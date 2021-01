Por qué es necesario el deporte, cómo puede ayudar en el aislamiento y el impacto de los eventos sin público

Con Argentina y los participantes de la conferencia

Se llevó a cabo la segunda charla la organización Con Argentina, “Un país con Visión”. Con el auspicio de Infobae, que también transmitió a través de sus redes sociales, en esta ocasión el foco fue sobre el deporte, un componente clave en cualquier estrategia de transformación política, social y económica que quiera ser profunda y duradera. Fue un encuentro que tuvo como moderador a Carlos Sersale di Cerisano, de Atlas Foundation y Embajador de Con Argentina. En el cónclave virtual participaron el entrenador de rugby, Daniel Hourcade, y los periodistas y escritores, John Carlin y Ezequiel Fernández Moores.

El encuentro tuvo tres tópicos y los disertantes dieron su opinión. Dejaron interesantes conceptos basados en sus experiencias en la Argentina y en otros países. Expusieron sus ideas sobre por qué es necesario el deporte. También el impacto que tienen los deportistas a la hora de competir sin público en la mayoría de los casos. Y cómo puede contribuir el deporte en un mundo con aislamiento a raíz de la pandemia de COVID-19.

1) ¿Para qué el deporte?

John Carlin: “Necesitamos actividad. Unión solidaridad, rivalidad y tribalismo. Cada equipo es una pequeña tribu. Un tribalismo benigno. Es una salida para ciertas necesidades básicas que tienen los seres humanos. El ver deporte, jugar, nos da felicidad”.

John Carlin

Carlos Sersale di Cerisano: “El deporte te transforma. En 2009 estuve en Sudáfrica fui a un orfanato donde había unos 2.000 chicos cuyos padres tenían HIV o muchos de ellos. Organizamos un campeonato local y uno habla de la felicidad y qué más felicidad pudieron tener esos chicos que jugaron con camisetas de una selección y encima ganaron el campeonato. El deporte une. Y que el deporte da felicidad es cierto”.

Ezequiel Fernández Moores: “Lo básico del juego lo ofrece el deporte. La mejor definición sobre el deporte la encontré en una persona que no sabía nada de deportes, que era una teóloga luterana que trabajaba en zonas de conflictos con chicos mutilados y huérfanos. Un periodista español del diario El País le preguntó a ella, ¿cómo le explica a esos niños qué es la felicidad? Y la teóloga respondió ‘no les explico nada, solo les doy una pelota’”.

“Lo importante es el deporte en el momento formativo. Por ejemplo, una vez le pregunté a Johan Cruyff, ¿cómo perdieron la final contra Alemania si ustedes eran mejores y al minuto iban ganando? ‘Por una pretensión holandesa de que siempre hay que enseñar. En la final del Mundial no hay que enseñar, hay que ganar. Uno aprende en la etapa formativa’”.

Daniel Hourcade: “Es una herramienta para ayudar a que las personas sean mejores personas. Darles herramientas que van a usar en el día a día. Sobre todo cuando hablamos de deportes colectivos, en el rugby por ejemplo, es donde se trabaja en equipo, el espíritu colectivo, el esfuerzo, una sumatoria de cosas que en los clubes se los inculca a los chicos”.

“Aún en el profesionalismo intentamos que no se pierdan los valores y buscamos que los incentivos económicos no cambien los valores”.

Conferencia ConArgentina

2) ¿Qué impacto puede tener en los deportistas profesionales el jugar sin público?

Daniel Hourcade: “El público te empuja. Es un incentivo, un plus. Lo veo en el fútbol cómo se perdió la ventaja de la localía. En el rugby no se vio tanto porque en Nueva Zelanda se arrancó el Super Rugby con público y en Australia hubo gente también y no se notó. Pero jugar sin el público es como que te falta algo. El ‘se respira rugby’ que decimos nosotros eso ahora no pasa. Pero bueno, es lo que nos toca y esperemos que esto pase cuanto antes”.

John Carlin: “Partidos sin público es como sexo con la ropa puesta. No termina de convencer. Por ejemplo a mi me gusta observar el arte de Leo Messi que es una de las cosas más maravillosas que vi en los últimos 15 años. En el fútbol hay arte, pero por sobre todo hay mucha pasión. El que no haya público lo convierte en un fenómeno bastante estéril. Creo que los únicos que estarán felices con esto son los árbitros que ahora solo tienen que bancarse a los entrenadores”.

“¿Hay un debate de si Messi es un trabajador esencial? Obvio, más en un momento en el que la gente necesita salud mental”.

“El factor público es determinante para la industria del deporte”.

