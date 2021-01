Histórico: Atlas quebró la maldición y ascendió a la Primera C por primera vez en 69 años de vida

Atlas le ganó hoy a Deportivo Paraguayo por 2-0 en la final del Reducido de la Primera D y alcanzó así el segundo ascenso a la Primera C, luego de completarse el encuentro en cancha de Almirante Brown, en Isidro Casanova.

El mediocampista Gonzalo Valenzuela (Pt. 1m.) y el volante Nicolás Pérez (St. 5m.), mediante un cabezazo, sellaron la victoria del elenco del Oeste del Gran Buenos Aires, que dirige el DT Néstor Retamar.

De este modo, la institución de General Rodríguez, fundada el 17 de agosto de 1951, jugará por primera vez en su historia la cuarta categoría del fútbol local. 69 años y varias desilusiones debieron pasar para que el equipo pudiera celebrar su primer ascenso.

Atlas venía de ganarle 1-0 a Defensores de Cambaceres en cuartos de final del Reducido y luego superó por penales a Liniers por 6-5 en semifinales.

”Esto es el fruto de un gran trabajo colectivo. Este ascenso representa el sacrificio de jugadores que somos trabajadores, porque hay que parar la olla con otra tarea en esta categoría. Estamos felices por lo que logramos”, dijo Nicolás Pérez, autor del segundo gol, a la señal DirecTV.

Profundamente emocionado, Retamar le dedicó el triunfo a su padre, que atraviesa un momento delicado de salud. “Ya llamé a mi papá, no me escucha, pero yo sé que quería ver a su hijo campeón. El lunes o martes lo operan y no sé si pasa, pero por lo menos hoy estuvo”, dijo ante las cámaras, entre lágrimas.

El primer equipo que había ascendido de categoría es Claypole, que derrotó por 1-0 a Liniers, en La Tablada, el pasado sábado 16.

En cuanto a las otras categorías, Cañuelas ya se quedó con el primer ascenso en la C, mientras que Dock Sud y Deportivo Merlo se medirán este domingo desde las 19.30 por el segundo boleto. En la B Metropolitana subieron Almirante Brown y Tristán Suárez. En el Nacional, en tanto, Sarmiento de Junín logró el primer ascenso a la máxima categoría, y Estudiantes de Río Cuarto y Platense jugarán este domingo a las 21.10 por el segundo.

Con información de Télam

