La contundente defensa de la esposa de Franco Armani tras los errores del arquero en las últimas dos derrotas de River

Dos errores en dos partidos que representaron derrotas dolorosas para River. En el Millonario se habían acostumbrado a la versión casi infalible de Franco Armani. Pero el arquero, de 34 años, falló en el gol de Rony, que le abrió la puerta al 0-3 ante Palmeiras por la semifinal de ida de la Copa Libertadores, y no acertó en el clálculo ante el remate de Velasco en el 0-2 contra Independiente que dejó al elenco dirigido por Marcelo Gallardo fuera de la final de la Copa Diego Maradona.

En la previa del cotejo por el certamen local, Armani incluso había sido tendencia por el cambio de look: decidió sacarse la colita del pelo como si estuviese en sintonía con aquellos fanáticos que le endilgaban al cabello la culpa de su error contra cuadro brasileño. Las fallas, además, le dieron pie al surgimiento de memes en las redes sociales.

Daniela Rendón, pareja del arquero de la selección argentina, no quiso dejar pasar las críticas, a las que juzgó injustas. Y publicó un mensaje en sus redes sociales con una defensa enfática hacia el arquero. “Ser buena persona es como ser un portero. No importa las veces que salvaste un partido, hay gente que sólo recordará las veces que no lo hiciste”, sentenció en una historia de Instagram.

Desde su llegada a River en enero de 2018, Armani se convirtió en una de las grandes figuras del plantel. La dirigencia de la Banda pagó 4 millones de dólares para quedarse con su ficha y el ex Ferro y Deportivo Merlo no decepcionó con sus reflejos. Ganó una Copa Libertadores (y llegó a la final de la edición 2019), una Recopa y una Copa Argentina. Además, llegó al combinado nacional, representándolo en el Mundial de rusia 2018 y la Copa América 2019.

La publicación de Daniela Rendón que se hizo viral

Pero justo en una semana trascendente de la competencia, en el epílogo de una temporada accidentada por la pandemia de coronavirus, Armani cometió dos errores fatales. Y allí apareció Rendón para defenderlo, como también lo había felicitado en cada paso exitoso.

El martes, desde las 21.30 en San Pablo, River visitará al Palmeiras en busca del “partido épico” que planteó Gallardo en conferencia de prensa. No luce como una tarea sencilla, pero este equipo ya dio señales de que no hay que darlo por perdido a lo largo de seis años del ciclo del Muñeco. Y a Armani, tampoco.

Armani y Rendón se conocieron en Colombia, cuando el guardameta brilló en Atlético Nacional de Medellín (Foto: Instagram)

Rendón, en una de sus visitas al Monumental para alentar a su pareja (Instagram)

