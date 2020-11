El histórico gol de Luka Romero con 16 años y 11 días y la comparación con Maradona que causó furor en las redes

Primer gol de Luka Romero en España

Luca Romero anotó un tanto en la goleada del Mallorca y entró en la historia grande del fútbol español. Se trata del primer tanto oficial del juvenil mediapunta argentino, que marcó a los 87′ minutos, para el 4-0 final sobre el Logroñés, por la 15ta. fecha de la segunda división. Con estos tres puntos, su equipo liderar el torneo.

El joven mediocampista entró en los 27 minutos de la segunda etapa y anotó el último gol del elenco insular, cinco minutos antes del cierre. De esta manera, el oriundo de Durango (México) pero que adoptó la ciudadanía argentina de sus padres, conquistó su primer tanto en el certamen, al cabo de 5 partidos.

“Muy feliz por mi primer gol con el Mallorca y por otra victoria más. Este gol va por vos D10S”, fue la dedicatoria en Twitter de Luka Romero, quien también había expresado toda su emoción en el campo de juego: “Cuando marqué el gol me puse a llorar. Pensando en mi padre, en mi madre, en la gente que me apoya. No me lo creía. Pensaba que era un sueño”.

Muy feliz por mi primer gol con el @RCD_Mallorca y por otra victoria más.



Este gol va por vos D10S🙌🏼 pic.twitter.com/gVZeDgXT1h — Luka Romero (@lukaromero_) November 29, 2020

Por supuesto, a la TV de Mallorca reconoció: “El gol se lo dedico para Diego Maradona y mi abuela Mabel, que me está mirando desde ahí arriba. Mi familia me apoya mucho. También la plantilla y el entrenador. Me dan muchos consejos. Estaban todos muy contentos”.

En Mallorca (32 puntos) se desempeñó como titular el marcador de punta Braian Cufré (ex Vélez), mientras que el mediocampista Damián Petcoff (ex Betis de España) entró para Logroñés, al promediar el segundo período.

Este gol además rompió una marca y se colocó en el top tres de los jugadores más jóvenes en la historia del fútbol profesional español. Con 16 años y 11 días, Luka Romero se convirtió en el segundo goleador más joven, detrás de José Saéz, quien con 15 años y 337 días, anotó en un Levante-Badalona, también por la segunda división de España.

Los goleadores más jóvenes en las ligas profesionales españolas, tanto de Primera como de la Segunda División (fuente: MisterChip):

1) 15-337 José Sáez

2) 16-011 LUKA ROMERO

3) 16-058 Haruna Babangida

4) 16-098 Fabrice Olinga

5) 16-201 Canito

6) 16-215 Epi

7) 16-227 Tinaia

8) 16-261 José Antonio García

9) 16-285 Samuel Eto’o

10) 16-289 Iker Muniain

Diego Maradona murió a los 60 años (Foto: Franco Fafasuli)

A cuatro días de la muerte de Diego Armando Maradona, una de las máximas promesas argentina y a quien también llegaron a apodar el Nuevo Messi aportó su granito de arena y las comparaciones no se hicieron esperar. Es que si se recuerda el primer gol oficial que convirtió Pelusa, hay apenas un día de diferencia con Luka Romero.

Maradona anotó su primer gol a los 16 años y 12 días. Esto fue un 14 de noviembre de 1976, en un duelo entre Argentinos Juniors y San Lorenzo de Mar del Plata. En aquel encuentro fue doblete de Maradona, que sumó en total 380 conquistas. El encuentro terminó 5-2 a favor del Bicho de La Paternal.

captura Twitter

En las redes, las comparaciones no se hicieron esperar, no solo por las pocas horas de diferencia en ambas marcas, sino también por el amor que demostraron los dos futbolistas por la camiseta argentina. Varios usuarios recordaron que Luka Romero, pese a los intentos de España por convencerlo para que jugara en su selección, decidió apostar por los colores albicelestes. No hace falta aclarar lo que sentía Pelusa por la camiseta nacional.

Captura Twitter

Seguí leyendo:

Una jugadora se negó a realizar el minuto de silencio en respeto a Maradona y el resultado de su equipo se hizo viral

Radiografía de los últimos días de Maradona: su estado de ánimo, sus deseos y el vínculo con la familia

Golazo, dedicatoria y festejo con la 10 de Newell’s: el homenaje de Messi a Maradona