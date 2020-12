Los secretos de Gallardo, una “caravana eterna” y almuerzo solidario: así serán los festejos de River por la final en Madrid ante Boca

River celebra la obtención de la Copa Libertadores 2018 ante Boca en el mítico Santiago Bernabéu, la casa del Real Madrid (REUTERS/Sergio Perez/File Photo)

Hay fechas que uno marca en el calendario y no se borran nunca más. Para los hinchas de River, sin dudas, uno de los días más especiales es el 9 de diciembre. Y llegó nuevo aniversario de la histórica final de la Copa Libertadores 2018 ganada ante Boca, el clásico rival, en el mítico Santiago Bernabéu de Madrid.

Pese a la pandemia y las prohibiciones que existen, el Mundo Millonario se las ingeniará para celebrar y rememorar una de las gestas más importantes de su historia.

La “Caravana Eterna”:

Uno de los flyers que circulan por las redes sociales promocionando el evento

Desde hace varias semanas, distintos grupos de hinchas se juntaron con un solo objetivo: armar una verdadera fiesta para el pueblo riverplatense. Aunque el principal epicentro estará en el Obelisco, se esperan manifestaciones similares en distintos puntos del país y del mundo, de la mano de las peñas y filiales.

“Del Obelisco al Monumental. ¡No podés faltar! Vení en auto, bici o moto. Festejemos juntos y cuidanos. #CaravanaEterna”, son las frases del video que crearon para difundir el evento, mientras de fondo se escucha el tema “Qué pasó con Boca” o el “Gracias por esta alegría, de ganarle a Boca, de salir campeón”, entonada por el mismísimo Marcelo Gallardo.

Los festejos de River por el segundo aniversario de la final de la Copa Libertadores 2018

Desde las 19, los simpatizantes del club de Núñez comenzarán a juntarse en la intersección de las Avenidas 9 de Julio y Corrientes, en la Plaza de la República. Media hora más tarde, la gente marchará durante 10 kilómetros (el recorrido será 9 de Julio, Libertador, Figueroa Alcorta y Udaondo), en donde las bocinas, las bengalas con humo rojo y blanco, los bombos, las camisetas con los colores del club y las banderas serán una constante.

“Pese a estar en pandemia, queremos recordar esta fecha tan importante para la gente de River. Habrá banderas, cotillón y bombos; pero queremos remarcar que sea en auto, bici o moto. No queremos que la gente vaya caminando. Que vayan con barbijos, alcohol en gel y que haya distanciamiento social. Queremos hacer hincapié en esto, para que todo sea una fiesta”, le manifestó a Infobae uno de los principales organizadores del evento.

Teñir la ciudad de rojo y blanco, la alternativa de la Subcomisión del Hincha

Vale destacar que, para no juntar a la gente en un mismo punto y que la caravana “circule”, no se colocarán pantallas gigantes. No obstante, una vez en el Monumental, se aguarda por una lluvia de fuegos artificiales.

Para los que no cuenten con un vehículo (distintas agrupaciones dan la posibilidad de ir en combis o micros) o no puedan acudir, la Subcomisión del Hincha también propone otra alternativa, como colgar algo alusivo a los colores de River en los balcones o ventanas. “Vamos a vestir la ciudad de rojo y blanco”, solicitaron.

Marcelo Gallardo develará los secretos y detalles inéditos de lo sucedido en la final contra Boca:

Marcelo Gallardo recordará la final de la Copa Libertadores 2018

Por la noche, los hinchas de River tendrán otra oportunidad para seguir celebrando la gesta conseguida en el mítico Santiago Bernabéu, la casa del Real Madrid. El director técnico, vía streaming, será entrevistado por el periodista Lito Costa Febre.

En la página del evento (la entrada tiene un valor de 500 pesos), los organizadores prometen que el Muñeco sacará a la luz detalles inéditos de lo acontecido en la victoria por 3 a 1 ante el Xeneize gracias a los goles de Lucas Pratto, Juanfer Quintero y Gonzalo Pity Martínez (Darío Benedetto había abierto el marcador sobre el final de la primera parte).

“Marcelo Gallardo y Lito Costa Febre, en un encuentro único para celebrar y revivir a pura pasión los dos años de la Final Eterna de Madrid. Este 9/12 ponete la camiseta y prepará las emociones: Lito y Napoleón te cuentan la Final de Madrid como nunca la imaginaste en un streaming exclusivo para los hinchas del Millo de todo el país y el mundo”, anuncian en el sitio web.

Un almuerzo solidario en el Barrio 31:

La Subcomisión del Hincha organizará un almuerzo solidario

Como sucedió el 25 de mayo (día de la fundación de River Plate), el Día del Hincha de River (28 de septiembre) o el Día de la Infancia (20 de noviembre), la Subcomisión del Hincha volverá a realizar un evento solidario para ayudar a los que más necesitan durante la pandemia provocada por el coronavirus.

“A 2 años de la Copa Eterna, celebramos nuestra mayor alegría ayudando. ¡Se viene la última movida solidaria del año! El domingo 13 de diciembre, brindaremos un almuerzo solidario en colaboración con todos los grupos de hinchas, socios, socias, filiales y agrupaciones. ¡Sumate a ayudar!”, informaron. La idea es realizar un almuerzo (600 sandwiches de hamburguesas y/o choripanes) en el Merendero “Los pibes de River”, del Barrio 31, en CABA.

Paralelamente, también se está realizando una colecta a beneficio para este establecimiento (se solicitan artículos de limpieza, lavandina, alcohol, ropa en buen estado, jabón, desinfectantes, fideos, leche larga vida, arroz, galletitas y alimentos no perecederos).

SEGUÍ LEYENDO:

De consagrarse campeón con River a trabajar en una fábrica de miel y ser jefe de gabinete en un municipio: la nueva vida de Diego Barrado

Cuál es el “santo grial” de las camisetas de River y los tips para diferenciar una de juego de una de tienda: los secretos de uno de los coleccionistas más famosos

Así será el moderno sistema de drenaje que tendrá el Monumental