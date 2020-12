La increíble chance con el arco vacío que desperdició Capaldo para Boca ante Talleres

Marcos Díaz falla y Capaldo lo erra de manera insólita

Fue la oportunidad de gol más importante en el empate 0-0 entre Talleres y Boca en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Corrían 20 minutos del segundo tiempo cuando Marcos Díaz salió mal a buscar un balón aéreo, Nahuel Tenaglia sacó el balón en la línea y el esférico le quedó redondito a Nicolás Capaldo, sin oposición. Pero lo que parecía que iba a terminar en festejo, finalizó en lamento para todo el plantel del Xeneize.

El prometedor mediocampista, de 22 años, desperdició la chance: en lugar de acertarle al arco, su remate se marchó junto a un palo. Inmediatamente, la transmisión se quedó con su gesto de incredulidad. El entrenador Miguel Ángel Russo buscó enseguida calmarlo. “Bien, Nico, bien”, le gritó, brindándole aliento.

Volante mixto con mucha dinámica y llegada profusa al área, Capaldo ofrece alternativas, pero enfrenta una verdadera maldición con el arco. En 37 partidos con la casaca auriazul, no pudo anotarse un gol.

Además, en un cotejo cerrado, con escasas llegadas a las vallas, la eficacia es trascendente. Pero el director técnico lo defendió con énfasis. Y le dedicó un elogio hondo, que marca la consideración que tiene por él. “Mientras llegue al área no me preocupa. No es su fuerte, no le pidamos que sea Tevez, Wanchope, Mauro. Llega con el último aliento, después de mucho esfuerzo. Ya se va a calmar, va a entender lo que es la pausa, la aceleración. Es un diamante en bruto, rompe como nadie en el fútbol argentino. Hay muy pocos jugadores que hagan el área a área como lo hace él”, dijo.

Por lo pronto, el hecho de no haber podido ganar no le modificó demasiado al Xeneize. Con la igualdad, terminó como líder de la Zona 4 con diez unidades, una más que la T. Y espera el sorteo de este lunes por la noche, para ver quiénes lo acompañarán en su zona en la Fase Campeonato. ¿Las bolillas determinarán un Superclásico contra River?

Además, se prepara para el gran cruce por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores frente al Inter de Porto Alegre, pautado para este miércoles, desde las 21.30 en la Bombonera. En el duelo de ida, en Brasil, el Xeneize sacó ventaja gracias al gol de Carlos Tevez.

