Gallardo cumple 45 años mientras planea un nuevo River: la historia detrás de sus 11 frases más emblemáticas

Marcelo Gallardo armó una revolución en River

Aunque no lo confirmó, todo hace indicar que Marcelo Gallardo seguirá al frente de su amado River Plate para ir en búsqueda de revancha tras quedar a un paso de lograr una épica clasificación a la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras e intentar agigantar su legado.

Mientras en su cabeza cranea el armado del plantel de cara a la próxima temporada (con especial atención a lo que suceda con Enzo Pérez, Nacho Fernández, Gonzalo Montiel, Rafael Santos Borré y Nicolás De La Cruz) y se plantea dar un nuevo paso en su proyecto de asentar jóvenes del club, el Muñeco cumple 45 años.

En Infobae decidimos recopilar las frases más emblemáticas de su exitoso ciclo, el cual está plagado de títulos (tres Copas Argentina, una Supercopa Argentina, una Copa Sudamericana, tres Recopa Sudamericana, dos Copas Libertadores y una Suruga Bank). e históricas victorias ante Boca, el rival de toda la vida. La más emblemática, por supuesto, la final de Madrid en el Santiago Bernabéu.

“Yo no puedo desatender la historia y cultura futbolística de River”:

En su presentación oficial como nuevo entrenador del conjunto millonario, Napoleón anticipó cuál era su plan a futuro con respecto al equipo.

“Yo no puedo desatender la historia y la cultura futbolística de River. Intentaré representar de la mejor manera posible, no sólo su rica historia futbolística y su cultura y modo de jugar, sino que intentaré conocer a los jugadores como prioridad absoluta. Es un equipo que después de algunos períodos de espera y sufrimiento hoy es el actual campeón del fútbol argentino y considero que no solamente hay que potenciar lo que se puede hacer”.

“Ahora vamos por más”:

Gallardo: "Vamos por más"

En medio de la euforia por levantar su primera Copa Libertadores como entrenador - tercera de la institución tras 19 años de espera-, el entrenador del club Millonario dejó en claro su espíritu y mentalidad ganadora y anunció que no se conformaba y que iría por más gloria.

“Es un momento de felicidad, es enorme el momento que nos toca vivir a los riverplatenses porque esto es una fiesta para todos. Para nosotros, para los jugadores, que han dejado todo, que han sacrificado un montón de cosas, y para la gente, que después de 19 años tiene nuevamente una gran alegría. Gracias a todos por haber estado acá, por disfrutar esta fiesta. Y vamos por más”.

“Si me quedo es para redoblar apuestas”:

Luego de un andar irregular a lo largo de la temporada, y reconocer que por su cabeza rondó seriamente la idea de alejarse del club, Marcelo Gallardo anunció su continuidad luego de conquistar la Copa Argentina y, nuevamente, avisó que iría en búsqueda de agigantar las vitrinas de la instituciones.

“Me gustan los desafíos, me hacen sentir vivo. No tiene sentido estar por estar en un lugar. Si me quedo es para redoblar apuestas”

“Que la gente se quede tranquila”

Gallardo: "Que la gente esté tranquila"

De manera repentina, Lucas Alario decidió ejecutar su cláusula de rescisión para emigrar rumbo al Bayer Leverkusen. En medio de este contexto, y en medio de una renovación del plantel, el Muñeco transmitió toda su confianza.

“Estoy convencido de que los jugadores que van a estar el domingo en el campo están bien para hacerlo. No es una prueba, es una decisión totalmente convincente de que los jugadores están bien para afrontar este partido. Sí vamos a tener muchos jugadores que han llegado ahora. Vamos a ver. Eso es lo bueno, que ya vamos a empezar a verlos y la adaptación la harán a medida que vayan jugando. Yo los voy a acompañar y apoyar, y la gente también los va a aportar, porque saben que es un proceso nuevo. Que la gente se quede tranquila, que vamos a estar bien”.

