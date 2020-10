Sorpresa: un ex futbolista del Barcelona decidió cambiarse el nombre por el de un personaje de un afamado dibujo animado

Román, ahora Goku en su paso por el Barcelona (Reuters)

Su publicación en Instagram generó sorpresa en el fútbol europeo. Un ex jugador del Barcelona, Espanyol y Manchester City decidió cambiar su nombre por el de un personaje de un afamado dibujo animado. Joan Román, delantero, de 27 años, comunicó a través de sus redes sociales la particular determinación.

“Estoy agradecido a Joan por todo lo que he vivido. Lo positivo y las enseñanzas que me ha dejado, pero ahora soy Goku. He escogido este nombre porque me siento identificado con los valores que representa para mí: Perseverancia, empatía, crecerse ante los obstáculos, luz y positividad”, reveló.

“Sólo pido respeto como muchas personas ya me lo están demostrando. Siempre en movimiento, siempre hacia adelante. Mucho amor para todos”, concluyó su mensaje el atacante originario de Reus.

Goku es el protagonista de la serie animada Dragon Ball Z. Fanático de la serie e identificado con el personaje, Román busca un cambio rotundo en su carrera y en su vida a partir de la decisión. Por lo pronto, más allá de los trámites legales, ya modificó su nombre en las redes sociales y su actual club, el Miedz Legnica, de la Segunda División de Polonia, también adoptó su nueva gracia.

La publicación del jugador

Román (ahora Goku) actuó en el Barcelona B e integró el plantel de élite en una Copa Cataluña. Luego fue cedido al Villarreal y quedó en libertad de acción, fichando por el Sporting Braga. A lo largo de su carrera lució las casacas de Nacional (también de Portugal), Slask Wracow, el Limassol de Chipre y el Panetolikos de Grecia.

El animé Dragon Ball fue furor en la década del 90 y muchos de los futbolistas nacidos por aquellos años son fanáticos y transmiten su pasión en llas celebraciones. Otro caso emblemático es el del argentino Eduardo Salvio, de 30 años. Ex Atlético Madrid y Benfica, donde cosechó 14 títulos, el actual mediocampista ofensivo de Boca y la selección argentina celebra cada gol con un festejo alusivo a la serie. Incluso, durante el parate por la pandemia de coronavirus, su pareja mostró cómo se entretenía disfrutando de los dibujos animados en familia.

El festejo de Salvio, en alusión de Dragon Ball Z (Fernando Vergara/Pool via REUTERS)

Pues bien, Joan Román directamente llevó a Dragon Ball a su nombre. Y hoy juega con Goku como bandera.