Ezequiel Fernández Moores

Ezequiel Fernández Moore: “Las madres de los árbitros también deben estar tranquilas (risas)”.

“El deporte invita a participar. A veces se quiere reducir a la gente a meros espectadores, pero el equipo necesita de la gente”.

“Hay una anécdota muy buena que dice que el mejor partido en la historia del básquet fue sin público. Fue un entrenamiento del Dream Team A contra el Dream Team B, donde los jugadores buscaban un lugar en el equipo titular en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992″.

“Qué importante será el deporte que en plena pandemia se los declaró esenciales a los deportistas”.

“Otro buen ejemplo fue la burbuja sanitaria que se armó en la NBA en Disney. A pesar de ello, cómo los jugadores protestaron por repudio al maltrato a la gente de color en los Estados Unidos e hicieron una huelga y dijeron ‘así no jugamos’. Los deportistas demostraron que no son meros títeres y fue muy interesante como ciudadanos”.

Carlos Sersale di Cerisano: “También en Sudáfrica recuerdo que hablando con el presidente del Calcio sobre cómo todo el país se puso a disposición para armar un Mundial y hablando sobre los costos que tiene armar un evento así, él me preguntó, ¿qué precio tiene la pasión? Es así”.

“En 2002, en plena crisis del país, hubo una misión del Fondo Monetario Internacional. Entre los emisarios había dos británicos. Las negociaciones con el FMI estaban trabadas. Entonces Alfonso Prat Gay, que era el presidente del Banco Central, los llevó a ver un partido de fútbol, Boca con Talleres. Los dos británicos estuvieron todo el partido mirando a La 12. El lunes siguiente cuando se encontraron se superaron todas las dificultades”.

Carlos Sersale di Cerisano

3) ¿Puede el deporte contribuir a vivir mejor este aislamiento?

Daniel Hourcade: “Creo que esta pandemia lo que nos enseñó es el ingenio. Empezamos con los Zoom y eso dura dos semanas. Apelamos a la competencia virtual. Con eso los chicos se engancharon, pero los chicos querían jugar. Luego hasta pensamos en un rugby sin contacto. No es fácil. Cuando vos intentás organizar un torneo en estas condiciones es terriblemente costoso. En este contexto es muy difícil. El problema es que no se respetan las reglas. Por ejemplo, cuando habilitaron para poder correr les preguntamos a las autoridades ¿por qué no lo hicieron dentro de lo clubes que los podemos controlar? Hoy no veo una salida organizada”.

John Carlin: “Después de diez semanas permitieron que los niños salgan de sus casas. Ese día salí al balcón para poder ver un niño. ¿Y qué tenía? Una pelota de fútbol. Eso era felicidad y liberación. El deporte ayudó en eso”.

Ezequiel Fernández Moores: “Ayudó para trabajar el diálogo. Ayudó por ejemplo a Los Pumas que no habían terminado bien en el vestuario del Mundial de 2019. Hubo mucho diálogo con los jugadores. Y lo demostraron cuando les ganaron por primera vez a los All Blacks”.

Conclusiones:

John Carlin: “Una de las cosas que más alegría nos da y más sentimiento de amor es el deporte. Une a la gente y genera conversación. El deporte es el gran tema de conversación en el mundo. La política es un tema de charla minoritario. Todos los deportes unen. Nos divierte y nos da felicidad antes de morir”.

Daniel Hourcade: “En el Mundial 2007 fui entrenador de Portugal y duramos lo que teníamos que durar, fuimos eliminados en la fase de grupos. Fue el equipo más débil del torneo. Me quedé en Francia y pasé a ser hincha de Los Pumas y estuve del otro lado. La pasé muy lindo. El deporte no se limita al deportista de forma exclusiva si no a toda la sociedad. El deporte es un arma para disfrutar un momento lindo”.

Ezequiel Fernández Moores: “Durante mucho tiempo se lo subestimó al deporte. El deporte siempre tiene que estar presente y representa a una sociedad. Tampoco sobreestimarlo porque eso lleva a intereses de figurones. Por ejemplo, Bielsa dice que ‘el deporte se está pareciendo cada vez más al empresario que al aficionado’”.

Carlos Sersale di Cerisano: “El deporte nos une a pesar de la rivalidad. Por ejemplo, mencionar el nombre de Maradona abre puertas. El deporte une”.

Seguí leyendo

Los Juegos Olímpicos de Tokio serán cancelados por la pandemia de COVID-19, según asegura The Times

Mundial Egipto 2021: Los Gladiadores vencieron a Japón y sueñan con dar el golpe en la Main Round