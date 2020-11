Cuál es el “santo grial” de las camisetas de River y los tips para diferenciar una de juego de una de tienda: los secretos de uno de los coleccionistas más famosos

Emiliano Abreu, conocido en las redes sociales como emi_coleccionmonumental, posando junto a una pequeña parte de su vasta colección de camisetas de River Plate

Su pasión por River nació de una manera poco tradicional, ya que no fue un legado familiar. Se la transmitió el encargado del edificio en donde vivía junto a su madre cuando era chico. “Él fue el que me llevó por primera vez a la cancha, ahí me hice fanático. Luego comencé a ir con mis amigos, recorrimos todo el país. Incluso fui a la final en Madrid”, comentó Emiliano Abreu (41 años), uno de los coleccionistas más reconocidos dentro del mundo Millonario.

“Cuando cumplía años siempre pedía una camiseta”. Su Solicitud cuando era niño era la misma que la de la gran mayoría de los amantes de este deporte. Él añoraba tener en sus manos algo de su amado River Plate. “Desde los 14 ó 15 años que camiseta de River que salía, camiseta de River que me compraba en la tienda”, rememoró en diálogo con Infobae.

Una verdadera reliquia: una camiseta de River de la marca St. Margaret del año 1920

Sin embargo, en 2014, curiosamente con la vuelta de Marcelo Gallardo a Núñez, pero ahora como director técnico, su vasta colección dio un impactante giro. Este empleado de una administradora de fondos comunes de inversión comenzó a vender todas sus remeras de La Banda para sumergirse a otro mundo: el de las camisetas de juegos, aquellas que usaron sus ídolos. “Ese año empecé a interiorizarme en los modelos de juegos, tal cual usan los jugadores. Entonces empecé a vender todas las camisetas que tenía y empecé a cambiarlas por modelos de juego, ya que tienen diferencias, como las tecnologías o las telas. Son diferentes a las de las tiendas. En ese tiempo se empezaron a utilizar mucho más los parches en las camisetas, como los de lucha contra el cáncer, de las finales o partidos especiales, como los clásicos. Empecé también a coleccionar los parches”, explicó.

La nueva camiseta titular de River Plate para esta temporada

Una de las próximas camisetas que se sumará a la colección de Emiliano es la titular de River Plate que Adidas acaba de sacar al mercado y cuyo diseño tradicional mantiene su base blanca y roja, a la vez que agrega detalles innovadores que modernizan su estilo en sus hombros y cuello. Los ídolos Ariel “Burrito” Ortega y Enzo Francescoli, fueron los encargados de presentarla en una campaña que lleva el nombre de “La Banda Eterna”. Dentro de este contexto, Abreu mostró sus tesoros, entre los que se encuentran algunas de las camiseta más solicitadas entre los coleccionistas.

Para Emiliano Abreu, las más lindas de su colección. Son las camisetas de River utilizadas entre 1985 y 1988 con el león de Caloi. Suelen tener un alto valor económico entre los coleccionistas

¿Cuántas camisetas tiene actualmente?

Entre 360 y 380 camisetas. La enorme mayoría son de juego. Sólo colecciono modelos que se hayan utilizado en partidos o que sean igual a las de juego.

Entre todas las camisetas que posee, ¿cuál es la que tiene un mayor valor sentimental para usted?

Tengo dos. Una que es del Beto Alonso, que usó en el 86. Y otra que es del 75, que es cuando salimos campeones después de 18 años (jugaron juveniles a raíz de una huelga de futbolistas). Esa la conseguí a través de un amigo coleccionista de otro equipo, que me hizo el contacto con el jugador Francisco Groppa. Fue un partido que jugaron los juveniles por una huelga.

La número 10 de River utilizada por Beto Alonso en 1986

¿Y la que tiene mayor valor económico?

Tengo una de la Bruja Berti de la final en Tokio 96. Es la de los escuditos. Para los coleccionistas es una especie de santo grial. es una de las más buscadas

Para los coleccionista de River, ¿Cuáles son los “Santos griales”?

Esa del 96 es una. La otra es una de una gira que hizo River durante el 84 en Europa , aunque también disputó algunos partidos en Argentina. Ese modelo tiene la particularidad de que tiene los números adelante, en el pecho de la camiseta. Es el único modelo de River en el que usó números adelante y en la espalda. Tengo la titular y la suplente, por suerte. La titular es mucho más difícil, somos pocos los que la tenemos.

Uno de los "santos grial" para los coleccionistas de River. La titular y suplente utilizada durante una gira por Europa en 1984. Tiene la particularidad de ser la única en la historia de la institución que tuvo el número en el frente.

¿Cómo suele hacer para conseguir estas camisetas?

