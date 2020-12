Lionel Messi: “La política se convirtió en algo raro para la gente, más que partidos políticos parecen equipos de fútbol”

Messi, durante la entrevista en el cana "La Sexta"

A lo largo de la entrevista con el periodista Jordi Évole, Lionel Messi no escapó a ningún tema. Dejó definiciones sobre todos los tópicos que tocó: desde cómo se enteró de la muerte de Diego Maradona, pasando por la crisis en el Barcelona y el affaire burofax, y también respecto a su futuro, dado que su contrato con la entidad blaugrana finaliza el próximo 30 de junio de 2021. Y desde el 1° de enero ya puede negociar como agente libre con otra institución.

Pero el delantero, de 33 años, también habló sobre política y la situación que atraviesa Argentina. El entrevistador, famoso conducir el programa de TV “Salvados”, mediante el cual mantuvo charlas con los principales líderes de Latinoamérica y España, lo llevó hacia un área poco explorada. Y la Pulga respondió con una radiografía, según su óptica, de lo que sucede en su tierra natal.

“No me gusta hablar de política. Veo, escucho, me gusta aprender, sobre todo de mis amigos. La política se convirtió en algo raro para la gente. Más que partidos políticos, parecen equipos de fútbol. La gente se pelea por ellos y ya no mira qué puede sacar de bueno del otro. Pero yo quiero lo mejor para mi país, que la gente que menos tiene pueda tener cosas. Pero yo no tengo ninguna definición política en particular. Sólo quiero que saquen al país adelante, sin robar ni hacer cosas raras”, subrayó.

Siempre que se mezcló el fútbol con la política, Messi cumplió cuando tuvo que interactuar con un lado o el otro de la grieta. Con el Kirchnerismo, en la previa y post Mundiales 2006, 2010 y 2014 (incluso, cuando fue operada Cristina Fernández de un hematoma subdural en 2013, la Fundación Messi le envió una carta); y con el Macrismo en 2018, cuando el ex presidente estuvo en el complejo de Ezeiza para despedir a la delegación que viajó a Rusia.

Por eso, precisamente, le apuntó a la grieta como obstáculo a saltar por la sociedad. Si bien por el momento no se propone volver a vivir en Argentina, cada vez que puede, el atacante regresa al país para estar cerca de sus afectos. Ocurrió para estas Fiestas: terminó de jugar ante Valladolid, por la Liga de España, se subió con su familia a su avión privado y aterrizó en Rosario, adonde permanecerá unas horas más, con permiso especial.

En octubre, tras las victorias del seleccionado albiceleste frente a Ecuador y Bolivia por las Eliminatorias, Messi habló con la revista “La Garganta Poderosa” y allí también había exhibido su preocupación por los que menos tienen.

La desigualdad es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad y hay que luchar para corregirla cuanto antes. “La desigualdad es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad y hay que luchar para corregirla cuanto antes”, fue una de sus sentencias.

Su infancia, si bien no estuvo signada por las privaciones como la de Maradona, tampoco resultó holgada. De hecho, su mudanza a España tuvo relación con que en Barcelona le ofrecieron un trabajo a su padre y Newell’s ya no le costeaba la medicación para tratar sus problemas de crecimiento.

“En mi infancia siempre recuerdo pelotas o botines como regalos relacionados con el fútbol. Incluso recuerdo un balón que era carísimo y que era la oficial de la liga. Mi papá y mi mamá siempre hicieron lo posible porque celebráramos bien la Navidad. Papá Noel siempre se portó bien conmigo. Mi familia no era pobre, pero de clase media. No nos faltaba nada pero tampoco teníamos lujos”, narró en la entrevista.

Hoy se transformó en uno de los deportistas mejores pagados del mundo. Y en España supo enfrentar problemas con el fisco. “No sé si me están investigando más o no. Tuve un problema con Hacienda en el cual estaba asesorado por abogados y terminó solucionándose. Pasó todo eso y no me quejo, pero sí me quejo del trato que recibí, porque creo que fue desmesurado, sobre todo por parte de la prensa madrileña, aunque en Barcelona también hubo quienes me atacaron y me dolió ese trato”, concluyó el capitán de la selección argentina, con la que ganó un Mundial Sub 20, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos 2008, y llegó a cuatro finales (tres de Copa América y la de la Copa del Mundo de Brasil 2014).

SEGUÍ LEYENDO:

Polémica por el premio al “mejor jugador del siglo” que Cristiano Ronaldo le arrebató a Messi

Lionel Messi reveló por qué Pep Guardiola fue su mejor entrenador: “Hizo que yo creciera muchísimo”