La similitud del rodillazo a Exequiel Palacios con el que dejó afuera del Mundial 2014 a Neymar

Los planes de Lionel Scaloni y Argentina se trastocaron en la primera parte del partido con Paraguay en la Bombonera en el momento en que Exequiel Palacios cayó tendido por una entrada de Ángel Romero. El futbolista del Bayer Leverkusen sufrió una fuerte molestia en la zona lumbar que lo obligó a ser sustituido. Tras el cotejo, el departamento médico albiceleste confirmó su lesión: fractura de columna. De inmediato, a más de uno se le habrá venido a la cabeza el padecimiento que sufrió el brasileño Neymar en el Mundial 2014, en el que fue uno de los sucesos más relevantes de aquella competición.

El 10 del Scratch era una de las figuras del equipo que enfrentó a Colombia por los cuartos de final de aquella Copa del Mundo. Sobre el final, el lateral Camilo Zuñiga saltó por su espalda para cortar un contragolpe de los anfitriones y acertó con una rodilla en la columna de Ney, que con serios gesto de dolor quedó tendido boca abajo en el campo de juego. Allí comenzó su suplicio y se terminó su Mundial.

Los estudios posteriores determinaron que el astro que hoy milita en el Paris Saint Germain había sufrido una fractura en la tercera vértebra lumbar. “La lesión en el Mundial 2014 ha sido mi peor momento, por lo que pasé la semana que pasé ahí y todo. Solo lloraba en casa, veía a mi mamá y a mi papá llorando, todos tristes, mis amigos, familia”, declaró tres años después el protagonista de esta triste historia. Incluso reconoció que se le pasó por la cabeza la idea de abandonar el fútbol.

El momento del impacto de Zuñiga a Neymar en 2014

Anteriormente había realizado declaraciones polémicas sobre su participación en aquella Copa, teniendo en cuenta la humillante eliminación que sufrió Brasil en la instancia siguiente con el inolvidable 1-7 contra Alemania: “Yo no gané ni perdí. No terminé la Copa del Mundo. Mi copa se acabó por una lesión muy grave e, infelizmente, tuve que pagar por eso”, se desligó.

Si bien el cuadro cafetero fue eliminado y no llegó a la instancia de semifinales, la FIFA en aquel entonces decidió no sancionar a Zuñiga por el golpe que produjo la lesión de su colega (el colombiano se retiró en 2018 con apenas 32 años, víctima de los antiinflamatorios e inyecciones que le causaban insoportables dolores en su carrera). La Conmebol actuaría de la misma forma y no suspendería al paraguayo Ángel Romero en esta oportunidad.

El rodillazo de Ángel Romero a Exequiel Palacios

Después de casi dos meses de rehabilitación, el delantero que por entonces militaba en el Barcelona de España recibió el alta y volvió a entrar a una cancha. Las primeras exploraciones de la lesión que padece el mediocampista argentino indican que tendrá entre dos y tres meses para estar nuevamente al 100 por ciento.

El traumatismo en la zona lumbar paravertebral izquierdo con fractura de apófisis transversas de columna lumbar dejará fuera de competición a un Palacios que venía ganándose un lugar entre los titulares argentinos. El próximo duelo de la Albiceleste será el próximo martes en Lima frente a Perú, por la cuarta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas camino a Qatar 2022. En principio, el ex River estaría disponible otra vez en la doble fecha FIFA de marzo.

MÁS SOBRE ESTE TEMA :

¿Qué le pasó a Messi en la previa de Argentina-Paraguay? Los gestos que generaron inquietud

Qué es el APP, el concepto en el que se apoyó el VAR para anular el gol de Messi ante Paraguay

Las polémicas de Argentina-Paraguay: el penal de Martínez Quarta, la falta gemela que reclamó Messi y el golazo que el VAR le anuló a La Pulga