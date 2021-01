Pizzi fue presentado en Racing: su reflexión sobre la salida de Lisandro López y la llamativa cláusula en el contrato del manager Capria

El entrenador de 52 años dirigió por última vez a San Lorenzo en 2019 (Racing Oficial)

En horas de este mediodía Juan Antonio Pizzi fue presentado como nuevo entrenador de Racing. “Es un gran orgullo, un gran privilegio empezar a formar parte de este club y proyecto. Quiero expresar mi agradecimiento por la confianza depositada en la cúpula directiva de este club, fundamentalmente en Rubén (Capria), que fue el que se contactó conmigo”, fueron las primeras palabras del estratega de 52 años que tuvo su última experiencia como DT en 2019.

Antes de que continuara la conferencia, el flamante manager tomó la palabra e hizo una aclaración respecto a su situación contractual: “ Una de las cláusulas de mi contrato con el club es que yo no puedo ser entrenador . Es una manera de saber bien qué rol ocupa cada uno. Lo quería aclarar porque tiene que ver con la política de seriedad que el club tiene. A veces en el fútbol lo que no respetan las palabras lo respetan los papeles”.

Hecha la aclaración, Pizzi retomó su palabra. “Consensuamos un montón de cosas que proyectamos para un equipo de fútbol teniendo el material que hay aquí en Racing. Reitero mi felicidad y agradecimiento. De más está decirles que vamos a hacer todos los esfuerzos y sacrificios necesarios para posicionar a Racing en el lugar que históricamente ha ocupado y merece ocupar. Con ese esfuerzo y sacrificio vamos a conseguirlo en el corto y mediano plazo”, acotó.

Rubén Capria fue presentado hace días por el presidente Víctor Blanco (Racing Oficial)

Una de las primeras cuestiones que abordó fue la salida de Lisandro López, capitán y referente de Racing en los últimos años: “Es un vacío irremplazable. A nivel futbolístico y humano. Nosotros entendemos su decisión pero eso no equipara la tristeza mía como entrenador de no poder dirigirlo, al hincha de no poder verlo y a sus compañeros de no tenerlo en el día a día compartiendo vestuario”.

Pizzi aclaró que hablará de nombres de posibles refuerzos y salidas y dejará las especulaciones en manos de los medios de comunicación para no entorpecer negociaciones. Sí remarcó que todo el plantel profesional será considerado e inclusive mirará al fútbol formativo, desde la Cuarta División en adelante. En cuanto a la promoción de juveniles, opinó: “Por la situación económica que se vive en Argentina es un arma que tenemos que utilizar para equilibrar la parte financiera. Creemos que es el camino indicado y por eso creemos que va a ser fácil adaptarnos”.

Hubo un último tema trascendental que se tocó en la charla con la prensa: su relación con Marcelo Díaz, con quien protagonizó un cortocircuito cuando era entrenador de la selección chilena. “Es más fácil entrenar a jugadores que ya entrenaste, conocen tu metodología y yo sus cualidades porque eso acelera el proceso de entrenamiento”, dijo primero. Y luego se enfocó en el trasandino: “Lo tuve entre los pilares en Chile y es uno de los diez mejores volantes centrales que sacó el fútbol sudamericano en los últimos 20 años. Conozco perfectamente cuáles son sus cualidades. Ese elogio está emparentado con su mejor versión física. Cuando no es así, lógicamente disminuyen mucho sus posibilidades”.

Tras su intervención quirúrgica por su menisco interno de rodilla derecha la rehabilitación le demandará entre 6 y 8 semanas pero el nuevo técnico afirmó que quiere tenerlo en cuenta cuanto antes.

