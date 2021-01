Pedido especial a Messi, la cábala ante cada partido y la única falla en su adaptación en la NBA: 15 frases de Facundo Campazzo

El anuncio y el agradecimiento a sus fans de Facu Campazzo por la participación en el Instagram Live

Facundo Campazzo hizo historia al convertirse en el 13° argentino en jugar la NBA. A modo de regalo para sus fans, el cordobés brindó una Instagram Live (@TeamFacu) donde contó cómo lleva su adaptación en la liga de básquet más importante del planeta. A su vez, se prendió con los usuarios con un pedido especial para Lionel Messi y reveló cuál es la cábala que lo acompaña en cada partido.

“Son todos muy piolas, muy buena onda. Me hacen reír mucho, formamos un muy lindo grupo”, reconoció Facu en los primeros minutos de transmisión. “Al principio me pusieron Spiderman, por los pases, pero nadie me dice así”, agregó en relación a los apodos.

Mientras el vivo iba tomando notoriedad, para sorpresa del cordobés que “esperaba 300 ó 400 conectados” y tuvo más de 1.600, Facu dijo que Manu (Ginóbili), Luis (Scola) y Pablo (Prigioni) fueron determinantes en su adaptación. “Me ayudaron mucho, por si necesitaba algo y para decirme que iban a estar para ayudarme. Me decían tal cosa es así, tal otra de esta manera y seguimos en constante comunicación con ellos tres, que estuvieron más de 10 años jugando acá”, reveló.

Sobre en qué hicieron y hacen hincapié los baluartes de la Generación Dorada, Campazzo agregó: “Me dicen que intente experimentando por mi cuenta. Estuve con ellos en la Selección y los escuchaba en las charlas que daban en la mesa cuando comíamos y contaban cosas de la NBA que a ellos les pasaba. Ellos están ahí por si necesito algo, porque soy chiquito todavía je”.

(Nicolás Stulberg)

En relación a la defensa, Facu reconoció que “es totalmente diferente porque tienen la pelota 50 veces más” que en el Mundial o en las Olimpíadas. “Es 50 veces más difícil. Me gustaría defender a Curry o a Irving, veremos mañana cómo me va. Intentaré hacer todo lo posible”.

Cuando contó la intimidad del plantel de los Denver Nuggets, Campazzo valoró a Nicola Jokic: “Es un crack. Muy cercano, no hace falta que diga cómo juega. La rompe en mil pedazos. Se sienta al lado mío en el vestuario y en el avión también, en realidad yo me siento a su lado je. Es muy divertido y gracioso, un crack. Ojalá se gané el MPV, se lo merece de verdad. Tiene una inteligencia para jugar increíble, ve el pase antes que todos”.

Y reveló una anécdota con el serbio apenas fue presentado en el plantel. “Hasta ahora no me dijo nada del Mundial. Hubo una presentación al principio para cada jugador nuevo, con un video y todos los teníamos que ver. Y justo el mío vino después del suyo y la última jugada fue el pase de faja contra Serbia y se cagada de la risa. Fue un lindo momento, pero estaba muy nervioso yo je”.

A medida que transcurría la transmisión, Campazzo se sorprendía de la gran cantidad de usuarios que participaban. Mientras prometió para la próxima sumar a alguno de sus fans a la entrevista, uno le sugirió “vestir” a Messi con la indumentaria de los Nuggets. “Hay que mandarle a Messi, si se la mandamos quizá se la ponga”, se sumó.

El día que Lionel Messi, junto con la selección argentina, visitó a los Washington Wizards de la NBA (AFP)

Sobre su presente, agregó: “M está yendo pienso que bien. El primer año de adaptación estoy muy tranquilo en ese sentido. La oportunidad que tenga la quiero aprovechar, no es fácil esta liga. Intentaré cada vez que entre dar el 100 por ciento, pero obviamente voy a estar siempre ahí con el dedo en el gatillo, preparado para cualquier oportunidad”.

“Entrar en un grupo armado sé que es parte de la adaptación, quiero aprender e intento ser siempre un estudiante, un alumno y aprender de mi temporada, de la liga, de los rivales, de los compañeros y el cuerpo técnico. Es parte de la adaptación, aprovechar esa experiencia más que nada”, continuó.

Campazzo también destacó los viajes: “Están buenísimos, siempre hay una habitación individual y los hoteles son increíbles. Se viaja de primera. Todo para que el jugador solo piense en descansar y jugar al otro día. No tenemos cena de equipo, cada uno se pide lo suyo para comer. En eso es distinto a lo que estaba acostumbrado, pero está bien”.

Mientras no se animó a “tirar un pasito de cuarteto” porque había 1600 personas observando, remarcó que la velocidad del juego “es tan rápida que hay menos espacio”. Y describió: “A la vez hay jugadores más atléticos, eso compensa a lo que no tenía en España. Te llegan más rápido y tenés que pensar en 0.5 segundos para pasar, tirar o lo que sea”.

La primera entrevista a Facu Campazzo tras su jornada consagratoria en la NBA

“Jamal Murray me encanta la mentalidad ganadora que tiene. Es uno de los que más me sorprendió, verlo en vivo es lo mejor todavía”, indicó Facu, quien se alegró que su familia se haya adaptado rápidamente a la nueva vida en Estados Unidos y reveló la cábala: “Antes tenía muchas, ahora casi no tengo. Sí, solo una. Entrar con el pie izquierdo, una boludez je”.

Para terminar, contó en qué tuvo que cambiar su defensa. “Acá te castigan mucho con el tema de las manos, por eso no puedo usar mucho las manos y las tenés que mostrar siempre arriba para que la vean los jueces. Que vean que no los tocás, y solo defender con el cuerpo. Tenés que ser más rápido y es más difícil, pero me tengo que acostumbrar. En estos últimos partidos me sentí mucho mejor”.

Y cerró con su única falla en la adaptación, el idioma. “En la nota de los partidos me pongo muy nervioso y hablar en inglés me pone muy tenso. De hecho quiero cortarme el pelo, lo necesito porque desde que me fui de Madrid no me lo corté. Puede aparecer el Facu de 2009-2010, el que era flogger”, bromeó.

Y cerró: “Me quiero cortar y tengo un tema con la peluquería. No sé cómo decirle, cómo me quiero cortar el pelo en inglés. Eso me detiene un poco a la hora de ir a la peluquería. Pensé en raparme y listo listo, je. Pero no, tengo que juntar valor e ir y decirle quiero así y todo en inglés”.

Seguí leyendo:

Murió el padre de Juan Martín del Potro

Rompió el silencio la mujer que denunció a Cristian Pavón: “Abusó de mí dentro de un baño”

Oscar Ruggeri volvió a atacar a Cristiano Ronaldo: la frase que despertó las carcajadas de sus compañeros

Gallardo habló sobre su continuidad en River y disparó contra sus detractores: “Los que me están esperando, que me sigan esperando”