Se activó el mercado de pases: San Lorenzo cerró a su primer refuerzo y El Pulga Rodríguez fue ofrecido a un grande

En un leve receso y con vistas a la próxima Copa Diego Maradona que comenzaría el 14 de febrero, los clubes empezaron a moverse para poder sumar y vender jugadores según sus necesidades. La pelota descansa, pero hay movimiento en el mercado de pases. Ya hay noticias frescas en pleno verano y las dos que se destacaron en las últimas horas fueron: el defensor que contrató San Lorenzo y la figura que fue ofrecida a Independiente.

Infobae puede confirmar que Diego Dabove, flamante entrenador del equipo azulgrana, tendrá en sus filas a Diego Braghieri. Con pasado en Rosario Central, Lanús y Arsenal, entre otros clubes, el defensor central llega en condición de libre desde Xolos de Tijuana, de México. El zaguero también vistió la camiseta de Atlético Nacional de Medellín (Colombia).

Agustín Almendra está en el radar de San Lorenzo (Instagram: @agusalmendra).

Al respecto, se supo que lo de Braghieri “fue pedido, especialmente, por Dabove, que también cree que es necesario que lleguen un arquero, un mediocampista y uno o dos delanteros”. Este medio pudo saber que el volante que se busca debe ser central y de marca. Podría ser Jalil Elías (ex Unión y Godoy Cruz).

También ofrecieron a Agustín Almendra (no disgusta, pero sólo podría ser un préstamo). Sobre el atacante debe ser uno abierto. Además, interesa Sebastián Palacios, el ex delantero de Boca Juniors, que terminó el préstamo en Newell’s Old Boys y su pase es una mitad de Independiente y la otra de Pachuca de México.

El Pulga Rodríguez anunció que no seguirá en Colón de Santa Fe y escucha ofertas (IG: @colonoficial)

Por otro lado, Independiente podría tener otra bomba que se suma al batacazo de la vuelta de Julio Falcioni como director técnico. Se trata de la chance de sumar a uno de los mejores futbolistas nacionales como Luis Miguel Rodríguez. El Pulga admitió que quiere irse de Colón de Santa Fe cuando finalice su contrato. En este sentido, el secretario General del Rojo, Yoyo Maldonado, recibió una comunicación por parte de gente allegada al delantero de 36 años. No obstante, en caso de que prospere, habrá que esperar hasta el 30 de junio cuando se extinga el vínculo entre el tucumano y la entidad santafesina.

A todo esto hay equipos que aún no cerraron incorporaciones, pero arreglaron la continuidad de algunos jugadores que son figuras y claves en el esquema de sus equipos. Tal es el caso de Enzo Pérez que se confirmó que seguirá en River luego de rechazar una oferta millonaria de Turquía. Esto es un punto muy importante para la búsqueda de la continuidad del entrenador Marcelo Gallardo.

Enzo Pérez se queda en River (REUTERS/Nelson Almeida).

En tanto, también hay novedades desde Mendoza. Godoy Cruz acordó el arribo del arquero paraguayo Juan Espínola. Tiene 26 años, procede de Nacional de Asunción y resultó convocado -eventualmente- por el técnico argentino Eduardo Berizzo al seleccionado guaraní, en cotejos amistosos y de Eliminatorias.

En principio, según confió un informe de Radio Nihuil al arquero le comprarán “el 80 por ciento del pase en una suma cercana a los 180.000 dólares”. Espínola tendrá un contrato hasta diciembre de 2023 y el Tomba contará con la prioridad para adquirir el 20 por ciento restante de la ficha. El jugador se unirá en los próximos días al equipo del DT Sebastián Gallego Méndez y se convertirá, así, en el primer refuerzo confirmado.

Otro nombre que está muy próximo a asegurar su llegada es el mediocampista Gerónimo Poblete (ex San Lorenzo y Colón de Santa Fe). El entrenador también entregó el visto bueno a la dirigencia para que reanude gestiones para el retorno del marcador de punta Luciano Abecasis, ex jugador de la entidad y hoy en Libertad de Paraguay.

Por último, es probable que Saúl Salcedo deje Huracán y emigre a Olimpia. De momento el zaguero central ya viajó a Paraguay.

