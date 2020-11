Clemente Rodríguez reveló cómo engañaba a Carlos Bianchi en los entrenamientos de sus inicios en Boca

Clemente Rodríguez contó cómo engañaba a Bianchi en los entrenamientos

Clemente Rodríguez repasó algunas de sus vivencias como futbolista desde que dio sus primeros pasos en las inferiores de Los Andes hasta arribar a Boca, donde se consagró y formó parte del ciclo dorado de Carlos Bianchi. Entre otras historias, contó cuál fue el primer auto que tuvo y cómo se escabullía de su entrenador, que le había aconsejado no comprarse uno.

“Cuando arranqué en Boca tenía un Corsa chiquito. En los Andes andaba con bondi. Llegué a los 19 ó 20 años y Bianchi, en una charla, me dijo que no me comprara auto, que comprara una casa para mis papas”, fue la introducción de la anécdota del histórico lateral xeneize que todavía está en actividad a los 39 años.

Y continuó en una entrevista con ESPN FC Show: “Yo en ese momento concentraba con el Chipi Barijho, que tenía chofer porque no sabía manejar. A veces me tiraba por Pompeya, pasaba por Villa 21 donde estaba la familia de él y después me dejaba en Pompeya y yo me tomaba el colectivo en Puente La Noria para ir a Lomas”.

Retomando su diálogo con el Virrey, aclaró que cuando adquirió su coche no entraba al estacionamiento del club para evitar que lo viera: “Carlos me hablaba de comprar la casa para mis viejos y al tiempo me compré el auto. Cambié este por un Eclipse (Mitsubishi) negro. No llegaba, estacionaba atrás de todo para que no me viera Bianchi porque él estacionaba con los otros ahí”. El engaño de Clemente tenía larga data, desde que los jugadores del Ferro dirigido por Carlos Timoteo Griguol en los años 80 desoían los consejos del entrenador de comprar antes una propiedad que un vehículo. Rodríguez lo replicó años después.

Clemente Rodríguez contó cómo engañaba a Bianchi en sus inicios en Boca (Fotobaires)

Por otra parte, el flamante refuerzo de Deportivo Merlo (Primera C) insistió con su idea de retirarse con la camiseta de Boca y admitió que mantiene diálogo fluido con Juan Román Riquelme: “Estoy con ganas de seguir jugando y también haciendo el curso de entrenador con el Tano Pasini. Tengo ganas de jugar todavía porque me siento bien, si no hubiera dejado hace rato. ¿Si hablo con los chicos del Consejo de Fútbol de Boca? Sí. (A Román) lo voy a visitar al predio y almorzamos o cenamos. Hablé con él hace poco pero de cómo anda, más de la vida, de lo nuestro”.

En principio el futbolista que obtuvo 8 títulos defendiendo la camiseta azul y oro militará en el ascenso argentino hasta fin de año y recién en 2021 se evaluaría la posibilidad de que se sume un semestre al Xeneize para despedirse oficialmente del fútbol.

