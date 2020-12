“Hubo un asesinato en el estadio y el partido se jugó igual porque iba Maradona”: la dramática anécdota de una figura de la Generación Dorada

El ex basquetbolista Juan "Pipa" Gutiérrez contó una anécdota inédita de Diego Maradona

Diego Maradona era una figura que revolucionaba cada lugar que pisaba. Su presencia en cualquier evento deportivo generaba una emoción particular y nadie quería perderse la posibilidad de tenerlo en las gradas. El Diez, además, era fanático de la selección argentina, sin importar de qué disciplina, y era habitual verlo alentando a cualquier atleta o plantel que vistiera la camiseta celeste y blanca.

En 2010, Maradona viajó hasta Venezuela para reunirse con el por entonces presidente Hugo Chávez. Por esos días, la selección de básquet estaba en ese país a punto de disputar un cuadrangular. La presencia del que en ese momento aún era el entrenador del combinado de fútbol era tan esperada que poco importaron a los organizadores las graves circunstancias extra-deportivas que rodearon al comienzo del torneo.

“En un amistoso contra Brasil en Venezuela, hubo un asesinato dentro del estadio. Entró una persona y le pegó un tiro a otra por una disputa familiar. Pero el partido se jugó igual porque venía Maradona a verlo. Empezó tarde porque Diego llegó tarde”, contó Juan Pipa Gutiérrez, integrante de aquella Generación Dorada y uno de los protagonistas del equipo que se alzó con la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

En diálogo con el programa de radio TT Sports, el ex basquetbolista consideró que ese partido no debió haberse jugado y relató: “Estábamos entrando en calor en la parte de afuera. Escuchamos un tiro que no fue cerca del vestuario. Lo levantaron así como si no pasó nada y nosotros ni sabíamos qué había pasado. No nos enteramos ahí que habían matado a alguien, solo que había pasado algo”. Aquella noche, Maradona hizo el salto de honor en la primera jugada y Argentina ganó en el debut ante Brasil por 72-65. Gutiérrez hizo 19 tantos.

Esa no fue la única vez que Pipa pudo comprobar todo lo que movilizaba Diego cada vez que llegaba a un lugar: “Maradona tenía una energía distinta. Estar en presencia de él era estar en presencia de algo muy fuerte. No sé explicarlo ni medirlo y me molestan las cosas que no se pueden explicar. Me lo crucé en Beijing por los Juegos Olímpicos. Habló con Oberto y con Manu, también con Scola y con Chapu. La presencia de él y todos alrededor persiguiéndolo era increíble de ver”.

Aunque expresó que no es una persona maradoniana, Gutiérrez reflexionó sobre lo que generó la muerte del Diez: “El día que falleció me generó muchísima emoción por la cantidad de gente que sufría. Me pareció fascinante la dimensión que una persona puede llegar a tomar. No sé si habrá otra persona igual”.

En otro plano, el ex jugador de 37 años, que tuvo pasos por Obras en Argentina y por Granada y Canarias de España, se refirió al desembarco de Facundo Campazzo en la NBA con la camiseta de Denver Nuggets: “Lo de Facundo va a ser muy bueno para el deporte argentino. Que haya un pibe de 1,80 jugando en la NBA va a hacer que muchos chicos de esa altura se animen y vayan a decirle a sus papás de ir a jugar al básquet”.

Gutiérrez consideró que al cordobés “le estaba quedando chica la Liga de España” y por eso valoró el salto a la competición más importante del mundo: “El básquet es un deporte de conjunto. Para Facundo que los dos jugadores más importantes de la franquicia lo apoyen es importantísimo. Después del apoyo que recibió, mucho de su camino dependerá de lo que él hará”.

“La NBA tiene otro impacto aunque él venga del Real Madrid. Mientras tanto dejaremos volar nuestra irracionalidad y nos enojaremos si no ponen a Facu Campazzo en la cancha”, bromeó.