Ahora estoy más relajado. Pero hubo momentos en que estaba todo el tiempo viendo por Internet, también contactando gente del club, jugadores de fútbol, coleccionistas de otros equipos, ayudantes de campo. Muchas vinieron a través de jugadores de otros equipos, que hicieron cambios con jugadores de River en partidos. conseguí más así que por jugadores de River.

Posee cientos de camisetas, que van de titulares a suplentes y que son de distintas épocas. ¿Tiene algún pendiente?

Me gustaría una de Nery Pumpido, porque ya tengo de Fillol, del Mono Burgos, Ángel Comizzo, Franco Armani y Marcelo Barovero, los grandes arqueros de River; y me faltaría la de él. De Amadeo también, pero ya lo veo imposible. La otra pendiente es la de la final del 86. Tengo una, pero de la fase previa. La de la final fue diferente, porque fue manga corta y un tipo diferente de número.

Una de las más requeridas: la camiseta de la Intercontinental jugada versus Juventus de Sergio “La Bruja” Berti

Aunque asegura que es “una locura” lo que lleva invertido en esta pasión, sostiene que “voy a seguir varios años más, es una especie de jubilación”. También ronda por su cabeza unirse junto a otros coleccionistas y crear una exposición, para que todos los amantes de la pelota puedan disfrutar de estos tesoros, que van desde míticas camisetas de la década del 20 hasta las etapas más importantes del mundo millonario.

Durante la entrevista, Emiliano, que en sus redes también sube fotos de los futbolistas que utilizaron las camisetas que adquirió, brindó algunos tips para saber diferenciar entre una camiseta que fue adquirida en una tienda oficial a las que utilizaron los futbolistas, como también las de un torneo local con los de una Copa Libertadores.

La camiseta usada por el juvenil Francisco Groppa en el año 1975, luego de 18 años sin salir campeón

- Las de los 80, que son mis favoritas, tienen un determinado tipo de material y número. Tenía una felpa muy suavecita, que cuando la estampaban traspasaba la tela. Si es una de tienda te das cuenta, porque la felpa es dura, es diferente material.

- Las diferencia entre la del torneo del 86 y la de la Copa Libertadores de ese año es que en el torneo tenía publicidad Fate en la espalda, y la copa no lo permitía.

- También hay detalles en los números, especialmente en la actualidad. Del 2000 en adelante, que mayoritariamente son de un material llamado plastisol. Cuando hacen camiseta trucha o quieren imitarlas, les ponen vinilo, que es otro material.

- Entre 2002 y 2004 existieron unas denominadas popularmente como “doble tela”. Esas eran las que utilizaban los futbolistas, ya que en las tiendas se vendían de una sola tela.

- Las tecnologías de las camisetas que utilizaban los jugadores, a partir del 2000 hasta el 2015, eran distintas a las que se podían adquirir en las tiendas.

- A partir de 2019, las de Copa Libertadores no llevan publicidades en las mangas. Algunos intentan secarlas con un químico, pero queda el rastro.

- Actualmente, las de Copa Libertadores Adidas se las produce directamente para River, por lo que no llevan el código interno de fabricación.

Algunas de las camisas usadas por jugadores de River entre los años 1932 y 1967

Si bien esta pasión le trajo varias alegrías, también le provocó un gran dolor de cabeza: casi se divorcia.

“Tuve que vender camisetas para ir a la final en Madrid. Eso me dolió en el alma, pero valió la pena. Me desprendí de una que le dicen la “negra doble tela”, que es del 2002, y una que era de (Franco) Costanzo. Ese modelo está entre las más caras, son las que más busca la gente y los coleccionistas”, confesó. Por este modelo de principios de siglo suelen pedir entre 600 y 800 dólares. Y luego, agregó: “Trabajé hasta el viernes, volé a la noche. Llegué el sábado y el domingo fue el partido. Volví a la madrugada y casi me separo de mi mujer, no me quería hablar. Aprovecho y le pido perdón en esta nota, espero que me pueda entender el fanatismo”.

Algunas fotos de las camisetas más emblemáticas de su colección:

Algunas suplentes rojas usadas del 89 al 97

El dorso de las camisetas alternativas rojas usadas entre 1989 y 1997.

Camisetas de piqué usadas desde la década del 70 hasta 1984

Algunos modelos de las camisetas titulares de River entre 1950 y 1980

El dorso de las camisetas titulares de River entre 1950 y 1980

Las denominadas “negra doble tela”. Fueron utilizadas por River en los años 2002 y 2003.

Emiliano Abreu posee todas las camisetas diseñadas por la marca Adidas para River

Foto de camiseta usada por el Beto Alonso

Camiseta titular y suplente de River durante una gira por Europa en 1984

La camiseta que utilizó River en 1996

