Insólito: un tenista argentino discutió con su entrenador y pidió que lo echaran en pleno partido

Renzo Olivo se enojó con su entrenador y pidió que lo echaran

Sucedió este domingo, en la ronda final de la clasificación al Challenger 80 de Barcelona: el argentino Renzo Olivo se medía ante el chileno Marcelo Tomás Barrios Vera y, luego de haber ganado un set cada uno, el rosarino caía 3-1 en el tercer y definitivo parcial. Fue ahí, cuando estaba por sacar con dos break en contra, cuando explotó. Tras discutir con su entrenador, le pidió al umpire que lo expulsara en pleno partido y con la transmisión oficial capturando la escena completa.

“Callate la boca, respetá”, se puede escuchar que le dijo el coach a un exaltado Olivo, quien enseguida levantó temperatura. "Nunca te dije nada. Callate. Andate”, le señaló a la distancia. Ante el revuelo buscó intermediar el umpire, pero sin demasiado éxito, dado que también quedó enfrascado en una discusión.

“¿Lo podés sacar?”, le exigió Olivo el juez de silla. “Es suficiente”, buscó frenar el vendaval la autoridad. “Pero me está molestando”, insistió el tenista argentino. “Es tu entrenador, para ya”, insistió el umpire. Pero el diálogo no frenó allí. “Me está contestando a mí, es el colmo”, lanzó el rosarino. “Parar ya, de los dos lados. Es suficiente, ¿vale?", recibió un nuevo corte infructuoso. “Mi entrenador me está cagando”, balbuceó Renzo. “Es tu responsabilidad tu entrenador. Basta. Suficiente”, logró el juez dar por terminado el episodio.

Olivo terminó perdiendo 4-6, 6-4 y 1-6 contra Barrios Vera, que observó la escena sorprendido. De 28 años, profesional desde 2009, Renzo ocupa el escalón 209 del ranking ATP, pero llegó a estar ubicado en el puesto 78 en septiembre de 2017. Como singlista ostenta dos títulos challengers: los de Santos y Buenos Aires, ambos en 2016. También tres como doblista. Y supo ser citado a la Copa Davis en 2016, cuando Argentina se quedó con el título.

En una semana en la que el tenis argentino acaparó la atención por las estupendas actuaciones de Nadia Podoroska y Diego Schwartzman en Roland Garros (ambos llegaron a cuartos de final y mañana buscarán un lugar en las semi), Olivo fue noticia por un suceso curioso.

