“Actitud deshonesta”: las reacciones públicas por la infracción de Ángel Romero contra Exequiel Palacios

El rodillazo de Ángel Romero a Exequiel Palacios

Una de las jugadas más polémicas del partido que se disputó anoche en la Bombonera entre Argentina y Paraguay por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas tuvo lugar en la primera parte y derivó en el reemplazo de Exequiel Palacios, quien sufrió una fractura en una de sus vértebras producto del golpe que le propinó en el aire, con su rodilla, Ángel Romero. Las repeticiones de la maniobra se vieron por todos los canales televisivos y dos personas del entorno del jugador del Bayer Leverkusen le apuntaron al paraguayo.

Donato Villani, responsable del departamento médico de la selección argentina, informó sobre la internación y el estado de Palacios tras su fractura en la zona lumbar y compartió su opinión en ESPN: “Esta fue una actitud temeraria, diría que impensada, porque si uno piensa que fue adrede, es una actitud criminal”. Además, remarcó que de haber sido a 2 centímetros de distancia la gravedad de la lesión hubiera aumentado notablemente.

“No lo pensó, porque si realmente lo pensó, fue criminal. Hace casi 40 años que estoy en el fútbol y hay lesiones que no hace falta verlas por televisión. Uno se da cuenta en la cancha cuándo hay una actitud deshonesta y cuándo es cuestión fortuita. Es evidente que aquí hubo una actitud totalmente deshonesta . Es evidente que fue a golpear y estas son actitudes que hay que desterrar del fútbol”, enfatizó Villani, quien estimó que entre hoy y mañana el ex River será dado de alta para recuperarse en su casa.

Ángel Romero festeja con su hermano Óscar tras haberle convertido de penal a Argentina en la Bombonera (REUTERS/Juan Ignacio Roncoroni)

Por su parte, el representante de Palacios Renato Corsi también alzó la voz en TyC Sports y directamente aseveró: “Romero fue con mala leche” . Y añadió: “Para mí fue mal. Me llama la atención cómo fue. Jugadores que salten a cabecear con las dos rodillas... Y más con Exequiel estando de espaldas”. En tanto, aseguró que el tucumano de 22 años no quiso volver a ver la jugada por televisión.

“Estoy de acuerdo si sancionan a Romero hasta que se recupere Palacios. Le fue mal. Hace mucho no veo a un jugador que vaya a cabecear así. Me gustaría escuchar a Romero, a ver qué dice. No dijo nada todavía”, concluyó. Hasta el momento el guaraní, que hace algunas semanas había tenido un episodio desafortunado con un compañero en San Lorenzo, no se comunicó con su colega argentino.

Desde el búnker albiceleste, donde se preparan para viajar a Lima (el próximo partido será el martes que viene ante Perú) publicaron el parte médico de Palacios y se refirieron a un traumatismo directo en zona lumbar paravertebral izquierda, constatándose fractura de apófisis transversas de columna lumbar. Hoy se actualizó el parte: “El jugador se encuentra evolucionando dentro de los parámetros esperados por el tipo de lesión y continuará internado para su control según lo programado”.

