fue superado por diferencia de gol. El Calamar estaba clasificando pero el conjunto cordobés logró una abultada victoria contra Agropecuario y logró su boleto a la final. En el cotejo entre ambos en la Zona A Campeonato empataron en Vicente López 1 a 1.

Al finalizar segundo, el Marrón ingresó en cuartos de final al Reducido y eliminó a Deportivo Riestra por penales y luego dejó en el camino a Atlético de Rafaela gracias al triunfo por 2 a 0.

Llop está invicto en Platense desde su llegada en reemplazo a Fernando Ruiz, dado que debutó con un empate 1-1 ante Belgrano en Córdoba el 15 de marzo y desde aquella fecha el equipo se consolidó como candidato. Ahora el Chocho suma 10 encuentros como entrenador de Platense con 4 triunfos y 6 empates.

Por su parte, Estudiantes ganó el la Zona Campeonato A y jugó la final ante Sarmiento (fue empate 1 a 1 y el ascenso fue para los de Junín en la definición por penales). Tras el golpe sufrido, los cordobeses de Marcelo Vázquez se recompusieron y aguardaron para ingresar en semifinales, donde doblegaron al duro Estudiantes de Buenos Aires por 1 a 0 y ahora están frente a otra chance de llegar a la Liga Profesional.

La historia de Estudiantes de Río Cuarto en el fútbol de Primera se remonta a los Nacionales entre 1983 y 1985, tres consecutivos, sumando 21 cotejos con 4 triunfos, 5 empates y 12 derrotas, ocupando 82do. puesto en la tabla histórica.

Platense basa su buen funcionamiento en la experiencia del arquero Jorge De Olivera (38 años), el defensor Braian Lluy (31), los mediocampistas Hernán Lamberti (36) y Mauro Bogado (33), el delantero Facundo Curuchet (31), con la frescura del colombiano José Luis Sinisterra (23 años y cuyo pase es de Lanús) y el extremo Ignacio Schor (21)

El Calamar está extrañando y mucho al goleador Joaquín Susvielles, quien está desgarrado y se perdió los cotejos ante Riestra y Rafaela, que esta siendo reempalzado por Curuchet y hoy no contará en la zaga con el lesionado zaguero Stéfano Callegari, quien será reemplazado por Nicolás Zalazar.

Estudiantes, que también hace 10 cotejos que no pierde, es un equipo con mucho oficio, en el que Néstor Ortigoza es suplente, con sólida defensa y con algunos jugadores de muy buen nivel de la categoría sobresaliendo la calidad de Víctor Beraldi (34), el lateral Lautaro Fórmica (35, ex Newell’s, San Lorenzo y Huracán), el mediocampista Gastón Bottino (ex Quilmes y Talleres), con Nahuel Cainelli en la zona media y los delanteros Ibrahim Hesar (27) y Bruno Sepilveda (28).

Platense y Estudiantes se juegan en el ascenso en un duelo en el que no habrá mañana. Será a cara o ceca. Sin especulaciones. La gloria está al alcance de la mano. Y en Saavedra y Río Cuarto sueñan con abrazarla.

Probables formaciones

Platense: Jorge De Olivera; Brian Lluy, Nicolás Zalazar, Luciano Recalde y Juan Infante; Ignacio Schor, Mauro Bogado, Hernán Lamberti y José Luis Sinisterra; Facundo Curuchet y Matías Tissera.DT: Juan Manuel Llop.

Estudiantes de Río Cuarto: Brian Olivera; Gastón Benavídez, Nicolás Ferreyra, Gonzalo Maffini y Lautaro Formica; Gastón Bottino y Maximiliano Padilla; Nahuel Cainelli, Víctor Beraldi y Bruno Sepúlveda; Ibrahim Hesar. DT: Marcelo Vázquez.

Árbitro: Néstor Pitana.

Cancha: Coloso Marcelo Bielsa de Rosario

Hora de inicio: 21.10

TV: TyC Sports

