El emotivo gesto de un hincha de Gimnasia en el último adiós a Alejandro Sabella

Emotivo gesto de un hincha de Gimnasia en el último adiós a Sabella

Una vez más quedó demostrado que en el fútbol existe la rivalidad, pero no la enemistad. Pasó con Diego Maradona, cuando una multitud pobló el centro porteño para despedir al ídolo popular sin importar el color de las camisetas, y hoy se repitió la esencia en La Plata, donde los hinchas de Estudiantes le brindan su último adiós a Alejandro Sabella.

En la puerta principal del estadio del Pincha, un fanático de Gimnasia se animó a interrumpir el encuentro de los simpatizantes del León para expresar su profunda tristeza y su máxima admiración hacia Pachorra.

“Permiso, permiso… les pido de corazón si me permiten dejarle una flor a Alejandro”, sorprendió el tripero ante la atónica mirada del grupo albirrojo. El aplauso espontáneo le dio lugar al forajido que se acercó con respeto hacia el Jorge Luis Hirschi para brindarle su ofrenda al ex técnico de la Selección.

“Bien ahí. Muchas gracias”, le dijeron algunos hinchas de Estudiantes. Y el fan del Lobo no dudó en expresar sus sentimientos: “De corazón. Ustedes tuvieron la dignidad de despedir a alguien que fue nuestro técnico y dejaron las rivalidades de lado. Fueron con la camiseta de Estudiantes a brindarle su homenaje, y me parece que corresponde hacer lo mismo. Aparte, yo lo vi jugar a Alejandro. Este tipo dejó la antinomia de lado, porque acá en La Plata siempre se dijo que Estudiantes era el anti-fútbol, y yo lo vi a este tipo jugar con Trobbiani, con Ponce, Trama, Gottardi y era un equipo que jugaba al fútbol ¿Me entienden? Vengo a despedirlo porque además era una gran persona. Y lo demostró en la Selección. Estuvo cerca, porque no mereció perder esa final. Estuvo así de traernos la Copa del Mundo y fue reconocido por todo el mundo. Las palabras que dio este tipo después de la derrota en Brasil me hicieron llorar. Gracias a todos ustedes”.

Al mismo tiempo, en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), ubicado en la localidad bonaerense de Ezeiza, amigos, colegas y allegados despidieron los restos de Sabella. En los primeros minutos ingresaron pocas personas, entre ellas sus hijas María Alejandra, Vanessa y Flavia; su hijo Alejo; y su esposa en segundas nupcias, Silvana Rossi. Poco después se sumaron el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, y los ex futbolistas Javier Mascherano y Ezequiel Lavezzi, quienes formaron parte del plantel del seleccionado subcampeón que condujo Pachorra en el Mundial del 2014.

También lo hizo Daniel Passarella, quien fuera cabeza del cuerpo técnico en el que estuvo Sabella en River desde mediados de los noventa y luego en Argentina entre 1995 y 1998. Además de sus ex dirigidos, se hicieron presentes José Néstor Pekerman y el titular de la AFA, Claudio Chiqui Tapia.

El acceso al velatorio fue limitado a familiares, amigos y personalidades del fútbol cercanas al ex director técnico, por cuestiones relacionadas con la pandemia del coronavirus.

Asimismo, la AFA adelantó que desde hoy y hasta el viernes serán considerados días de duelo, con las banderas a media asta, y que habrá un minuto de silencio en cada partido de la primera fecha de la segunda fase de la Copa Diego Armando Maradona, a jugarse entre el viernes y el lunes próximo.

El féretro pasará por el estadio de Estudiantes, en 1 y 57 para que lo despidan los hinchas en una caravana de autos y motos. Pachorra, fallecido ayer a los 66 años, era muy valorado en el ambiente del fútbol y del deporte en general, no solo por sus virtudes de jugador y entrenador sino por su calidad humana.

