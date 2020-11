El enojo de Marcelo Gallardo con Jorge Carrascal: qué le dijo el DT al colombiano tras ser expulsado

El enojo de Marcelo Gallardo con Jorge Carrascal tras ser expulsado ante Banfield

Aunque la mayoría de las energías están depositadas en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Atlético Paranaense en Brasil el próximo martes, River cosechó ayer un triunfo clave ante Banfield en el Florencio Sola. Se impuso por 2 a 0 ante el Taladro gracias a los goles de Nacho Fernández y Robert Rojas y de este modo alcanzó a su rival de turno en la cima de la Zona 3 y quedó muy bien posicionado para clasificar a la Fase Campeonato a falta de dos juegos.

No obstante, no todo fue alegría para el club de Núñez. Sobre el final del encuentro, el colombiano Jorge Carrascal sufrió una infantil expulsión. Ya en tiempo adicionado, el colombiano avanzó por la banda izquierda y fue camiseteado por el defensor Emanuel Coronel. El mediocampista no toleró la falta y le arrojó un golpe de puño a su rival. Fernando Rapallini no lo dudó y le mostró la tarjeta roja.

Cuando el ex Millonarios de Colombia y Karpaty Lviv de Ucrania se dirigía rumbo a los vestuarios con la cabeza agacha se cruzó con Marcelo Gallardo, quien emitió una fulminante mirada. Al director técnico de River no le gustó nada el accionar de su futbolista, quien, de mínima, se perderá el partido del próximo sábado ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito. Carrascal, debido a una rotación que decidió implementar el Muñeco, tenía la gran chance para mostrarse, pero con esta jugada retrocedió algunos puntos en su consideración.

Marcelo Gallardo y una fulminante mirada a Jorge Carrascal (Fotos Baires)

El entrenador, que ante las cámaras prefirió no reprenderlo por lo sucedido, solamente atinó a preguntarle “¿Le pegaste?”. En las tomas realizadas por la televisión no se llega apreciar si el oriundo de Cartagena llegó a responderle.

Gallardo también estuvo en el centro de la escena a los 26 minutos del complemento, cuando decidió reemplazar a Cristian Ferreira por Santiago Simón, su última apuesta. Se trata de un juvenil mediocampista (también puede desempeñarse como extremo derecho) de 18 años de la cantera de River y con pasado en la selección argentina (fue campeón sudamericano Sub 17 el año pasado y también disputó el mundial de la categoría).

Fernando Rapallini no lo dudó y expulsó a Jorge Carrascal sobre el final del partido ante Banfield (Fotos Baires)

“Si la perdés, no pasa nada”, fue la frase que lanzó Marcelo con la intención de tranquilizar al chino, quien se convirtió en el debutante número 35 desde que tomó las riendas del equipo millonario.

“Soy un jugador con mucha velocidad y potencia. Me gusta desbordar y patear mucho al arco. Juego de volante por la derecha y también de puntero por la misma banda. Ahora en Sexta le agregué más ritmo y me hacen hacer toda la banda. Eso hace que pueda jugar en varias posiciones. En la Selección Juvenil me están poniendo de lateral volante, porque van a jugar con 5 en el fondo. Y en River muchas veces juego de delantero”, supo describirse el joven oriundo de José C. Paz que llegó a la institución en 2013.

