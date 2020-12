Alerta en River: un juvenil tiene coronavirus y otros dos compañeros fueron aislados

Esteban Fernández, el enganche de la Reserva de River (@estebanfernandez_02)

En la previa al trascendental duelo del próximo jueves ante Nacional, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores (desde las 21.30, en el Libertadores de América -el Monumental continúa en obras-), las alarmas se encendieron en River. Un futbolista de Reserva dio positivo de coronavirus.

Se trata del joven enganche Esteban Fernández, quien aún no tuvo su bautismo en la máxima categoría del fútbol argentino. El caso tomó más trascendencia debido a que por ser contacto estrecho también fueron aislados el mediocampista ofensivo Santiago Simón (debutó en la victoria ante Banfield en el Florencio Sola) y el defensor Tomás Lecanda (compartían auto para acudir a las prácticas). Los últimos dos deportistas suelen participar en los entrenamientos comandados por Marcelo Gallardo.

No obstante, desde el cuerpo médico del conjunto millonario son optimistas y consideran que no tendría que haber problemas con algún integrante del primer equipo, ya que los entrenamientos son al aire libre y no se comparte vestuario.

Santiago Simón debutó en Primera en la victoria ante Banfield en el Sur (IG: @santisimon7)

Vale destacar que antes del inicio del entrenamiento de esta mañana el plantel se sometió al hisopado que solicita la Conmebol antes de los partidos de Copa Libertadores. Los resultados se conocerán por la noche de hoy.

Los de Núñez ya habían registrado casos positivos de COVID-19 confirmados. El primero fue el juvenil arquero Ezequiel Centurión, alternativa bajo los tres palos que frecuenta entrenamientos con los profesionales. Más tarde el entrenador de arqueros Adrián Olivieri presentó síntomas (fiebre) y fue aislado de la burbuja para someterse a los estudios correspondientes. Luego fue el turno del lateral Milton Casco. En septiembre fue testeado luego de haber tenido contacto estrecho con un caso positivo y se constató que contrajo el virus aunque nunca presentó síntomas. El último fue el goleador colombiano Rafael Santos Borré, a principios de noviembre.

En su momento, el director técnico Marcelo Gallardo fue aislado tras mantener un contacto estrecho con una persona que luego tuvo coronavirus. El entrenador se realizó un test PCR, el cual dio negativo, por lo que pudo seguir al frente de sus dirigidos.

River cuenta con un calendario apretado entre diciembre y enero, ya que además de estar en etapa de definiciones en la Copa Libertadores también avanzó a la Zona Zona Campeonato, luego de quedarse con la cima de su grupo. En esta instancia, que otorga un boleto a la Copa Libertadores 2021 para el ganador, competirá contra Argentinos Juniors, Arsenal, Boca (el Superclásico podría ser el 3 de enero), Huracán e Independiente.

