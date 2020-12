Arsenal-Argentinos, un duelo por la cima de la Zona Campeonato A: hora, TV y formaciones

Arsenal y Argentinos Juniors buscarán en Sarandí treparse a lo más alto de la tabla de posiciones de la Zona Campeonato A

El telón de la Fecha 2 de la Copa Diego Armando Maradona se levantará en el Julio Humberto Grondona. En ese escenario se verán las caras dos equipos que buscan dar el golpe en un grupo lleno de conjuntos de los denominados “grandes”. Por la Zona Campeonato A, Arsenal recibirá a Argentinos Juniors. Desde las 21.10, por TNT Sports. El árbitro será Hernán Mastrangelo.

Los dos equipos iniciaron su camino en esta segunda fase con una igualdad, lo que los posiciona como escoltas del líder Huracán. Los del Viaducto consiguieron un agónico empate en La Bombonera gracias al tanto de Facundo Pons, mientras que el Bicho consiguió el mismo marcador ante River en el Libertadores de América (el Monumental se encuentra en obras).

Aunque no lo confirmó, se estima que Sergio Rondina vuelva a apostar por los mismos once que no se sacaron ventajas ante el Xeneize en condición de visitante. El experimentado Emiliano Papa continúa recuperándose de un desgarro, por lo que seguirá fuera de los convocados.

El que tampoco decidió mostrar sus cartas es Diego Dabove, pero también se especula con que colocará dentro del campo de juego la misma alineación que empató ante el Millonario en condición de visitante. En el conjunto de La Paternal siguen de baja Tomás Andrade, Matías Craruzzo, Gabriel Ávalos y Miguel Torrén.

Ambos equipos se enfrentaron en 23 oportunidades dentro de la era profesional. Argentinos Juniors aventaja el historial con 9 triunfos, 7 empates y 7 derrotas. El último antecedente fue la victoria por 2 a 1 del Bicho en el Diego Armando Maradona por la Fecha 9 de la Superliga 2019/2020 (goles de Francis MacAllister y Gabriel Hauche).

Vale recordar que el ganador de este grupo se medirá en una final por un boleto a la Copa LIbertadores de 2021 ante el vencedor de la Zona Campeonato B.

Probables formaciones:

Arsenal: Maximiliano Gagliardo; Mateo Carabajal, Fabio Pereyra, Gastón Suso, Nicolás Castro; Jesús Soraire, Emiliano Méndez, Alejo Antilef; Lucas Necul; Lucas Albertengo y Jonathan Candia. DT: Sergio Rondina.

Argentinos Juniors: Lucas Chaves; Jonathan Sandoval, Marco Di Cesare, Carlos Quintana, Elías Gómez; Matías Romero, Franco Moyano o Fausto Vera, Franco Ibarra; Edwar López, Gabriel Hauche y Nicolás Silva. DT: Diego Dabove.

Estadio: Julio Humberto Grondona

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Hora: 21.10

Televisación: TNT Sports

Tabla de posiciones: