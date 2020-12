El escandaloso festejo de Almirante Brown, el club que preside un ex barra

El festejo de Almirante Brown que le traerá una fuerte sanción por romper todos los protocolos.

De las otras canchas las noticias eran alentadoras. El combo de resultados dejaba abierta la chance de dar la vuelta olímpica ayer mismo, una fecha antes del final. Almirante Brown resistía el 2 a 1 a favor contra Acasusso y a tres cuadras del estadio la barra hacía su fiesta, segura de que el ascenso a la Primera Nacional se consumaría en minutos nada más. Y a las 18.55 ocurrió: el equipo de La Matanza coronó con el título. Los jugadores festejaron como corresponde adentro del estadio, junto a parte de la dirigencia y el protocolo pandemia estaba garantizado. Pero claro, esto es Argentina. Y esto es también el fútbol de Ascenso. Viendo lo que ocurría con la barra en la calle, los hombres de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) hablaron con el presidente del club, Maximiliano Levy. Y le dijeron que el operativo policial se levantaba apenas el micro de Acasusso dejara el estadio. Y que no se le ocurriera abrir la cancha para festejos, porque estaba prohibido. Que si la gente de Almirante iba al centro de La Matanza, la contención sería policial. Y le repitieron, según confirman en el Ministerio de Seguridad Bonaerense, “no se te ocurra abrir la cancha”.

Los hinchas de Almirante Brown y la barra ingresaron a la cancha para festejar el título, pese a las advertencias que había dejado la policía.

¿Qué pasó? Quince minutos después de que la Policía dejara sus puestos, las puertas del estadio se abrieron como por arte de magia. Y como si estuviera todo programado de antemano, empezaron a llegar los distintos grupos de la barra, hinchas comunes, familias enteras. Y durante una larga hora, más de 4000 personas le hicieron pito catalán al COVID-19 y se entregaron al festejo del ascenso en las tribunas y también en el campo de juego. Insólito. En medio de un rebote de casos en todo el AMBA, hubo celebración masiva en La Fragata. Y el club se expone ahora a una sanción que desde el Aprevide aseguran será ejemplar y que saldrá en las próximas horas.

Maximiliano Levy, el presidente de Almirante Brown que estuvo preso cuando era integrante de la barrabrava del club que ahora lo llevó a dar la vuelta olímpica.

Como en muchos clubes en general y en éste en particular, la relación de la barra con la dirigencia es de alto vuelo. De hecho, la semana pasada, en el partido contra Justo José de Urquiza, se viralizaron videos de la barra de Almirante acompañando al plantel y bajándose a pelear a unas cuadras de la cancha. Si bien está dividida en tres grupos, anoche la barra hizo un pacto de no agresión para que todos pudieran festejar en el estadio. Cabe recordar que fue la barra de Almirante parte central de los incidentes en el velorio de Diego Maradona en la Casa Rosada y que una de sus banderas fue colgada en el Patio de las Palmeras aquella tarde escandalosa. La facción oficial es la denominada Banda Mostro, cuyo líder histórico Víctor Oblander está detenido desde 2017 por lo que ahora quedó bajo el mando de Caruso y Javicho, el primero con causas por piratería del asfalto y el segundo con peso en el Mercado Central. Sus rivales son Los Dengues, forjados bajo el ala de Jesús Carrizo, otro “muchacho” con historial delictivo importante y ex convicto, y un tercer grupo denominado Los de Siempre, que fueron los líderes por antonomasia de la barra pero los más grandes se alejaron y ahora mantienen la facción sus herederos.

En medio del descontrol durante el velorio de Diego Maradona, la barra de Almirante Brown llevó su bandera hasta el Patio de las Palmeras, en el interior de la Casa de Gobierno.

La banda Mostro, además, tiene su mayor afluencia de barras de la zona del barrio Los Pinos, que supo también ser afluente de la barra de Boca en tiempos en que a La Doce la gobernaba Maximiliano Mazzaro, hasta que cayó preso en 2013. El actual presidente de Almirante, Maximiliano Levy, también terminó preso precisamente en aquel año como presunto encubridor de Mazzaro, de quien era íntimo amigo y tuvo derecho de admisión para ir a los estadios. La Justicia además lo investigó como presunto financista de La Doce pero logró salir indemne.

El desborde en el festejo de Almirante Brown

Tras unos años se reconvirtió en dirigente Mirasol, asumió la presidencia en 2019 e hizo una carrera meteórica gracias a su estupenda relación con Claudio Chiqui Tapia. Así primero consiguió consagrarse como presidente de la mesa directiva de la categoría y este año fue elegido como prosecretario ejecutivo de la AFA en las elecciones que ratificaron a Tapia para otro mandato hasta 2025. Hay quienes dicen que a ese usufructo personal también se añadieron cosas favorables al club, como ciertos arbitrajes en partidos clave que beneficiaron a Almirante, algo que sucede habitualmente en el fútbol del Ascenso con equipos que están cerca del poder. Lo que habrá que ver es si esas relaciones futbolísticas y también políticas, ya que Almirante es el club con más cercanía a la intendencia, le permitirán menguar un castigo por lo ocurrido en la tarde noche de ayer, cuando una multitud decidió que el distanciamiento social era cosa del pasado y que el fútbol está por sobre la pandemia.

SEGUÍ LEYENDO:

Condenaron a Walter Coronel, líder de la barra de Los Andes y protagonista de la batalla de Excursionistas