Gallardo habló sobre su continuidad en River y disparó contra sus detractores: “Los que me están esperando, que me sigan esperando”

Conferencia Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo sabe que, una vez más, está ante una instancia decisiva con River. Tiene en claro que el partido de mañana ante Palmeiras podría marcar el cierre de una etapa en un Millonario que tendrá una dura –casi imposible, según su propias palabras– tarea: revertir un 3-0 adverso en San Pablo para avanzar a la final de la Copa Libertadores. En la conferencia de prensa previa al encuentro, el DT no solo analizó la preparación del equipo sino que también habló de su continuidad una vez que termine la participación en el certamen continental.

“Lamentablemente, en etapas de definición los errores los sentís mucho más. Eso genera preocupaciones en la actualidad del equipo: parecería que somos un desastre y no lo somos. Somos un equipo que ha cometido errores en estos dos partidos”, aseguró el DT, que evitó dar la formación titular para el martes. En ese sentido, agregó: “El tema acá es no confundirse, no entrar en la desesperación y la confusión que te haga pensar que sos un mal equipo, que se le apagaron todas las luces, que das facilidades y esas cosas que se dicen y que pueden ser usadas en contra nuestra de manera negativa”.

“Me tengo que sentar con mi equipo de trabajo y mis jugadores para decirles que somos otra cosa totalmente distinta a estos dos partidos. No llegamos de casualidad a estas instancias. Tengo que tener mucha calma para saber detectar problemas que hemos sufrido estos dos partidos sin entrar en confusión”, planteó el Muñeco, que apostó a “salir rápido de la frustración y no quedar enroscado en el bloqueo mental”.

Consultado sobre sus detractores, fue tajante: “No me corresponde ponerme en un lugar de víctima. Hace 6 años y pico que estoy acá y he sabido convivir con situaciones favorables y desfavorables. Estoy en un club que exige demasiado, que nos expone demasiado. A lo largo de estos años aprendí a no comerme los elogios desmesurados que suelen venir cuando estás victorioso. Estoy en un lugar donde sé que si ganás tenés buena crítica y si perdés es mala. La crítica bien intencionada es valedera, es buena y es noble, pero a la crítica malintencionada he aprendido a no darle ni cinco de pelota porque no tiene sustento, no tiene argumentos y no creo en esos análisis tan fríos”.

“Los que están esperando, seguirán esperando porque yo tengo convicciones, sé de dónde vengo, sé lo que me costó estar acá, cómo trabajo y cómo es mi grupo de jugadores. No me va a cambiar nada un resultado de fútbol por más malo que sea. Que me sigan esperando. No me va a dañar un partido de fútbol”, finalizó.

El partido ante Palmeiras puede ser bisagra y la pregunta respecto a qué pasará en caso de una eliminación fue imposible de evadir. Gallardo no le escapó a la consulta y dejó una respuesta que no cerró ninguna posibilidad: “Cuando termine mi participación en la Copa Libertadores haremos el análisis con mayor detenimiento, con lo que me da razones para seguir o para no seguir. Cuando termine la Copa hablaré con mi cabeza para ver cómo seguimos”.

El Muñeco no dio indicios de la formación titular para enfrentar a Palmeiras (REUTERS/Marcos Brindicci)

Lo más destacado de la conferencia de prensa de Marcelo Gallardo:

“Franco Armani va a jugar. No está ni en duda. Es un arquero de Selección que a nosotros nos ha dado muchas alegrías, nos ha salvado muchas veces y comete errores como todos. Yo le doy la tranquilidad para que pueda entrar mañana a la cancha con la seguridad de siempre”.

“Esta situación no es crítica. Es un partido de fútbol que jugamos mal y perdimos así como hemos jugado bien y ganamos. Hoy estamos viendo si podemos dar vuelta el resultado”.

“La gente de River sabe que el equipo, más allá de ganar, perder, jugar bien o jugar mal, se ha sentido representada. Eso el hincha de River lo sabe, lo agradece y cree”.

“Necesitamos gente fresca física y mentalmente para hacer un partido de solidez defensiva, que no es solo la última línea. La idea es que podamos sostener el arco en cero porque nosotros seguimos generando situaciones de gol. Lo de los últimos dos partidos sin goles no es normal. Tenemos que mejorar la eficacia si queremos tener posibilidades”.

“Nos tocó asimilar los cambios y las salidas (de jugadores) durante un año difícil no solamente para nosotros sino para el mundo. Tuvimos que aceptar nuestra realidad y yo no soy de los que andan abriendo los paraguas. Yo acepté esa posibilidad y hay diferentes formas de asimilarla: te quedas con el tema del vacío, del ‘Y ahora qué vamos a hacer que se van jugadores importantes’, de que no tuvimos posibilidad de salir al mercado o activo rápidamente tratando de aceptar la realidad y asimilando que tenemos que ir para adelante. Yo elijo la segunda posibilidad. Así y todo hemos estado a la altura, hemos sido muy competitivos para llegar a estas instancias. Puede ser que en esta situación no nos alcance, pero la realidad es esa. Yo podría haber dicho que venga otro a lidiar con estas cuestiones, pero yo acepté esta realidad”.

“El fútbol te da la chance de que sea una historia diferente. Todavía tenemos una posibilidad y me quiero aferrar a ella. Mañana tenemos un partido que tenemos que remar porque tenemos que ir de atrás ante un rival difícil que mostró credenciales y que como nosotros es candidato. Remontar un 3 a 0 va a ser difícil, casi imposible, pero yo me voy a aferrar a esa posibilidad que tenemos”.

“El sábado a la noche después de perder con Independiente les dije a los jugadores que traten de digerirlo lo más rápido posible y que mañana tenemos que cambiar la cabeza porque no hay tiempo de quedarse en el bajón. El fútbol no te da tiempo. Los que estén capacitados para salir rápidamente de su espacio de desilusión y frustración juegan mañana. A los que vea que están bien y con energía para ver si podemos ir por esa chance, jugarán. Me basaré en eso”.

SEGUÍ LEYENDO:

INFOBAE - DEPORTES