Racing emitió un comunicado tras la renuncia de Diego Milito: “La institución está siempre por delante de cualquier interés personal”

La Comisión Directiva de Racing dio a conocer este lunes un comunicado en el que “lamenta” la decisión de Diego Milito de no continuar como Secretario Técnico de la institución a partir de la próxima temporada. “Respetamos y lamentamos la decisión asumida, destacando que las puertas del Club siempre estarán abiertas para su retorno”, comienza el escrito que fue publicado en la web oficial del club.

“Resaltamos la gestión de la Secretaría Técnica desde su creación, producto de objetivos compartidos y estrategias consensuadas”, continuaron, al tiempo que indicó que “el modelo de club es el que se viene desarrollando en los últimos siete años, con planificación y ejecución en las distintas áreas, con éxitos deportivos, solidez financiera, orden administrativo, presencia institucional y crecimiento en infraestructura, entre otros”.

“El antiguo modelo ha sido superado. Los cambios están a la vista. Confiamos en que por esta senda seguiremos alcanzando nuevos logros en todos los órdenes”, agregaron. “La institución está siempre por delante de cualquier interés personal”, cerró el comunicado.

El ídolo difundió el último domingo un video en su cuenta personal de Instagram con el objetivo de expresarle a los socios e hinchas académicos su postura de dar un paso al costado como responsable del área deportiva.

“Siento que no he sido escuchado y por eso le dejo el espacio para que pueda seguir con sus ideas. Por otro lado, quiero aclarar que esto no es de ahora, viene de hace un tiempo y lo he hablado en reiteradas oportunidades con él”, aclaró el Príncipe, de 41 años.

Según el propio Milito, uno de los mayores ídolos de la Academia, resolvió no seguir ligado al club a partir del próximo semestre por “tener un modelo de club e ideas diferentes al presidente” Víctor Blanco.

“No comparto el modelo y las ideas del club del presidente. Seguramente a algunos les sonará fuerte, pero no es así. No tengo nada personal en contra de Víctor, al cual respeto y entiendo que deja todo por la institución”, añadió el exdelantero, que asumió el cargo en diciembre de 2017. “Simplemente elige un modelo diferente, el cuál no comparto”, siguió sobre el presidente de la institución de Avellaneda.

Ante el anuncio difundido por Diego Milito, en el que anticipa su discontinuidad como Secretario Técnico de la institución, la Comisión Directiva de Racing Club en pleno comunica:

1) Respetamos y lamentamos la decisión asumida, destacando que las puertas del Club siempre estarán abiertas para su retorno.

2) Resaltamos la gestión de la Secretaría Técnica desde su creación, producto de objetivos compartidos y estrategias consensuadas.

3) El modelo de club es el que se viene desarrollando en los últimos siete años, con planificación y ejecución en las distintas áreas, con éxitos deportivos, solidez financiera, orden administrativo, presencia institucional y crecimiento en infraestructura, entre otros. El antiguo modelo ha sido superado. Los cambios están a la vista. Confiamos en que por esta senda seguiremos alcanzando nuevos logros en todos los órdenes.

4) Un ejemplo de ello es la manera en que el Club ha podido afrontar una pandemia prolongada en el tiempo, honrando cada uno de sus compromisos.

5) La institución está siempre por delante de cualquier interés personal.

Seguiremos trabajando unidos con nuestros valores, por un Racing Club cada día más grande.

