El polémico audio de Pipo Gorosito explicando por qué no llegó a San Lorenzo: a quiénes les echó la culpa

Tras su frustrado regreso cuando dirigía a Tigre, Néstor Gorosito volvió a coquetear con ponerse el buzo de entrenador de San Lorenzo de Almagro. Esta vez, parecía que no había impedimentos para que Pipo vuelva al Ciclón e incluso se informó que desde Olimpia de Paraguay, donde el DT se consagró campeón apenas arribó, no se lo impedirían.

Sin embargo, a último momento todo cambió y el club presidido por Marcelo Tinelli eligió a Diego Dabove, ex entrenador de Argentinos Juniors, como reemplazante de Mariano Soso.

De esta manera, Gorosito, que manifestó su deseo de regresar a San Lorenzo en algún momento de su carrera, continuó en Olimpia donde asumió el 16 de noviembre y en diciembre ya consiguió el título de la Primera División.

La información que surgió fue que entre San Lorenzo y Pipo no hubo acuerdo económico y que por ello, el Ciclón fue en búsqueda del ex DT del Bicho. Hasta hoy, porque con un polémico audio, Gorosito explicó cuáles fueron las causas de su fallido retorno al club de Boedo. No sólo negó un el tema de dinero, sino que apuntó contra “los Tocalli”.

“Quisieron elegir a otro entrenador, los Tocalli querían elegir a Dabove y ya se habían reunido con ellos. Nada más que eso, simple”, fue la escueta pero directa explicación de Pipo Gorosito. El audio fue dado a conocer por el programa un De Una, Otro Buen Momento por Radio La Red.

Gorosito habla sobre la elección de DT de San Lorenzo

“Los Tocalli” a los que se refiere Gorosito son Hugo y su hijo Alejandro, el mánager y el coordinador del área física de San Lorenzo, respectivamente. Vale recordar que este último además compartió grupo de trabajo con Diego Dabove, quien fue entrenador de arqueros del cuerpo técnico de Sergio Batista. De allí la sutil aclaración de Pipo.

“Tenemos contrato hasta diciembre y vinimos para iniciar la pretemporada. Queremos continuar con el trabajo acá”, había expresado Gorosito en conferencia de prensa con los medios paraguayos que esperaban las novedades en relación a su partida a San Lorenzo.

“Estoy muy agradecido a todos en Olimpia. Hemos hablado de la situación con los directivos. Es normal que me nombren a mí cada vez que San Lorenzo busque un técnico, por mi historia allá, y más con mi situación, que fui campeón con Tigre y ahora con Olimpia”, detalló.

Gorosito, de 56 años, hizo pública más de una vez su intención de volver a dirigir a San Lorenzo, donde completó su segunda experiencia como técnico en la temporada 2003/04, en la que fue subcampeón del torneo Apertura.

Pipo, además, tuvo tres etapas como futbolista en el club (1988/89; 1992/93 y 1996/99), que le permitieron convertirse en un ídolo azulgrana por la jerarquía de su juego y las recordadas sociedades que formó con Alberto Acosta y el brasileño Silas, entre otros.

Después de su salida de Tigre, con el que fue campeón de la Copa de la Superliga (2019) ganada a Boca en Córdoba, Gorosito firmó contrato con Olimpia, a principios de noviembre, y al mes siguiente se coronó campeón del Clausura 2020 del fútbol paraguayo tras dirigir nueve partidos con un saldo de tres victorias, tres empates y tres derrotas.

Seguí leyendo:

Luis Suárez llegó a los 500 goles en el triunfo del Atlético Madrid y los hinchas del Barcelona explotaron en las redes

Sebastián Domínguez, sin filtro: el gesto de capitán de Ruggeri en la TV, el tabú de la homosexualidad en el fútbol y qué le diría a Messi si quisiera jugar el clásico rosarino

Floyd Mayweather, enamorado: le propuso matrimonio a Anna Monroe, una bailarina que conoció en su club de strippers