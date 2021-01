Insólito accidente en la Serie A: un futbolista dejó su Ferrari en el lavadero y se la devolvieron destrozada

Chocaron la Ferrari de un futbolista del Genoa

Fue un lunes para el olvido el que vivió Federico Marchetti, arquero del Genoa de Italia, después de enterarse que su lujosa Ferrari había sido estrellada contra cinco automóviles mientras él estaba entrenando.

Según relataron los medios locales, el futbolista de 37 años había dejado su Ferrari 812 Superfast en un lavadero antes de acudir al centro deportivo y presentarse al primer entrenamiento de la semana tras el triunfo ante el Bolonia por 2-0 (él es suplente de Mattia Perin).

Desde el establecimiento le propusieron que cuando dejaran completamente lista la máquina podrían alcanzársela hasta el lugar y el aceptó el servicio amablemente.

Así quedó la Ferrari de Federico Marchetti tras el accidente

La próxima vez lo pensará dos veces, ya que el encargado de desplazarse hasta el centro deportivo Signorini protagonizó un tremendo accidente en Via Pacoret de Saint Bon, cerca del aeropuerto de Génova.

En el camino hacia su destino, el conductor no pudo controlar el automóvil cuando tomó una curva previa al ascenso a la autopista. Fue en ese momento cuando golpeó el guardarraíl dañando la parte delantera del bólido.

Como si fuera poco, tras el impacto, se desvió de la carretera y chocó a otros cinco vehículos que se encontraban estacionados de la mano de enfrente. Afortunadamente, el empleado no sufrió lesiones graves.

“Lamento mucho lo que pasó. Gracias a Dios nadie resultó herido y esta es la noticia más importante. Espero no leer más sobre las cosas malas que ví hasta ahora”, escribió el arquero en su cuenta de Instagram. Rápidamente los fanáticos le demostraron su apoyo a través de mensajes en las redes sociales.

La Ferrari 812 Superfast está valuada en 300 mil euros

Las imágenes se esparcieron rápidamente por las redes sociales. Allí se pudo ver cómo quedó la Ferrari valuada en 300 mil euros. Además apareció un video en el que se veía al personal de emergencia en la zona del accidente junto al automóvil en cuestión.

Tal como detalló el portal italiano la Gazzetta, ésta no es la primera vez que un futbolista de la liga italiana se convierte en protagonista de un accidente: “En 2018 le tocó a Bruno Peres, el extremo brasileño de la Roma, que había abollado el lateral izquierdo de su Lamborghini Huracàn contra un pino. Le precedieron otros ex Giallorossi como Perotti, El Shaarawy, Digne. También Balotelli, Iturbe, Vidal y Cáceres”, en esta ocasión el futbolista no estaba dentro del automóvil.





MÁS SOBRE ESTE TEMA:

El día que Cristiano Ronaldo fue ofrecido al Barcelona y el club descartó su fichaje

Escándalo en España: los obligaron a jugar en medio de un temporal y terminaron empujando autos atascados en la nieve

La curiosa comparación de Gattuso que despertó las risas en conferencia de prensa: “No siempre podemos ser Brad Pitt”