“Estoy en el lugar más lindo del mundo”

Gallardo: "Estoy en el lugar más lindo del mundo"

Después de quedar eliminado de las semifinales de la Copa Libertadores a manos de Lanús (probablemente la derrota más dura de su ciclo como entrenador de River), el entrenador dejó en claro cuál era su deseo.

“Que les quede claro que estoy en el lugar más lindo del mundo. No voy a estar en un lugar que sienta tanto como este. Posiblemente en el día de mañana me podré ir, pero no voy a sentir lo mismo. No voy a tener el mismo sentimiento”.

“La guardia alta”

Otra de las más icónicas frases del Muñeco fue cuando en una pretemporada en Miami se refirió a las simpatías por Boca del por entonces Presidente de la Nación y del mandamás de AFA.

“Que (Mauricio) Macri haya sido presidente de Boca o (Claudio) Tapia sea hincha de Boca nos hace tener que estar con la guardia alta siempre. Pero yo debo enfocarme en lo mío y nosotros tenemos que defendernos con nuestras armas”.

“Jugar mal fue parte de la estrategia”:

Gallardo: "Jugar mal fue parte de la estrategia"

Tras algunos sinsabores, River se quedó con la Supercopa Argentina disputada en Mendoza ante Boca. El técnico, luego de lograr su cometido, fue irónico a la hora de explicar el plan para quedarse con el Superclásico.

“Tengo que sincerarme. Estos dos meses, en que nosotros venimos jugando muy mal, fue parte de la estrategia. Nosotros sabíamos cómo jugaba Boca, y ellos no sabían cómo jugábamos nosotros porque si se dejaban llevar por lo que fuimos nosotros en estos dos meses claramente no tendrían idea de cómo íbamos a jugar este partido. Fue parte de la estrategia jugar mal estos meses para ganar el partido más importante del semestre. Sufrimos todo este tiempo porque fuimos castigados, y merecidamente. Pero hoy podemos darnos una alegría inmensa”.

“Que la gente crea, porque tiene con qué creer”:

Sin dudas, la frase más famosa del Napoleón riverplatense. Los Millonarios perdieron por 1 a 0 en la ida de las semifinales ante Gremio, campeón defensor de la competencia. Antes de ir a Brasil, el estratega esbozó un alentador mensaje que fue tomado por los hinchas y que se usó para creer en la posibilidad de dar el golpe en Porto Alegre.

“Tenemos una oportunidad. Así lo tomamos y nos enfocamos en eso. Que la gente crea porque tiene con qué creer”.

“No hay nada más que esto”:

Esta frase no la dijo en una conferencia de prensa, fue tomada por las cámaras de televisión en la antesala a la premiación luego de ganar la final de Madrid ante Boca. El Muñeco se lo confesó a sus colaboradores más cercanos.

“No hay nada más que esto, no hay nada más que esto... No hay nada más”.

“Ganamos la final más soñada del mundo”

En plena fiesta en el Monumental, Marcelo Gallardo tomó la palabra para agradecer el apoyo incondicional de los hinchas y soltó unas palabras que desataron la euforia en el estadio.

“Hace tres años, cuando ganamos la Copa Libertadores de 2015, les dije de corazón que íbamos por más. No solamente fuimos por más, sino que ganamos la final más soñada del mundo. Y no la vamos a olvidar jamás. Va a quedar eterna en nuestros corazones”.

“El partido de mi vida ya lo jugué, que fue el de Madrid”

En la antesala a la semifinal ante Boca, Gustavo Alfaro, por entonces entrenador del Xeneize, expresó que era el partido de su vida. Al ser consultado sobre esto, el Muñeco fue tajante.

“El partido de mi vida ya lo jugué, que fue a fin de año en Madrid. Ese fue el partido de mi vida deportiva. Este es un partido muy importante, un nuevo desafío, pero nada más que eso”.

