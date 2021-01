Oscar Ruggeri volvió a atacar a Cristiano Ronaldo: la frase que despertó las carcajadas de sus compañeros

Ruggeri arriesgó qué le pasaría a Cristiano Ronaldo si jugara en la cancha de Olimpo

Justo 24 horas después de que Cristiano Ronaldo anotara su gol 759 de su carrera y varios estadígrafos lo ubicaran como el máximo anotador de la historia del fútbol junto a Josef Bican (otros indican que el austríaco posee 805 y la FIFA y la UEFA tienen textos publicados en consonancia), Oscar Ruggeri volvió a atacarlo desde su espacio como panelista en TV.

El debate en el programa F90, por ESPN, rondaba en las dificultades que se le presentan a los jugadores veloces cuando deben desempeñarse en un campo de juego con dimensiones más pequeñas. El ejemplo en danza era el de Sebastián Villa el último sábado, en cancha de Argentinos, en ocasión del empate 2-2 entre Boca y el Bicho.

“En cancha chica Villa no puede volar”, recogió el ex defensor de la selección argentina. “Yo lo dije con Olimpo, la cancha de Olimpo de Bahía Blanca; tráiganme a Cristiano Ronaldo, no la toca en el Carminatti”, martilló, lo que provocó las carcajadas de parte del conductor Sebastián Vingolo y del resto de sus compañeros.

“Con mi amigo el central, (Mauro) Laspada. A ese quiero de central”, dijo sobre el áspero zaguero que se transformó en ídolo del conjunto aurinegro. “El día de Cristiano, él lo dijo, lo dije yo y me levantaron a mí”, se quejó Sebastián Domínguez, de acuerdo con Ruggeri, al menos en la idea macro.

Claro que, a la hora de describir el contexto, la declaración del Cabezón se cargó aún más de polémica. “Un piedrazo en el vidrio, del micro, que se rompa el vidrio nada más; no tener para colgar la ropita en el vestuario...”, enumeró las dificultades que pueden surgir en su teoría, y que en Europa CF7 ni contempla.

“Villa no es Ronaldo, desde ya. Pero es lo mismo, no tiene espacio. No la toca en Olimpo”, insistió el campeón del mundo en México 1986. “¿Y Messi?”, le preguntaron. “Messi sí la toca”, concluyó, argumentando que las condiciones de juego diferentes le podrían permitir salir de la encerrona.

No es la primera vez que Ruggeri traza diferencias entre la Pulga y el luso. “Yo si tengo que elegir, elijo a Messi primero... después veo. Sí que me gusta Cristiano, pero para mi Messi es mejor, mucho mejor”, había declarado a principiops de octubre de 2020.

