Explosivas declaraciones de Alberto Tarantini: “Me duele ver toda la porquería que hay alrededor de la muerte de Maradona”

Alberto Tarantini, integrante del seleccionado argentino de fútbol campeón del mundo en 1978 y compañero de Diego Maradona en España 82, dejó fuertes definiciones sobre la muerte del ex enganche, ocurrida el pasado 25 de noviembre. que alcanzó la gloria con la Albiceleste en el Mundial de México 1986. En una entrevista con la Agencia Télam, lamentó “ver toda esta porquería que hay alrededor” de la muerte del deceso del astro.

El ex futbolista bonaerense, de 65 años, es uno de los seis jugadores del equipo de César Luis Menotti que participaron de los siete partidos del Mundial 78 (los otros fueron Ubaldo Fillol, Luis Galván, Mario Kempes, Sergio Olguín y Daniel Passarella) y marcó un tanto en la controvertida goleada ante Perú por 6-0 en Rosario.

Tarantini militó en Boca Juniors (conquistó la Copa Libertadores ’77), River Plate, Birmingham City de Inglaterra y Talleres de Córdoba; Toulouse de Francia y Saint Gallen de Suiza. Y con Pelusa convivió en la etapa previa a la Copa del Mundo disputada en Argentina, cuando el enlace todavía era un diamante en bruto, y en todo el proceso hasta España 82.

“Me dolió muchísimo la muerte de Diego porque fue un jugador maravilloso y como persona diez veces más. La verdad es que me jode, me hincha las pelotas, me lastima, ver toda esta porquería, esta prostitución, que hay alrededor tratando de sacar una ventaja de una persona que nos dio más que satisfacciones”, subrayó, sin puntualizar a qué personalidades de su entorno y su círculo íntimo se refirió.

El ex defensor fue crítico del presente del fútbol argentino. “Hace ya varias décadas el fútbol pasó a ser más un juego de táctica y fuerza y, si bien los habilidosos siguen apareciendo, los pocos que hay son los que hacen la diferencia. Esto es algo que se viene observado desde hace bastante tiempo. En las ligas más competitivas, salvo en Inglaterra, vienen saliendo campeones hace varias temporadas los mismos equipos. El fútbol argentino tiene ese plus por el que puede aparecer un equipo que puede marcar la diferencia, más allá de Boca o River. Racing, San Lorenzo e Independiente son cuadros que le pueden hacer fuerza a los más grandes. Si el fútbol argentino no le pone más énfasis y trabajo a las divisiones inferiores va a pasar que otro Messi no va a salir. Otro Maradona, menos que menos”, aseguró.

“Hace mucho tiempo que la selección y el fútbol argentino local entró en un bache del que es muy complicado salir. Pasó una generación de jugadores que están dejando el fútbol o les queda muy poco. Lo más importante es lo que viene. Vamos a ser una selección ‘normal’ sin un jugador que marque la diferencia como Kempes, Maradona o Messi. Por ahora no hay ninguno que pueda llevar la batuta como lo hicieron ellos”, continuó con su análisis.

Tarantino también se refirió a la comparación Messi-Maradona y a las distintas características de cada uno, más allá de la brillantez de sus condiciones. “Messi es un jugador que se acomoda a la prioridad y a lo que necesita un equipo. A Messi hay que rodearlo de jugadores que le saquen el peso o la responsabilidad de ser siempre el que tiene que hacer la última jugada para marcar la diferencia”, definió.

Por último, el Conejo habló sobre la polémica que envuelve al Mundial 78 obtenido a la Argentina. Johnny Rep, en ausencia de Johan Cruyff, la gran figura del seleccionado holandés8, puso en duda, en diálogo con Télam, la legitimidad de la goleada 6 a 0 con que Argentina venció a Perú para pasar a la final y admitió sus sospechas de “soborno”. Su compañero René Van der Kerkhof afirmó que “todo el mundo” le decía “que Argentina debía salir campeón por las buenas o por las malas”. “Son dos irrespetuosos que no nos pudieron ganar adentro de la cancha. Que hayan dicho es una falta de respeto. Estos tipos lo que tienen que hablar es del partido que jugaron con nosotros. Y la diferencia la hicimos nosotros”, replicó, enfático.

