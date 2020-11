“Se protege de un choque”: la justificación del VAR para no advertir al árbitro sobre el brutal rodillazo que lesionó a Palacios

VAR en el rodillazo de Romero a Palacios en Argentina-Paraguay

Argentina-Paraguay fue uno de los partidos más polémicos de lo que se lleva jugado en la Eliminatoria. En las últimas horas la Conmebol hizo trascender los audios de la comunicación entre el cuerpo arbitral liderado por Raphael Claus y la cabina del VAR, con el tanto anulado a Lionel Messi por falta previa de Nicolás González a Ángel Romero como el más trascendental. Sin embargo también puso a disposición otras charlas importantes: la del rodillazo de Romero que lesionó a Exequiel Palacios, el penal de Lucas Martínez Quarta a Miguel Almirón y la mano de Nicolás Otamendi que pudo haber sido infracción.

En primera instancia analizaron la falta cometida por Romero contra Palacios. Después de ver en reiteradas ocasiones la repetición, el asistente del VAR Bruno Arleu le comentó a Claus: “Fue más de protección. Él se protege de un choque y termina chocando con el adversario. No necesita revisión”. Los jueces entendieron que no hubo intención de golpear por parte del futbolista de San Lorenzo y por eso no fue sancionado. Claro que en ese momento nunca se imaginaron que el ex mediocampista de River había sufrido la fractura de su columna por el fuerte empellón del guaraní.

Sin embargo, el futbolista de 22 años debió ser reemplazado en ese preciso momento por Giovani Lo Celso y el juez brasileño le mostró solamente la amarilla a Ángel Romero. “El jugador sufrió traumatismo directo en zona lumbar paravertebral izquierda, constatándose fractura de apófisis transversas de columna lumbar”, informó horas después del partido la AFA. El Bayer Leverkusen, club alemán dueño de la ficha del ex River, adelantó que deberá pasar tres meses fuera de las canchas para rehabilitarse.





EL PENAL DE MARTÍNEZ QUARTA A ALMIRÓN

VAR en el penal de Martínez Quarta a Miguel Almirón

“Le pegó en el pie. El balón pasa y le pegan al jugador”, fue lo que le dijo instantáneamente Claus al encargado del VAR luego de la caída de Almirón dentro del área argentina. El juez principal señaló el punto fatídico pero las repeticiones dejaron en claro que el ex Lanús se las ingenió para encontrar la humanidad del defensor albiceleste. “Hay contacto, hay contacto. Decisión confirmada”, constataron desde el VAR luego de revisar varias veces la jugada. La comunicación terminó con la información de la no amonestación.

LA SUPUESTA MANO DE OTAMENDI

VAR en supuesto penal por mano de Otamendi ante Paraguay

No solamente hubo reclamos por parte de los argentinos el jueves pasado en la Bombonera, ya que los dirigidos por Eduardo Berizzo también se abalanzaron sobre el árbitro brasileño reclamando un penal en el segundo tiempo, por una supuesta infracción del defensor argentino. “Posible mano, quiero ver esa mano”, advirtió el hombre desde la cabina del VAR. Y aunque Claus admitió el contacto del balón con la extremidad de Otamendi, aclaró: “Calma. Toca en la mano pero para mí es accidental”. Enseguida desde el otro lado de la línea le dieron la derecha por su decisión: “Es un brazo junto al cuerpo, inclusive pega en la parte del hombro, no es sancionable. Pelota saliendo del área, ¿ok? No es un movimiento adicional. Claus, exactamente lo que vos narraste, podés seguir”.

